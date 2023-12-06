Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.32 комментария
Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановлено
РЖД полностью восстановили нарушенное после шторма движение поездов на Черноморском побережье
Движение поездов на Черноморском побережье, нарушенное из-за последствий шторма в конце ноября, полностью восстановлено, сообщили РЖД.
Как сообщает РЖД в Telegram, «первой по отремонтированному участку проследовала «Ласточка» Туапсе – Имеретинский Курорт». Сейчас «все поезда следуют по расписанию».
Отмечается, что ликвидацией последствий шторма занимались 165 человек, была задействована спецтехника. Как указали в РЖД, после шторма движение через поврежденный участок оперативно организовали «в реверсивном режиме по уцелевшему пути».
В ходе работ по восстановлению движения «уложили 115 м пути и смонтировали контактную сеть возле станции Лазаревская», установили свыше 300 железобетонных волнорезов, засыпали «в основание свыше 200 вагонов бутового камня и порядка 100 вагонов щебня». РЖД отслеживают состояние пути на участке Туапсе – Адлер, для чего создано 17 наблюдательных постов.
Напомним, сообщалось, что в результате шторма на Кубани и в Крыму погибли четыре человека. Власти Крыма сообщили, что ущерб от шторма превысил 1,3 млрд рублей.