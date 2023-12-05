Госдума приняла закон о штрафах за нарушение размещения личных данных

Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей за нарушение размещения личных данных

Tекст: Ольга Иванова

Закон предлагает установить административную ответственность за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах, с нарушением установленных законодательством требований, передает РИА «Новости».

В случае принятия законопроекта, обработка персональных данных без согласия в письменной форме или обработка персональных данных с нарушением повлечет за собой штрафы: на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на должностных лиц – от 100 до 300 тыс. рублей; на юридических лиц – от 300 до 700 тыс. рублей.

Согласно поправкам, за повторное нарушение на граждан налагается штраф в размере от 15 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 500 тыс. до 1 млн рублей; на юридических лиц – от 1 до 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что парламентарии решили разработать законопроект о введении штрафов до 20 млн рублей для юрлиц за утечку биометрических персональных данных, а в случае повторного нарушения штрафы составят от 0,1% до 3% годовой выручки.