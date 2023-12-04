  • Новость часаПутин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какие секреты раскроет трофейная БМП Bradley
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском
    Диетолог назвала самый полезный размер куриных яиц
    Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия»
    Машков выдвинул Гергиева на пост сопредседателя театрального союза
    Израиль повысил уровень опасности России для своих граждан
    Лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Украине
    Экс-министр Абызов выплатил 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    6 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

    3 комментария
    4 декабря 2023, 20:46

    СМИ: Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» отправился на СВО

    СМИ: Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» отправился на СВО
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, который был осужден за совращение 13-летнего мальчика, покинул тюрьму и отправился на СВО.

    Его сестра Дарья рассказала, что он подписал контракт с Минобороны и ушел в октябре, передает MSK1.RU.

    Как пишет Ura.ru, экс-режиссер принял такое решение, чтобы вернуть своей матери возможность им гордиться, а также отплатить тем, кто его осудил и пытался позорить его имя и семью.

    В прошлом году был вынесен приговор по делу о педофилии в отношении 48-летнего режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. По данным прокуратуры, Белостоцкий в ноябре 2018 года совершил действия сексуального характера в отношении ранее знакомого малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии. Позже суд изменил приговор Белостоцкого: обвинение ему переквалифицировали и снизили наказание до 6,5 лет колонии, сообщили в пресс-службе суда.

    2 декабря 2023, 23:43
    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине

    Глава Пентагона Остин заявил, что США не позволят России победить в конфликте на Украине

    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, будучи «самой могущественной страной на Земле», не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин заявил, что также США «не позволят» победить палестинскому движению ХАМАС в конфликте с Израилем. «Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заверил, что США способны «выполнять несколько задач одновременно», действуя на нескольких театрах военных действий. Как заявил Остин, «США – самая могущественная страна на Земле».

    Остин назвал армию США «самой смертоносной боевой силой в истории человечества». «И мы собираемся продолжать в том же духе», – сказал он. Остин сообщил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек, передает ТАСС.

    По его словам, специальная военная операция России на Украине стала «вызовом» для НАТО и «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Остин полагает, что «исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность», США «не могут позволить себе остаться в стороне».

    Он указал, что «высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство». «Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», – заявил глава Пентагона, отметив, что за время работы нынешней администрации США производство артиллерийских боеприпасов выросло в четыре раза.

    По его словам, Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия.

    Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что необходимо для снижения градуса конфронтации, заявил, что сейчас на первом плане «не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение». Ранее Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

    Коментарии (179)
    3 декабря 2023, 15:36
    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины

    Эксперт Михаил Онуфриенко: В НАТО дистанцировались от прошлых и будущих провалов Украины на фронте

    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины
    @ Vitali Komar/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В США и НАТО боятся, что Россия может начать наступление на севере Украины, а ВСУ к этому совершенно не готовы. При этом ни США, ни Европа не готовы оказывать военную помощь Украины даже в прежних объемах, не говоря о наращивании. На этом фоне Запад начал дистанцироваться от прошлых и будущих провальных решений Киева на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следует готовиться к плохим новостям с Украины.

    «Если сразу начать с обобщения, то сейчас и Столтенберг, и масса официальных представителей США и ЕС пытаются дистанцироваться от происходящего на Украине. Запад говорит: «Все плохое, что там происходит, происходит по воле и решению Киева, а вовсе не из-за нас». То есть якобы решения принимал и принимает только Зеленский», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Зеленский же уже объявлял о том, что ВСУ продолжат наступление зимой, а на следующий день сказал, что они переходят к обороне и будут строить защитные сооружения протяженностью больше тысячи километров. Это уже было бы смешно, если б не было трагедией для миллионов человек», – указал собеседник.

    «Напомню, что чуть ранее представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби выступил перед Конгрессом и сказал, что для принятия решения о военной поддержке Украины остается меньше месяца. Все должно решиться до конца года, а конец года в Конгрессе – это католическое Рождество. Везде трудности для Киева, и Запад не видит из них выхода», – подчеркнул аналитик.

    «Ранее Германия объявила об очередном транше военной поддержки Киева, который больше напоминает помощь волонтерской организации: там три тягача, восемь грузовых и три легковых автомобиля, одна переносная антенная станция. То есть объем помощи сокращается. С мобилизацией на Украине тоже все понятно. Два примера: Сумская область – 8%, Полтавская область – 10% от требуемого количества мобилизованных», – напомнил эксперт.

    «Конечно, ВСУ еще не сдаются ротами и батальонами, но так и мы еще не начали стратегическое наступление. Мы пока в гибкой обороне. И сейчас на Западе с ужасом ожидают, а что будет, если русские начнут, как обычно, наступать зимой. Я не исключаю, что ВС РФ могут начать наступление там, где нет таких группировок и оборонительных сооружений, как на левом берегу Днепра или в Донбассе. Например, в Черниговской области. Понимают это и в НАТО. Именно о таких «плохих новостях» говорил Столтенберг», – указал он.

    «На фоне всего этого, Запад делает следующее: приписывает Зеленскому ответственность за все решения на фронте, за будущее оставление тех или иных населенных пунктов, территорий. Как обычно в этих условиях Киев будет говорить о «выравнивании линии фронта», «занятии наиболее выгодных стратегических позиций» и так далее. Но все всё понимают. А потом уже будет следующий шаг, когда США и Европа скажут: «А мы не знали, какие преступления совершал режим Зеленского. Все к этому идет. Потому что хороших решений для Украины сейчас уже нет», – спрогнозировал Онуфриенко.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

    В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.

    В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

    В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    Коментарии (44)
    4 декабря 2023, 13:22
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи

    Военный эксперт Артамонов: Трофейная БМП Bradley принесет много пользы российской армии

    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    @ Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Трофейная M2A2 ODS Bradley по многим показателям уступает отечественной БМП-3. Однако она обладает хорошей боевой информационно-управляющей системой, изучение которой принесет много пользы российской армии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую БМП M2A2 ODS Bradley.

    «Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то, что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

    «Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

    «Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.

    Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском направлении. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

    Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже – под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

    В июне президент России Владимир Путин утверждал, что потери украинской стороны составили порядка 25-30% поставленной из-за границы техники. Позднее стало известно, что ВСУ лишились около 15% Bradley, имеющихся у них на вооружении в тот момент, такие данные приводила газета The New York Times.

    Коментарии (19)
    3 декабря 2023, 07:47
    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины

    Столтенберг призвал поддерживать Украину и готовиться к плохим новостям

    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликты развиваются поэтапно, и призвал готовиться к плохим новостям.

    Столтенберг сказал, что продолжать оказывать Украине помощь нужно «как в плохие, так и в хорошие времена». Он подтвердил, что страны НАТО не в состоянии удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Das Erste.

    По его словам, Украина оказалась в «критической ситуации». На вопрос о том, как сейчас следует действовать украинским войскам, Столтенберг ответил, что «эти сложные оперативные решения» должно принимать военное руководство Украины.

    Напомним, Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

    Коментарии (51)
    4 декабря 2023, 08:39
    Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley
    Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley
    @ U.S. National Guard

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

    Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию. Бойцы ВС России ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск смогли подбить боевую машину пехоты Bradley.

    Коментарии (12)
    3 декабря 2023, 23:22
    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал неспособность Украины самостоятельно достичь военного паритета с Россией

    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Без поддержки Запада Украина не сможет добиться военного паритета с Россией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что «Украина готова дойти до конца», но «при совместном» со странами Запада «технологическом рывке», когда она получит «необходимое количество оружия». Без участия Запада Украина не в состоянии «нарастить такое количество военного производства», чтобы обеспечить «паритет с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС не выполнит в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

    Коментарии (12)
    2 декабря 2023, 06:33
    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Минобороны: Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны рассказали, что беспилотники обнаружили на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка противника для высадки на левый берег, передает ТАСС.

    Операторы уничтожили «Ланцетами» значительное количество солдат, моторные лодки, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства ВСУ.

    Ранее российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 12:08
    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ Петреус сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.

    У него состоялась презентация книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» на YouTube-канале Washington Post, передает РИА «Новости».

    Петреус заявил, что в ходе летнего наступления Украина «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». Причиной стала задержка вооружения, которое должны были предоставить ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России создали украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    Коментарии (15)
    2 декабря 2023, 12:45
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили восемь самолетов ВС Украины и один вертолет.

    Были сбиты пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Также были уничтожены 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 545 самолетов и 256 вертолетов.

    Коментарии (46)
    3 декабря 2023, 22:26
    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал накопившееся у жителей Украины «раздражение» по отношению к властям

    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе
    @ Davyd Arakhamia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское общество находится в состоянии депрессии, у него накопилось очень много раздражения по отношению к властям страны, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    «Два года войны, стагнация, стагнация политической жизни, много нереализованных амбиций», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Подоляк отметил, что у людей есть «очень много тяжелых вопросов – как, куда, зачем, какой ценой». Кроме того, население Украины видит, что «не все в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество».

    Советник главы офиса президента Украины пояснил, что речь идет и о коррупции, «и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических». «Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось», – сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вышла на новый этап конфликта с Россией. Он признал, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление украинских войск – фактически провалился.

    Коментарии (27)
    3 декабря 2023, 22:46
    Требования к здоровью призывников предложили изменить с учетом СВО

    Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников с учетом опыта спецоперации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Российское Минобороны предлагает внести изменения в требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

    На портале правовой информации представлен анонс проекта предложения ведомства. Минобороны предлагает внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, передает РИА «Новости».

    Министерство заявило о необходимости усовершенствовать процесс медицинского освидетельствования россиян, у которых есть проблемы со здоровьем, «не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы». При этом предлагается учитывать в том числе и опыт СВО.

    В пятницу сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек.

    Коментарии (15)
    3 декабря 2023, 15:32
    Политолог: Столтенберг указал Киеву, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих

    Политолог Владимир Корнилов: Запад спишет на Киев все неудачи на фронте

    Политолог: Столтенберг указал Киеву, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что следует готовиться к плохим новостям с Украины, говорят о том, что Запад решил переложить на Киев ответственность за неудачный контрнаступ и другие провалы на фронте. В целом же Запад начинает демонизацию Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Столтенберг заявил, что Украина находится в «критической ситуации».

    «Тут, конечно, нужно вспомнить, что сам Столтенберг уверенно настраивал Украину на то, что она сможет победить Россию, более того – должна победить. Он обещал, что Запад не бросит Киев, и так далее. И теперь ему бы ответить за те слова. А вместо этого он недвусмысленно указывает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В целом же окончательные решения о контрнаступе и прочих значительных шагах принимали именно европейские и американские руководители. А теперь переложили все это на украинцев», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Вообще, такую тактику перенимают почти все, кто на протяжении двух последних лет настраивал Киев на победу и не допускал даже возможности, чтобы украинское руководство садилось за стол переговоров с Москвой. А теперь они говорят: это прерогатива Киева. В США в околополитических кругах также говорят, что американцы бы не послали своих солдат в атаку в таких условиях, в каких воюют ВСУ. Все это порождает ряд неудобных вопросов западному руководству. И как они на них отвечают? А вот так: все вопросы к Киеву», – заметил он.

    «Причем важный вопрос: на какое руководство Украины в конечном счете планирует Запад списать неудачи на фронте? На военную или на гражданскую администрацию? Ни то, ни другое не исключено. Сейчас же подходит к концу первая фаза – десакрализация Зеленского. Видна тенденция обвинять его в том, что он мешал военным, в том, что он выстроил авторитарный режим на Украине. То есть уже начинается второй этап – постепенный процесс демонизации Зеленского. Американский журнал Time недавно вышел с маленьким Зеленским на обложке, и в надписи над ним, почему-то большими буквами выделено слово «Никто», – напомнил аналитик.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

    В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.

    В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

    В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалось предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    Коментарии (10)
    2 декабря 2023, 02:19
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    @ IMAGO/Heike Lyding/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия планирует обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России, чтобы помочь восстановлению Украины, пишет Bloomberg.

    Источник Bloomberg сообщил, что в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, еще не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам, передает ИноСМИ.

    Между тем, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призвали к более постепенному подходу, и сочли законодательную инициативу преждевременной.

    Однако, лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии  состоится 6 декабря.

    В ЕС находится свыше 200 млрд евро активов России, большая их часть – в бельгийской клиринговой палате Euroclear, остальное – в других странах ЕС. Отмечается, что в прошлом месяце российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти 3 млрд евро прибыли, которая будет расти.

    Между тем, Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить 1,7 млрд евро на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

    Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.

    Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.

    Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.

    Коментарии (38)
    4 декабря 2023, 07:09
    Минобороны рассказало об освобождении Артемовского

    Минобороны России сообщило, что украинские войска бросили раненых и убитых при бегстве из Артемовского

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские подразделения, которые бежали из поселка Артемовское (Хромово) на Донецком направлении, бросили раненых и убитых, некоторые сдались в плен, сообщило Минобороны России.

    Штурмовые группы ВДВ из состава Южной группировки вскрыли систему украинской обороны, были выявлены главные опорные пункты и огневые средства ВСУ, передает РИА «Новости».

    В ходе контрбатарейной борьбы российская артиллерия подавила украинскую, пункты управления ВСУ были уничтожены. По позициям ВСУ нанесла удары российская авиация. В результате украинские войска оказались деморализованы. Силы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм поселка с нескольких направлений при поддержке БПЛА.

    Сообщается, что обнаруженные «огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп». В ведомстве рассказали, что ВСУ «бежали, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен».

    Напомним, Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 03:31
    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России

    Журналистка Кимер: Солдаты ВСУ говорят, что ресурсы армии России неисчерпаемы

    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности, а также обладает неисчерпаемыми ресурсами, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер.

    Журналист рассказала, что украинцы угнетены, потому что склады ВСУ пусты, и нечем стрелять. Кроме того, они находятся под впечатлением от неисчерпаемых ресурсов российской армии, передает RT.

    Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик, а многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки.

    Ранее Bloomberg сообщило, что из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния.

    Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее заявил о провале контрнаступления. По его словам, ВСУ переходят в оборону.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

    Коментарии (21)
    Главное
    Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию на этой неделе
    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска
    Британия передала Украине дополнительные ракеты против БПЛА
    В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
    Матвиенко призвала ускорить введение акциза на медицинский спирт
    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы
    Умер актер фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Сергей Кустов

    Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией

    Министерская встреча ОПЕК+ закончилась настоящей сенсацией. Организация экспортеров пополнилась новым другом – Бразилией. Это серьезно усиливает вес решений ОПЕК+. Потому что именно Бразилия вместе с США являлись теми странами вне ОПЕК, которые наращивали добычу и мешали картелю. Теперь Бразилия встала на сторону ОПЕК, а не США. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

    На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Прозрачное поле боя ослабило танки

    Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя. Произошедшее стало новым поводом заявить о том, что танк больше не способен прорывать оборону противника. Однако в экспертной среде призывают не списывать танки со счетов, потому что этот вид машин продолжает развиваться. Подробности

    Перейти в раздел

    На выбивание денег для Украины бросили самого позорного премьера Британии

    На текущей неделе в Вашингтоне решается ключевой для выживания Украины вопрос: выделение десятков миллиардов долларов киевскому режиму. Группа влиятельных конгрессменов против дальнейшего финансирования Украины без всяких условий, и переубедить их пытался человек радикально русофобских убеждений – бывшая премьер Британии Лиз Трасс. Почему именно она и чем закончилась ее миссия? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление ВСУ – фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............