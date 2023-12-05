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    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    25 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    33 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 22:14

    Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимировым

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как Ставрополь представлен на форуме-выставке «Россия», о положении дел в сельском хозяйстве и производстве спутников.

    «Как дела?» – спросил Путин у главы региона в начале встречи.

    Владимиров доложил главе государства о том, какие проекты реализуются в Ставропольском крае, проинформировал президента о сельскохозяйственной сфере, отметил, что край занимает первое место в России по производству помидоров, передает ТАСС.

    Губернатор края также рассказал о том, что в регионе начали производить космические спутники и первый из них «улетает в декабре», добавив, что компонентная база спутников до 95% состоит из отечественных материалов.

    Владимиров попросил Путина поддержать расширение центра знаний «Машук» в Пятигорске. Он рассказал, что «Машук» планируют расширить в два раза, в феврале должно закончиться проектирование. По его словам, в центре намерены открыть бювет с минеральной водой, чтобы гости могли попробовать ее без дополнительного выезда в город.

    Губернатор отметил, что мероприятия в центре проводятся круглогодично и практически непрерывно, его посещают каждый день до 400 человек. С момента открытия центра в 2022 году его продолжают обустраивать: был построен амфитеатр на 1,5 тыс. мест, а также два терренкура.

    Ранее Путин впервые побывал в открывшемся в августе 2022 года Центре знаний «Машук».

    5 декабря 2023, 11:59
    Песков: Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин заинтересовался выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ, ему там, безусловно, понравилось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что за один приезд невозможно осмотреть всю выставку, однако все, что видел глава государства, ему показалось интересным, передает ТАСС.

    При этом Песков сообщил, что решений о том, что выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать на постоянной основе, не принималось. Вместе с тем он отметил, что «идея витает в воздухе».

    Накануне Путин впервые посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрел павильоны, в которых представлены все регионы страны.

    После этого на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств Путин призвал посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.

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    5 декабря 2023, 09:36
    В Германии признали правоту слов Путина о России

    Spiegel: Слова Путина о том, что Россия стала сильнее после начала СВО, оказались правдой

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, заявляя, что Россия стала сильнее после начала специальной военной операции на Украине, был прав, пишут немецкие СМИ.

    «К сожалению, он прав», – говорится в статье Spiegel.

    Еще в прошлом году российский лидер утверждал, что СВО идет по плану, но многие считали это «пропагандой», напомнила обозреватель немецкого журнала Энн Дорит Бой. Вместе с тем сейчас, по ее словам, приходится признать, что дела у России идут хорошо, а украинские вооруженные силы опасаются российского наступления, передает РИА «Новости».

    Владимир Путин доволен результатами, «проявляя уверенность в себе», добавляет автор публикации. В «нынешнем промежуточном положении» президент России «выходит победителем на поле боя», пишет автор статьи.

    Также она с сожалением признала, что российская экономика не обрушилась под западными санкциями и даже стремится к росту. К тому же безработица в России находится на низком уровне, а строительная отрасль бьет рекорды, сообщила автор.

    Ранее немецкие СМИ писали также, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.

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    5 декабря 2023, 03:57
    Бразилия решила пригласить Путина на саммит G20

    Лула да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин будет приглашен на саммит G20, который пройдет в Бразилии в 2024 году, несмотря на ордер на «арест» Международного уголовного суда, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва изданию Correio Brasiliense..

    «Приедет Путин или нет, его пригласят», – заявил да Силва, передает RT.

    Он также добавил, что «против него есть процесс, он должен оценить последствия».

    Бразильский лидер отказался оценивать решение МУС, отметив, что «он их выполняет или не выполняет», напомнив, что Россия и США не признает юрисдикцию МУС. Лула да Силва также уточнил, что Бразилия является подписавшей стороной, и несет ответственность.

    Ранее МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса, выдавшего «oрдер на арест» Путина.

    Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

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    5 декабря 2023, 00:12
    Путин призвал проанализировать наказания за наркопреступления

    Tекст: Вера Басилая

    К идее либерализации законодательства в области преступлений, связанных с оборотом наркотиков, нельзя относиться без предварительного анализа, необходимо совершенствовать эту область, заявил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ.

    «По поводу наркотиков: тоже тонкий вопрос. Я знаю, что у нас тюремное население так называемое, наверное, сейчас уже в значительной степени формируется за счет тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно, безусловно, что-то совершенствовать»,  – приводит RT слова президента.

    «Нужно внимательно смотреть за тем, что в этой сфере происходит, внимательно анализировать, где ужесточение наказания ведет к снижению преступности, а где оно является запредельным и не выполняет своих функций», – считает Путин.

    Путин поручил принять решение по амнистии некоторых категорий отбывающих срок женщин.

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    5 декабря 2023, 16:28
    Ушаков назвал темы переговоров Путина в ходе зарубежного визита

    Помощник президента рассказал о планах Путина обсудить с лидерами других стран СВО и палестино-израильский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в ходе серии встреч с главами других государств в ближайшие дни планирует обсудить региональные конфликты, в том числе СВО и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «Помимо палестино-израильского (конфликта), который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Помощник российского президента отметил, что зарубежным коллегам «будет важно выслушать оценки Путина по развитию ситуации», однако уточнил, что предстоящее обсуждение не имеет отношения к встрече в Джидде, где в августе проходили консультации по урегулированию украинского кризиса.

    По данным ТАСС, 6 декабря президент России нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а 7 декабря проведет переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

    Ранее сообщалось, что во вторник в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям Запада. Двусторонние переговоры прошли на полях встречи с главами МИД прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

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    4 декабря 2023, 23:39
    Путин: Статус многодетных семей должен быть всероссийским

    Tекст: Вера Басилая

    Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, власти подумают над решением этого вопроса, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    В ходе заседания член Совета Ирина Боровова призвала президента федерализировать понятие «многодетная семья».  Она привела пример,  что московское удостоверение многодетной семьи не позволяет ей пользоваться теми же льготами в других регионах.

    «Статус должен быть, причем он должен быть всероссийским – не локальным. Обязательно над этим подумаем», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент объяснил, почему сложно решить этот вопрос. «Это связано с тем, что сегодня на региональном уровне присваивается статус многодетной семьи, и, скажем, у Москвы есть определенные финансовые возможности, а в других регионах страны таких возможностей может не быть», — отметил Путин, добавив, что бесплатная парковка автомобилей многодетных семей в Москве – только один из аспектов, есть и другие составляющие.

    Также глава государства обещал дать поручение подумать, как документально подтверждать количество повзрослевших детей для многодетных родителей. По словам одной из участниц заседания,  после 14 лет дети не вписываются в паспорта родителей, родство приходится подтверждать свидетельствами о рождении.

    «Что касается излишней забюрокраченности, наверно, об этом нужно подумать, там можно переводить это и в электронный формат, чтобы не было излишней нагрузки при совершении каких-то необходимых действий с документами. Подумаем, поручение такое обязательно сформулирую», – пообещал президент.

    Ранее Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, все сферы государственного управления должны быть ориентированы на поддержку семьи.

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    5 декабря 2023, 12:13
    Песков рассказал о сроках поддержанной Путиным амнистии для женщин

    Песков: Упомянутую Путиным амнистию не успеют провести в этом году

    Песков рассказал о сроках поддержанной Путиным амнистии для женщин
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Амнистия ряда категорий отбывающих наказание женщин, которую поддержал президент Владимир Путин, не может быть проведена до конца года, так быстро реализовать это не получится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сначала, по словам представителя Кремля, нужно обсудить детали и выработать позицию, передает РИА «Новости».

    Также он отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли уже говорить о каких-либо персоналиях, на которых распространится амнистия.

    Никакой конкретики по данному вопросу нет, добавил Песков.

    Накануне Путин заявлял, что надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. В Госдуме во вторник сообщили, что уже прорабатывают этот вопрос.

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    4 декабря 2023, 23:12
    Путин поручил разработать меры по защите россиян за рубежом от русофобии

    Tекст: Вера Басилая

    Совместно с СПЧ, МИД и правительством России будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на случаи проявления русофобии и дискриминации российских граждан, проживающих за рубежом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

    Путин, рассуждая о странах, проявляющих недружественное и дискриминирующее отношение к гражданам России, проживающим на их территории, заявил, что «необходимо внимательно отнестись к этим процессам».

    «Это требует нашей корректировки в отношениях с этими странами, в которых происходят вещи подобного рода, и требует нашего внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую родину. Безусловно, здесь нужны какие-то системные меры…. Давайте вместе с вами, с Советом по правам человека, вместе с министерством иностранных дел, с правительством России подумаем, как реагировать на то, что происходит», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент отметил, что будут сформулированы подходы к этим процессам. «Не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику», – заключил президент.

    Ранее Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии.

    Также президент России заявил, что власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению.

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    5 декабря 2023, 09:17
    Бразилия решила пригласить Путина на саммит G20

    Да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20 в сентябре 2024 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Бразилии пригласят президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), запланированный на сентябрь 2024 года, хотя Бразилия и признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест российского лидера по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва.

    По его словам, приедет Путин или нет, его все равно пригласят, передает ТАСС.

    Да Силва подчеркнул, что против российского лидера ведется процесс в МУС, сам он должен оценить последствия, так как Бразилия является подписавшей Римский статут стороной и несет ответственность за его соблюдение.

    25 сентября МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского по уголовной статье.

    Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

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    5 декабря 2023, 19:30
    Путин рассказал, как мама поставила его в угол
    Путин рассказал, как мама поставила его в угол
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе II заседания набсовета «Движения первых» рассказал историю из детства о том, как мама поставила его в угол, но все закончилось объятиями и поцелуями.

    «[Какое мое самое доброе воспоминание из детства, связанное] с семьей? Это знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, даже не помню, за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: «Ты будешь прощение просить или нет?» Чем закончилась эта история, я вам скажу один на один, часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор... И вот эта материнская любовь, я думаю, в каждом из нас подсознательно сопровождает нас всю жизнь. Вот это и есть воспитание», – приводит его слова ТАСС.

    Президент уточнил, что ему тогда было примерно три-четыре года.

    Ранее Путин заявил, что необходимо преодолевать в новых регионах России последствия националистической политики Киева, корежившего там сознание и детей, и взрослых.

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    5 декабря 2023, 12:34
    В Кремле отреагировали на выдвижение Путина на звание «человека года» Time

    Песков о номинации Путина Time: Роль президента в мировых делах сложно переоценить

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин играет экстраординарную роль в мире, которую сложно переоценить, заявил пресс-секретарь главы государства, комментируя выдвижение Путина на звание «человека года» американским изданием Time.

    «Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, это однозначно», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    При этом для Путина эта номинация особого значения не имеет, добавил Песков.

    Напомним, издание Time определяет человека года с 1927-го. В этом году на это звание претендуют также король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин, кукла Барби из одноименного фильма, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, американская певица Тейлор Свифт. Победитель будет объявлен в среду.

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    5 декабря 2023, 19:07
    Путин: Нужно преодолевать в новых регионах последствия националистической политики Киева
    Путин: Нужно преодолевать в новых регионах последствия националистической политики Киева
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Необходимо преодолевать в новых регионах России последствия националистической политики Киева, корежившего там сознание и детей, и взрослых, заявил президент России Владимир Путин, открывая II заседание наблюдательного совета Всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

    «Там, действительно, многое очень нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корежили сознание населения», – приводит его слова ТАСС.

    В связи с этим, по его словам, «очень важно, чтобы те возможности, которые дает «Движение первых», были доступны повсеместно, в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии». «Здесь они тоже присутствуют», – сказал Путин, отметив, что рад, что люди из этих регионов приезжают и получают профессиональную поддержку.

    Ранее сообщалось, что Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

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    5 декабря 2023, 11:51
    Песков: Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве

    Песков: Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве 7 декабря

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в четверг, 7 декабря, встретится в российской столице с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Так, представитель Кремля подтвердил сообщение иранского государственного агентства новостей Tasnim о предстоящих переговорах двух лидеров.

    При этом Песков не уточнил, будет ли в ходе встречи обсуждаться вопрос, связанный с нефтью. Повестка дня, по его словам, финализируется, передает ТАСС.

    По данным Tasnim, Раиси приедет в Москву по приглашению Путина. Его будет сопровождать высокопоставленная делегация государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана. Как сообщала иранская сторона, обсуждать планируется торгово-экономическое и политическое сотрудничество двух стран, а также обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

    В предыдущий раз Владимир Путин встречался с президентом исламской республики Ибрахимом Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года.

    В конце ноября власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

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    5 декабря 2023, 12:22
    Кремль анонсировал визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

    Песков: Путин в среду посетит с визитом ОАЭ и Саудовскую Аравию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в среду совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что оба визита пройдут фактически за одни сутки, передает РИА «Новости».

    В ОАЭ и Саудовской Аравии Путин обсудит двусторонние отношения и урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Путин посетил саммит ОДКБ в Минске.

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    5 декабря 2023, 14:36
    Политолог: Добровольчество – это часть культурного кода России

    Политолог Асафов: Волонтерское движение стало результатом взаимопонимания между президентом и народом России

    Политолог: Добровольчество – это часть культурного кода России
    @ Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Волонтерское движение в России достигло необычайного масштаба. Этого не получилось бы добиться без внимания президента Владимира Путина, ведь именно его инициативы помогли создать масштабные добровольческие проекты. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Асафов. Напомним, 5 декабря в России отмечается День волонтера.

    «Поддержка созидательных инициатив российского общества со стороны президента невероятно важна. Фактически День волонтера и иные инициативы, направленные на помощь добровольческому движению в России, были созданы именно благодаря усилиям Владимира Путина. Глава государства прекрасно понимает важность этого направления деятельности», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Президент чувствует общественный запрос на институционализацию усилий по поддержке сограждан. Еще десять лет назад нельзя было представить того, что большие группы людей бесплатно будут заниматься социально значимой деятельностью. Сегодня же это наша реальность», – отмечает эксперт.

    «Наш лидер сумел уловить и развить значимую часть культурного кода России – стремление помогать близким. Милосердие всегда было чертой, свойственной любому уроженцу территории, раскинувшейся от Калининграда до Анадыря. Массовость волонтерского движения в стране говорит о высочайшем интересе общества к этой сфере», – подчеркивает собеседник.

    «Немаловажно и то, что добровольцы в полной мере чувствуют ценность своего труда. Они видят в главе государства своего человека. В связи с этим его личное внимание к выставке «Россия» и церемонии вручения премии «Мы вместе» становится особенно важным символом», – уточняет он.

    «Таким образом президент как бы дает понять не только добровольцам, но и всем гражданам страны, что он рядом с ними. Он всегда готов услышать их инициативы и поддержать интересные проекты. Это становится сильнейшим импульсом к плодотворной работе на благо общества для всех неравнодушных граждан», – резюмирует Асафов.

    Напомним, 5 декабря в России отмечается День добровольца. Эта дата была установлена указом президента от 27 ноября 2017 года. Праздник создан в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем волонтера во имя экономического и социального развития.

    Важную дату обсудили в рамках уроков «Разговоров о важном». Почетными гостями занятия стали финалисты премии «Мы вместе» Борис Землянский, Яна Фадина и Людмила Сушецкая. Они рассказали о роли волонтерской помощи в современном мире и ответили на вопросы от детей и молодежи страны.

    Кроме того, в понедельник Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе». «В нашей стране четверть населения – четверть наших граждан, 25% граждан страны объединяются в организации, а их свыше 100 тыс., которые работают как добровольцы и волонтеры», – цитирует президента пресс-служба Кремля.

    Президент также отметил, что в традициях, культуре народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует. При этом оно на протяжении всей истории нашей страны передается из поколения в поколение.

    «Вы сегодня работаете практически во всех сферах жизни нашего общества: и здравоохранение, и экология, и образование – чего только нет! Но, конечно, я сейчас обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Оказываете помощь и им на передовой напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их женам и их детям – вот за это. А для нас это сегодня одна из главнейших задач. Низкий вам поклон», – отметил президент.

    В рамках мероприятия Путин вручил премию «Волонтер года», ее получила Наталья Аминева с семьей. Аминева вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам СВО. Ее семья изготавливает для военнослужащих маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.

    Также Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Президент выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

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    «Москва находится сейчас в уникальном положении». Такими словами эксперты описывают ситуацию, сложившуюся на международной арене в результате арабо-израильского конфликта. В то время как ряд ключевых игроков несут ощутимые потери, российская дипломатия заняла позицию, приносящую нашей стране серьезные внешнеполитические дивиденды. Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

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    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

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