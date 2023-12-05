Дума одобрила право президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сейчас подобные меры регулируются указом президента, передает ТАСС. Согласно принятому документу, который расширяет полномочия президента РФ по введению мер в экономике в связи с недружественными действиями иностранных государств, глава государства вправе устанавливать особый порядок для сделок российских граждан и юрлиц с гражданами и компаниями из недружественных государств либо контролируемым недружественными государствами.

Так, глава государства получит право вводить временное управление в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, которые принадлежат лицам недружественных иностранных государств. Президент получит полномочия вводить особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, а также особый порядок исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств для РФ, ее субъектов, муниципальных образований и резидентов.

Глава государства также получит полномочия по установлению особенностей создания, реорганизации, ликвидации и правового положения российских юрлиц, в том числе в части раскрытия информации об их деятельности и совершения сделок, установлению особенностей правового положения эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг и учета информации о ценных бумагах.

Полномочия президента РФ расширятся за счет возможности устанавливать особый (специальный) порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении валютных операций резидентов и нерезидентов (включая приобретение и отчуждение иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами, ввоз и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты и внутренних ценных бумаг). Президент также получит право вводить особый (специальный) порядок исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств, ее субъектов, муниципальных образований и резидентов. В случае принятия нормы вступят в силу со дня официального опубликования и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что симметричный ответ может последовать от России в случае воровства Европой замороженных средств России.