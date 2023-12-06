Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановлено

РЖД полностью восстановили нарушенное после шторма движение поездов на Черноморском побережье

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает РЖД в Telegram, «первой по отремонтированному участку проследовала «Ласточка» Туапсе – Имеретинский Курорт». Сейчас «все поезда следуют по расписанию».

Отмечается, что ликвидацией последствий шторма занимались 165 человек, была задействована спецтехника. Как указали в РЖД, после шторма движение через поврежденный участок оперативно организовали «в реверсивном режиме по уцелевшему пути».

В ходе работ по восстановлению движения «уложили 115 м пути и смонтировали контактную сеть возле станции Лазаревская», установили свыше 300 железобетонных волнорезов, засыпали «в основание свыше 200 вагонов бутового камня и порядка 100 вагонов щебня». РЖД отслеживают состояние пути на участке Туапсе – Адлер, для чего создано 17 наблюдательных постов.

Напомним, сообщалось, что в результате шторма на Кубани и в Крыму погибли четыре человека. Власти Крыма сообщили, что ущерб от шторма превысил 1,3 млрд рублей.