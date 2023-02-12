Россия отправила три самолета с гуманитарной помощью в Турцию

Посольство: Россия направила гумпомощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции

Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило посольство России в Анкаре.

По сообщению посольства, Минобороны и МЧС организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, в которых в Турцию доставлены 9 тыс. спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, 500 палаток и 19 тонн продуктов, передает РИА «Новости».

В настоящее время готовится к отправке в Турцию новая партия гуманитарной помощи.

Ранее самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Сирию, чтобы доставить 35 тонн гуманитарного груза. До этого из аэропорта Жуковский в Сирию отправился первый самолет с гуманитарным грузом – более 38 тонн.