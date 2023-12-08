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    12 комментариев
    8 декабря 2023, 15:48

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 было спонтанным

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин спонтанно принял решение о том, чтобы объявить о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, это не было домашней заготовкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков добавил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но требуется выполнить все необходимые формальности, передает ТАСС.

    «Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», – сказал представитель Кремля.

    В пятницу президент России Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Глава государства признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    Ранее в ЦИК сообщили, что выборы президента России впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    7 декабря 2023, 19:04
    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с Путиным призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Он добавил, что разделяет оценки Путина о международной ситуации, «в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», а также высказался за построение «нового справедливого миропорядка» и экономических отношений без двойных стандартов.

    «Нынешнее развитие ситуации во всем мире диктует необходимость создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между странами без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран», – приводит ТАСС слова наследного принца Омана.

    Также Зиязин бен Хайсам Аль Саид выступил за создание новых международных экономических центров, которые, с учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов могли бы расположиться в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Омана в энергетике и туризме.



    Коментарии (19)
    7 декабря 2023, 18:39
    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе

    UnHerd: Визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада

    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приезд российского президента Владимира Путина на Ближний Восток – это тревожный сигнал для западных государств, утверждает издание UnHerd.

    Страны региона Ближнего Востока стали все больше ориентироваться на новых союзников, и Запад вряд ли может этому помешать, говорится в материале UnHerd, передает РИА «Новости».

    В статье указывается, что Россия и Саудовская Аравия планируют увести мировую торговлю от доллара, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти, что играет на руку Москве. Такие действия саудитов разочаровали администрацию президента США Джо Байдена.

    Визит президента России продемонстрировал, что лидеры стран Ближнего Востока выбирают других союзников, а Вашингтон не в силах это поменять.

    Напомним, Путин накануне посетил Саудовскую Аравию. Стороны подтвердили свое стремление укреплять сотрудничество.

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    8 декабря 2023, 14:10
    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

    Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году

    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

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    7 декабря 2023, 18:19
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран.

    «Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

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    8 декабря 2023, 15:19
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

    Путин поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

    О том, что Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, ранее в пятницу сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (12)
    7 декабря 2023, 22:57
    Переговоры Путина и Раиси завершились

    Завершились переговоры Путина и президента Ирана в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле завершились переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси, встреча продолжалась более пяти часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в частности обострение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Раиси прибыл в Москву 7 декабря. До этого Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд.

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    8 декабря 2023, 12:17
    ЦИК: Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта
    ЦИК: Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Выборы президента России впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта, сообщила Центральная избирательная комиссия.

    Досрочное голосование на выборах президента России, по данным ЦИК, пройдет с 25 февраля по 14 марта. Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина, после завершения голосования начнется подсчет голосов избирателей, он будет проводиться участковыми комиссиями без перерыва, до установления его итогов.


    При этом в новых регионах, в Брянской, Курской и Белгородской областях, Крыму и Севастополе будет применяться придомовое голосование, передает ТАСС.

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    7 декабря 2023, 18:02
    Путин оценил заработок российских банков в 2023 году

    Путин призвал не хвалить главу ВТБ, чтобы он не захотел стать султаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская банковская система в 2023 году заработает более 3 трлн рублей и отыграет потери 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Омана.

    «У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 трлн рублей. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году, и плюс прибыль получат», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    По данным агентства, встреча Путина с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом прошла в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного ВТБ.

    В ходе встречи наследный принц Омана высоко оценил личное участие главы ВТБ  Андрея Костина, который также присутствовал на переговорах, в продвижении двусторонних проектов между Россией и султанатом.

    «Это правда, господин Костин – очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», – пошутил Путин. При этом он отметил, что хорошие показатели российской финансовой системы были достигнуты, в том числе благодаря  усилиям ВТБ.

    Наследный принц, в свою очередь, отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России.

    Ранее Путин заявил, что показатели говорят о правильном направлении экономической политики России.

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    8 декабря 2023, 13:55
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Миф о неуязвимости военной техники, производимой на Западе, развеян российскими военными в ходе специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

    Президент в пятницу вручит «Золотые Звезды» Героев России нескольким бойцам, передает ТАСС.

    «Это уроженцы самых разных регионов нашей страны – от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей, и все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину», – сказал Путин.

    Военнослужащие смело и отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры, в том числе совсем молодые люди, своим примером, невзирая на полученные ранения, вели за собой подразделения.

    «Уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф о их неуязвимости», – заключил глава государства.

    В сентябре глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал, как российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

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    7 декабря 2023, 16:50
    Путин: Россия хочет создать реально демократическую модель мира
    Путин: Россия хочет создать реально демократическую модель мира
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», заявил о том, что Россия желает создать реально демократическую модель мира.

    «Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая, честная конкуренция всех участников экономической деятельности», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.

    «[Глава ВТБ Андрей] Костин сейчас сказал, что они [США] там с кем-то делятся из своих союзников. Нет. Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют так же, как и всех других участников экономической деятельности», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что европейские юрисдикции больше не являются для бизнеса «тихими гаванями», сегодня в них работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать и оставить ни с чем.

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    7 декабря 2023, 18:50
    Путин пообещал приехать в Иран

    Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением Раиси посетить Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил, что обязательно воспользуется его приглашением посетить Исламскую республику.

    «Я воспользуюсь вашим приглашением», – приводит ТАСС cлова Путина в ответ на приглашение Раиси.

    Он сообщил, что во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд предполагал приземлиться в Тегеране, но его отговорили.

    Глава Ирана прибыл в Москву 7 декабря. Раиси перед вылетом в Россию заявил, что одной из тем переговоров станет реализация проекта транспортного коридора «Север – Юг».

    Ранее сообщалось, что на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом президент отметил, что российская и оманская стороны могли бы развивать сотрудничество в энергетике и туризме.

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    7 декабря 2023, 17:55
    Путин назвал перспективы сотрудничества России и Омана

    Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Омана в энергетике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и оманская стороны могли бы развивать сотрудничество в энергетике и туризме, заявил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта страны Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.

    «Наши компании проявляют интерес к работе в сфере энергетики», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что между Россией и Оманом открыты прямые авиационные рейсы, а туризм – одно из перспективных и интересных направлений деятельности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин в четверг на форуме «Россия зовет!» проведет краткую встречу с наследным принцем Омана.

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    7 декабря 2023, 16:57
    Путин: В России растут инвестиции и создаются условия для будущего развития

    Путин заявил о росте внутренних инвестиций и создании условий для будущего развития

    Инвестиции внутри России нарастают, что создает условия для будущего развития на среднесрочную перспективу, заявил президент Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!»

    «Надо поддержать растущую деловую активность и обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса для тех направлений, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос», – указал Путин, передает ТАСС.

    По словам президента, во II квартале 2023 года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в III квартале – 13,3%.

    При этом он отметил, что за последние полтора года количество отечественных компаний легкой промышленности выросло на 80%, производителей мебели – на 30%, детских игрушек – на 20%, на треть выросло количество товарных знаков, принадлежащих российским компаниям.

    Также президент России обратил внимание на расширение контактов со странами Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки и подчеркнул, что они открывают дополнительные возможности для российской экономики практически для любого бизнеса.

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    8 декабря 2023, 12:10
    Наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Лондон перед приездом Путина

    FT: Саудовская Аравия перед визитом Путина перенесла поездку кронпринца в Лондон

    Tекст: Ольга Никитина

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд незадолго до визита российского лидера Владимира Путина в Эр-Рияд перенес поездку в Британию, сообщили СМИ со ссылкой на британских чиновников.

    На протяжении нескольких месяцев британская и саудовская стороны обсуждали предстоящий визит, прорабатывая дату 3 декабря. Однако предварительный план на прошлой неделе был отложен, пишет газета Financial Times.

    Депутаты-консерваторы заявили, что перенос поездки, который совпал по времени с визитом российского лидера, поднимает вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».

    Ранее британские СМИ обратили внимание на другую обидную для них деталь в визите Путина в Саудовскую Аравию.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 17:04
    Путин: Показатели говорят о правильном направлении экономической политики России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Споры о ключевой ставке ЦБ РФ идут регулярно, однако экономические показатели говорят о правильном направлении финансово-экономической политики в стране, заявил президент Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

    «Я знаю, сейчас здесь пойдут разговоры о ставках ЦБ. Да, всегда споры такие идут, где ставка, деловая активность. Но цифры свидетельствуют, что в целом [выбрано] нужное направление развития в принятии решений финансовыми, экономическими властями страны, [решения] находятся и выстраиваются в правильном направлении», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что за девять месяцев этого года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%, на сегодняшний день он выше, чем был до введения множества санкций западными странами.

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