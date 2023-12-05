Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимировым

Tекст: Вера Басилая

«Как дела?» – спросил Путин у главы региона в начале встречи.

Владимиров доложил главе государства о том, какие проекты реализуются в Ставропольском крае, проинформировал президента о сельскохозяйственной сфере, отметил, что край занимает первое место в России по производству помидоров, передает ТАСС.

Губернатор края также рассказал о том, что в регионе начали производить космические спутники и первый из них «улетает в декабре», добавив, что компонентная база спутников до 95% состоит из отечественных материалов.

Владимиров попросил Путина поддержать расширение центра знаний «Машук» в Пятигорске. Он рассказал, что «Машук» планируют расширить в два раза, в феврале должно закончиться проектирование. По его словам, в центре намерены открыть бювет с минеральной водой, чтобы гости могли попробовать ее без дополнительного выезда в город.



Губернатор отметил, что мероприятия в центре проводятся круглогодично и практически непрерывно, его посещают каждый день до 400 человек. С момента открытия центра в 2022 году его продолжают обустраивать: был построен амфитеатр на 1,5 тыс. мест, а также два терренкура.

Ранее Путин впервые побывал в открывшемся в августе 2022 года Центре знаний «Машук».