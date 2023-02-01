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Нефть подорожала в ожидании заседания ФРС США
Мировые цены на нефть незначительно выросли в ожидании заседания ФРС США и техкомитета ОПЕК+
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Мировые цены на нефть в среду начали рост в ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.59 растет на 0,27%, достигая 85,69 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на WTI – на 0,41%, до 79,19 доллара, передает РИА «Новости».
По данным CME Group, практически все эксперты ждут повышения ставки рефинансирования в США с февраля на 0,25 процентного пункта (до 4,5-4,75% годовых). С учетом предыдущих повышений это может указывать на некоторое смягчение позиции Федрезерва в отношении монетарной политики, а это позитивно расценивается для сырьевых рынков.
Участники торгов также находятся в ожидании того, какие решения будут приняты на министерском мониторинговом комитете (JMMC) ОПЕК. Пока трейдеры считают, что комитет рекомендует альянсу сохранить нынешний уровень добычи нефти.
Ходаковский рассказал о необычных показаниях пленных украинцев
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Командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что в понедельник на подступах к Угледару российские военные взяли украинских пленных из числа мобилизованных. На допросах они рассказали о своем командовании.
«Вчера на подступах к Угледару взяли пленных из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов – рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли убежать и избежать своей участи», – написал он в своем Telegram-канале.
«Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца», – отметил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что у дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон.
Эксперты оценили данные о десанте ВСУ на левобережье Днепра возле Херсона
Онуфриенко: Попытки ВСУ высадиться на левобережье Днепра бессмысленны
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Попытки форсировать Днепр выше Херсона и высадиться на левом берегу похожи на желание командования ВСУ прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя появившуюся информацию о попытках ВСУ высадиться на левом берегу Днепра.
«ВСУ неоднократно пытались высадиться на островах, в том числе на острове Большой Потемкин, где их уничтожают. Попробовать высадиться на левом берегу Днепра они, конечно, могут, но шансов уцелеть у них нет», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Я не знаю, где в ВСУ берут таких десантников. По сути, они выполняют роль смертников. Как мы помним, ВСУ много раз подряд высылали подобные группы к Запорожской АЭС и все заканчивалось их уничтожением», – отметил собеседник.
«На левом берегу Днепра у нас построена глубокоэшелонированная оборона, прорвать ее невозможно, поэтому смысла в подобных действиях со стороны ВСУ, кроме как уничтожить собственных солдат, я не вижу. Хотя очевидно, что они пытаются прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава», – подчеркнул он.
Оценку ситуации дал и военный эксперт Борис Рожин. В своем Telegram-канале он написал, что «такая тактика продолжает использоваться противником достаточно давно – начиная с неудачных попыток высадки десантов на Кинбурнскую косу, которые все были отбиты».
«Далее были попытки установления контроля над рядом островов. Самые известные события разворачивались вокруг острова Большой Потемкин, где они организовывали фотосессию на берегу, хотя остров остается под контролем РФ. Также недавно были попытки десантов у Новой Каховки, успешно отбитые нашими войсками», – напомнил он.
«Сейчас идут новые попытки. Противник прощупывает нашу оборону на левобережье и оценивает возможности для создания полноценного плацдарма в ходе весенне-летней кампании. Недооценивать эту активность противника не стоит», – считает эксперт.
«В порядке несложного вангования – история с «десантом через Днепр» закончится примерно так же, как и с десантом на остров Большой Потемкин», – добавил Рожин.
Ранее в Сети появилась информация, согласно которой около 9.00 вторника противник на трех лодках высадился на левый берег Днепра, находящийся под контролем ВС РФ, и закрепился в ближайших домах.
Согласно карте, опубликованной Тelegram-каналом «Рыбарь», десант противника попытался высадиться в районе озера Круглик.
Во вторник российская артиллерия ликвидировала 120-миллиметровый миномет с расчетом на правом берегу Днепра в Херсонском регионе, сообщается что двое украинских военных погибли, трое ранены.
Ранее бойцы первой Славянской бригады поразили из самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект ВСУ в укрепрайоне на Донецком направлении. А в прошлый четверг российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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США через Египет передали послание России
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
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Послание госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, переданное главой МИД Египта Самехом Шукри, содержит только призывы к России «уйти и прекратить», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой.
«Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», – передает ТАСС слова Лаврова.
По его словам, Россия готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте, но в очередной раз Блинкен заявил о том, что «Россия должна прекратить, Россия должна уйти, тогда все будет хорошо».
При этом Лавров отметил, что «кое-что Блинкен не передал, имея в виду высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что Россия должна проиграть, должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтоб проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад, проиграет весь мир». Столтенберг, как указал министр, «взял на себя смелость говорить не только от имени членов Североатлантического альянса, но и от имени всех остальных стран мира».
«Здесь достаточно все понятно, речь идет совсем не об Украине. Киевский режим, который не имеет никакой самостоятельности, выполняет волю суверена – США и всего остального Запада, который подмял под себя Вашингтон <...> – не допустить на международной арене никаких событий, которые хоть как-то будут ставить под вопрос претензии США на гегемонию в современном мире», – сказал Лавров.
Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Он не увидел возможности улучшения отношений России и НАТО после окончания украинского конфликта.
В Запорожской области появился противовес HIMARS
В администрации Запорожского региона заявили о появлении противовеса системе HIMARS РСЗО «Торнадо-С»
Российская система «Торнадо-С» станет противовесом американской системе HIMARS в Запорожском регионе, заявил член главного совета администрации области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, появление российской РСЗО с управляемыми снарядами даст возможность точного попадания по позициям противника. Рогов также напомнил, что «Торнадо-С» имеют метровую точность, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине. «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.
Российские военные взяли под контроль 25 населенных пунктов Харьковского региона
Российские военные контролируют примерно 25 населенных пунктов Харьковского региона, однако они постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, сообщил глава гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, ситуация на этой линии фронта непостоянная и сложная, так как обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне.
В ДНР заявили о взятии поселков у Артемовска «одного за другим»
Российские военные устанавливают контроль над населенными пунктами у Артемовска одного за другим, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Российские войска движутся достаточно активно, они берут «населенный пункт за населенным пунктом», и сам Артемовск все глубже и глубже попадает в окружение, заявил Гагин в эфире «России 1», передает ТАСС.
Ранее замкомандира батальона «Свобода» украинской нацгвардии Владимир Назаренко заявил, что ситуация у Артемовска сложная, и там творится «сущий ад».
Блогеры возмутились пародии Смольянинова на приезд Лаврова в Африку
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Блогеры назвали уехавшего из России актера Артура Смольянинова (признан иноагентом) не очень умным за пародию на визит главы МИД России Сергея Лаврова в Африку.
«Иноагент Смольянинов «высмеял» приезд Лаврова в Африку. Вообще это представление больше похоже на сбежавшего из дурки, но, по всей видимости, Артур считает, что это очень умное видео с глубочайшим философским смыслом», – пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
«Мозги иноагента Смольянинова окончательно разжижило в эмиграции. Делает нелепые агитки в «Гражданине поэте» с другим иноагентом – Быковым. Вместо Ефремова, который сидит за пьяное ДТП со смертельным исходом», – считают авторы Telegram-канала «Вариант».
Блогер Полина Усенко раскритиковала Смольянинова за его попытку спародировать Лаврова. «Смольянинов высмеял визит Лаврова в Африку. Ну как высмеял... по крайней мере, ему кажется, что это смешно», – написала Усенко в Telegram-канале.
Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.
В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
С декабря 2022 года Смольянинов работает с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
ВСУ оставили первую линию обороны на Запорожском направлении
Украинская первая линия обороны в Запорожской области осталась без защитников, украинские военные отошли на заранее подготовленные позиции, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ оставили почти везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии, заявил Рогов РИА «Новости».
Он уточнил, что планы по наступлению ВСУ в регионе сорваны на какое-то время.
Теперь Российская армия заняла новые рубежи и имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ пытались с помощью спецгруппы провести прорыв в Запорожской области, но по ним был нанесен удар.
Названы возможные варианты ответа Ирана на агрессивную риторику Киева
Эксперт Лямин: Заявления Киева провоцируют Иран на жесткие меры
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Тегеран может ограничиться лишь понижением дипломатического статуса отношений с Киевом. Но если будет доказана причастность Украины к атаке в Исфахане, не исключен и военный сценарий, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Юрий Лямин. Ранее стало известно, что Иран может изменить позицию по конфликту на Украине в связи с заявлениями Киева.
«Ответ Ирана во многом зависит от результатов расследования инцидента в Исфахане. Но некоторые представители украинской власти уже успели сделать настолько жесткие заявления, что Тегеран их вряд ли забудет», – сказал старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин.
«Иран крайне раздражен сложившейся ситуацией. В принципе, в данный момент вполне вероятен демарш в дипломатической сфере – уровень двусторонних отношений Киева и Тегерана может быть понижен. Допускаю, что дело может дойти до полного разрыва диалога», – отмечает эксперт.
«Возможна и интенсификация связей с Россией. Однако Иран вряд ли будет афишировать взаимодействие с Москвой ради того, чтобы насолить Украине. Великие дела любят тишину. Особенно учитывая, что наши отношения с Тегераном сейчас на достаточно высоком уровне», – подчеркивает собеседник.
«Если допустить, что по результатам расследования выяснится реальная причастность Киева к событиям в Исфахане, то можно говорить о более жестких мерах ответа, вплоть до военной атаки. Теоретически баллистические ракеты Ирана достают до территории Украины. При этом снаряды пролетают над суверенным воздушным пространством Турции, поэтому ее разрешение не потребуется», – акцентирует Лямин.
«Более того, Иран – очень решительный актор, который привык остаивать свои интересы. И для него будет важно проявить всю свою военную мощь самостоятельно. Поэтому за помощью к России в вопросе, например, согласования выхода в Каспийское море обращаться Тегеран также не станет», – рассуждает эксперт.
Резюмируя, Лямин отметил, что «у Ирана богатый опыт использования баллистических ракет». Он также напомнил о поражении военных баз США в Ираке.
Ранее стало известно, что власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане.
Издание Nur News приводит слова анонимного иранского источника о том, что высказывания Подоляка может быть расценено как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Собеседник также напомнил, что Тегеран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога.
Кроме того, в понедельник МИД Исламской Республики вызвал посла Украины в связи с высказываниями Михаила Подоляка. Напомним, он заявил, что по территории Ирана можно было бы нанести удары за то, что Тегеран оказывает помощь России.
В ночь на воскресенье в иранском городе Исфахане прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.
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Российские военные предотвратили прорыв спецназа ВСУ в Запорожской области
Спецгруппа ВСУ ночью осуществила попытку прорыва в Запорожской области, ВС России оперативно нанесли по ней удар, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские разведчики обнаружили ночью передвижение спецназа ВСУ и огнем артиллерии и АГС уничтожили противника. Рогов добавил, что сбежать удалось лишь одному диверсанту, передает ТАСС.
Ранее российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение.
Медведев предложил не платить Западу за интеллектуальную собственность
Медведев предложил использовать пиратский доступ к западному контенту
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В России необходимо принять правила для использования интеллектуальной собственности стран, которые ввели санкции, без лицензий и уплаты авторского вознаграждения, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В частности, речь идет о легализации так называемого пиратского доступа к контенту (фильмы, книги и т. д.) и программного обеспечения.
Медведев в Telegram-канале написал, что западные санкции с треском провалились, так как Россия легализовала параллельный импорт и получает те же самые западные бренды, а они – ничего. Также абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить отечественными.
«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. (…) Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций», – написал Медведев.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал 350 тыс. сайтов с пиратским контентом в 2022 году – на 17% больше, чем в 2021 году.
США обвинили Россию в нарушении ДСНВ
США назвали нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций
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Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций, сообщило издание Wall Street Journal.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Определение о «несоблюдении», по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашение вступило в силу.
Ранее в Белом доме заявили, что США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Пушилин: ВСУ перебрасывают новые подкрепления к Угледару
Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ к Угледару
Украинская сторона все еще перебрасывает в Угледар новые подкрепления, бойцы ВСУ не получают приказов об отступлении, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Артемовск открывает дорогу на Краматорск и Славянск, но не менее ощутимой потерей для украинских сил станет и Угледар, потому они и перекидывают туда новые резервы и морпехов, сказал Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».
Украинские военные не получают приказа на отступление или сохранение жизни бойцов, подчеркнул он.
После освобождения Угледара ВС России смогут оперативно переместиться к Курахово, Марьинке и Красноармейску, добавил Пушилин.
В понедельник Пушилин заявлял, что ВСУ продолжают переброску подкреплений на артемовское, угледарское и марьинское направления.
В России оценили условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине
Политолог Шеслер назвала глупостью условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине
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Макфол пытается «обезболить» последствия от поставок нового американского оружия. На деле же все это выглядит как абсолютная глупость бывшего дипломата. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что Зеленский мог бы подписать соглашения о ненападении на Россию в обмен на новые поставки западного оружия.
«Заявление Майкла Макфола является очередной попыткой нейтрализации, обезболивания тяжелых военных и политических последствий от поставок американского оружия на Украину. Мы видим, как они неуклонно нарастают», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Кроме того, нам обещали, что передаваемое Украине оружие будет иметь ограничения по дальности поражения. Однако сейчас мы видим, что никакие ограничения в 70 км не соблюдаются, HIMARS стреляют гораздо дальше, и ВСУ это никто не запрещает», – отметила собеседница.
«Теперь Украине передадут американские и европейские танки, обсуждается передача авиации. Все это вызвало достаточно резкую реакцию в России. Становится очевидно, что противостояние переходит на новый уровень», – подчеркнула она.
«Макфол не является официальным лицом, которое было бы уполномочено делать такие заявления и уж тем более требовать от Украины гарантий. Однако даже если бы эти слова прозвучали от госсекретаря Энтони Блинкена или президента Джо Байдена, это все равно выглядело бы несусветной глупостью», – полагает Шеслер.
«Мы знаем, что Украина не соблюдает никакие соглашения, и доверия к их обещаниям, пусть даже письменным, быть не может. Кроме того, слова Блинкена о том, что передаваемое оружие позволит Украине освободить Крым, противоречат словам Макфола о ненападении на Россию», – обратила внимание политолог.
Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. По словам Макфола, Штаты и их союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы.
В свою очередь глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может. Напомним, что почти девять лет назад Украина подписывала Минские соглашения, а затем не выполняла их. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это стало предтечей специальной военной операции.
«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент России Владимир Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили. Но это игнорировалось другими участниками переговорного процесса», – пояснил Песков.
Напомним, западные политики, в том числе экс-канцлер Германии Ангела Меркель, открыто подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
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«Транснефть»: Польша продолжает получать нефть из России в полном объеме
В «Транснефти» заявили о прокачке российской нефти Польшей в полном объеме
Польская сторона продолжила покупать российскую нефть в январе через трубопровод «Дружба», сообщил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.
Тогда как Германия в январе же отказалась принимать нефть из России, заявил Демин ТАСС.
Он уточнил, что в первой половине дня 31 января исполнен график на прокачку в Польшу 500 тыс. тонн нефти.
Ранее в Польше заявили, что Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с «Роснефтью» и прекратит поставки от «Татнефти», если будут введены санкции Евросоюза.