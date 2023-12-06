В США заметили изменения в поведении Зеленского

Подполковник Дэвис: Зеленский потерял уверенность из-за провалов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, во взгляде Зеленского нет уверенности и веры в то, что он говорит своим солдатам, передает РИА «Новости».

Дэвис добавил, что плохая ситуация для ВСУ сильно повлияла на украинского лидера, а лучше она не станет.

Ранее выступление Зеленского на закрытом брифинге в Конгрессе было отменено прямо перед его началом.