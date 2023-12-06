Умерла актриса сериала «Глухарь» Елена Корнилова

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщили в пресс-службе Театра на Таганке, Елена Корнилова умерла вчера в возрасте 85 лет, передает РИА «Новости».

Елена Корнилова родилась 6 июня 1938 года. Она окончила ВГИК, играла в Театре на Таганке. На счету Корниловой роли в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания». Она также играла в российских сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота» и других.

Ранее стало известно о смерти советского и российского мультипликатора и режиссера Натальи Богомоловой. Она работала над такими мультфильмами, как «Винни-Пух», «Котенок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашино», «Жил-был пес» и другими.