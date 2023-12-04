  • Новость часаБелый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины
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    На выбивание денег для Украины бросили самого позорного премьера Британии
    В зоне СВО погиб генерал-майор Владимир Завадский
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    Лобода анонсировала песню на русском языке
    Минобороны рассказало об освобождении Артемовского в ДНР
    Президент Болгарии заблокировал передачу бронетранспортеров Украине
    На Украине заявили об обсуждении Зеленским военных вопросов в обход Залужного
    Названы потери армии Израиля за текущий конфликт
    Белый дом заявил, что у США нет «волшебного горшочка» с деньгами для Украины
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    2 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Тактика «двойного послания» на Западе уже не работает

    Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.

    16 комментариев
    4 декабря 2023, 14:06

    В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator

    Российские бойцы начали применять на Днепре аэролодку Alligator

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские бойцы начали применять на херсонском направлении на Днепре «водный внедрожник» – аэролодку Alligator («Аллигатор»), сообщил представитель компании-производителя с аналогичным названием Вячеслав Кочеев.

    Образец лодки представили на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря.

    По словам Кечеева, есть позитивные отзывы об эксплуатации в Херсоне, куда их порядка полугода назад отправляли для выполнения задач доставки амуниции, доставки раненых, передает РИА «Новости». Он добавил, что строится лодка по определенному сценарию для возможности размещения, в том числе, на жесткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования.

    Кочеев рассказал также, что «водные внедорожники» изначально начали производить в Красноярске для активного отдыха в труднодоступных районах в межсезонье.

    Он добавил, что бойцы активно пользуются изделием в зоне СВО, «нареканий нет», оно закрывает задачи по перемещению в труднодоступных местах, мелководью, в межсезонье, «везде, куда невозможно добраться ни на какой другой технике».

    «Соответственно, нужны скоростные характеристики, чтобы это происходило быстро. Вот там техника активно используется», – добавил Кочеев.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники российским войскам, участвующим в специальной военной операции (СВО).

    3 декабря 2023, 15:36
    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины

    Эксперт Михаил Онуфриенко: В НАТО дистанцировались от прошлых и будущих провалов Украины на фронте

    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины
    @ Vitali Komar/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В США и НАТО боятся, что Россия может начать наступление на севере Украины, а ВСУ к этому совершенно не готовы. При этом ни США, ни Европа не готовы оказывать военную помощь Украины даже в прежних объемах, не говоря о наращивании. На этом фоне Запад начал дистанцироваться от прошлых и будущих провальных решений Киева на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следует готовиться к плохим новостям с Украины.

    «Если сразу начать с обобщения, то сейчас и Столтенберг, и масса официальных представителей США и ЕС пытаются дистанцироваться от происходящего на Украине. Запад говорит: «Все плохое, что там происходит, происходит по воле и решению Киева, а вовсе не из-за нас». То есть якобы решения принимал и принимает только Зеленский», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Зеленский же уже объявлял о том, что ВСУ продолжат наступление зимой, а на следующий день сказал, что они переходят к обороне и будут строить защитные сооружения протяженностью больше тысячи километров. Это уже было бы смешно, если б не было трагедией для миллионов человек», – указал собеседник.

    «Напомню, что чуть ранее представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби выступил перед Конгрессом и сказал, что для принятия решения о военной поддержке Украины остается меньше месяца. Все должно решиться до конца года, а конец года в Конгрессе – это католическое Рождество. Везде трудности для Киева, и Запад не видит из них выхода», – подчеркнул аналитик.

    «Ранее Германия объявила об очередном транше военной поддержки Киева, который больше напоминает помощь волонтерской организации: там три тягача, восемь грузовых и три легковых автомобиля, одна переносная антенная станция. То есть объем помощи сокращается. С мобилизацией на Украине тоже все понятно. Два примера: Сумская область – 8%, Полтавская область – 10% от требуемого количества мобилизованных», – напомнил эксперт.

    «Конечно, ВСУ еще не сдаются ротами и батальонами, но так и мы еще не начали стратегическое наступление. Мы пока в гибкой обороне. И сейчас на Западе с ужасом ожидают, а что будет, если русские начнут, как обычно, наступать зимой. Я не исключаю, что ВС РФ могут начать наступление там, где нет таких группировок и оборонительных сооружений, как на левом берегу Днепра или в Донбассе. Например, в Черниговской области. Понимают это и в НАТО. Именно о таких «плохих новостях» говорил Столтенберг», – указал он.

    «На фоне всего этого, Запад делает следующее: приписывает Зеленскому ответственность за все решения на фронте, за будущее оставление тех или иных населенных пунктов, территорий. Как обычно в этих условиях Киев будет говорить о «выравнивании линии фронта», «занятии наиболее выгодных стратегических позиций» и так далее. Но все всё понимают. А потом уже будет следующий шаг, когда США и Европа скажут: «А мы не знали, какие преступления совершал режим Зеленского. Все к этому идет. Потому что хороших решений для Украины сейчас уже нет», – спрогнозировал Онуфриенко.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

    В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.

    В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

    В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    Коментарии (44)
    4 декабря 2023, 08:39
    Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley
    Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley
    @ U.S. National Guard

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

    Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию. Бойцы ВС России ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск смогли подбить боевую машину пехоты Bradley.

    Коментарии (12)
    3 декабря 2023, 23:22
    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал неспособность Украины самостоятельно достичь военного паритета с Россией

    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Без поддержки Запада Украина не сможет добиться военного паритета с Россией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что «Украина готова дойти до конца», но «при совместном» со странами Запада «технологическом рывке», когда она получит «необходимое количество оружия». Без участия Запада Украина не в состоянии «нарастить такое количество военного производства», чтобы обеспечить «паритет с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС не выполнит в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

    Коментарии (12)
    3 декабря 2023, 22:26
    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал накопившееся у жителей Украины «раздражение» по отношению к властям

    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе
    @ Davyd Arakhamia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское общество находится в состоянии депрессии, у него накопилось очень много раздражения по отношению к властям страны, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    «Два года войны, стагнация, стагнация политической жизни, много нереализованных амбиций», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Подоляк отметил, что у людей есть «очень много тяжелых вопросов – как, куда, зачем, какой ценой». Кроме того, население Украины видит, что «не все в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество».

    Советник главы офиса президента Украины пояснил, что речь идет и о коррупции, «и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических». «Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось», – сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вышла на новый этап конфликта с Россией. Он признал, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление украинских войск – фактически провалился.

    Коментарии (27)
    4 декабря 2023, 13:22
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи

    Военный эксперт Артамонов: Трофейная БМП Bradley принесет много пользы российской армии

    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    @ Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Трофейная M2A2 ODS Bradley по многим показателям уступает отечественной БМП-3. Однако она обладает хорошей боевой информационно-управляющей системой, изучение которой принесет много пользы российской армии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую БМП M2A2 ODS Bradley.

    «Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то, что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

    «Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

    «Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.

    Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском направлении. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

    Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже – под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

    В июне президент России Владимир Путин утверждал, что потери украинской стороны составили порядка 25-30% поставленной из-за границы техники. Позднее стало известно, что ВСУ лишились около 15% Bradley, имеющихся у них на вооружении в тот момент, такие данные приводила газета The New York Times.

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    3 декабря 2023, 22:46
    Требования к здоровью призывников предложили изменить с учетом СВО

    Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников с учетом опыта спецоперации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Российское Минобороны предлагает внести изменения в требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

    На портале правовой информации представлен анонс проекта предложения ведомства. Минобороны предлагает внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, передает РИА «Новости».

    Министерство заявило о необходимости усовершенствовать процесс медицинского освидетельствования россиян, у которых есть проблемы со здоровьем, «не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы». При этом предлагается учитывать в том числе и опыт СВО.

    В пятницу сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек.

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    3 декабря 2023, 15:32
    Политолог: Столтенберг указал Киеву, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих

    Политолог Владимир Корнилов: Запад спишет на Киев все неудачи на фронте

    Политолог: Столтенберг указал Киеву, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что следует готовиться к плохим новостям с Украины, говорят о том, что Запад решил переложить на Киев ответственность за неудачный контрнаступ и другие провалы на фронте. В целом же Запад начинает демонизацию Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Столтенберг заявил, что Украина находится в «критической ситуации».

    «Тут, конечно, нужно вспомнить, что сам Столтенберг уверенно настраивал Украину на то, что она сможет победить Россию, более того – должна победить. Он обещал, что Запад не бросит Киев, и так далее. И теперь ему бы ответить за те слова. А вместо этого он недвусмысленно указывает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В целом же окончательные решения о контрнаступе и прочих значительных шагах принимали именно европейские и американские руководители. А теперь переложили все это на украинцев», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Вообще, такую тактику перенимают почти все, кто на протяжении двух последних лет настраивал Киев на победу и не допускал даже возможности, чтобы украинское руководство садилось за стол переговоров с Москвой. А теперь они говорят: это прерогатива Киева. В США в околополитических кругах также говорят, что американцы бы не послали своих солдат в атаку в таких условиях, в каких воюют ВСУ. Все это порождает ряд неудобных вопросов западному руководству. И как они на них отвечают? А вот так: все вопросы к Киеву», – заметил он.

    «Причем важный вопрос: на какое руководство Украины в конечном счете планирует Запад списать неудачи на фронте? На военную или на гражданскую администрацию? Ни то, ни другое не исключено. Сейчас же подходит к концу первая фаза – десакрализация Зеленского. Видна тенденция обвинять его в том, что он мешал военным, в том, что он выстроил авторитарный режим на Украине. То есть уже начинается второй этап – постепенный процесс демонизации Зеленского. Американский журнал Time недавно вышел с маленьким Зеленским на обложке, и в надписи над ним, почему-то большими буквами выделено слово «Никто», – напомнил аналитик.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

    В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.

    В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

    В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалось предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

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    4 декабря 2023, 07:09
    Минобороны рассказало об освобождении Артемовского

    Минобороны России сообщило, что украинские войска бросили раненых и убитых при бегстве из Артемовского

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские подразделения, которые бежали из поселка Артемовское (Хромово) на Донецком направлении, бросили раненых и убитых, некоторые сдались в плен, сообщило Минобороны России.

    Штурмовые группы ВДВ из состава Южной группировки вскрыли систему украинской обороны, были выявлены главные опорные пункты и огневые средства ВСУ, передает РИА «Новости».

    В ходе контрбатарейной борьбы российская артиллерия подавила украинскую, пункты управления ВСУ были уничтожены. По позициям ВСУ нанесла удары российская авиация. В результате украинские войска оказались деморализованы. Силы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм поселка с нескольких направлений при поддержке БПЛА.

    Сообщается, что обнаруженные «огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп». В ведомстве рассказали, что ВСУ «бежали, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен».

    Напомним, Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике.

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    4 декабря 2023, 02:59
    Зеленскому припомнили обещание сделать 2023-й «годом победы»

    TV5Monde заявила об утрате Зеленским оптимизма после провала контрнаступления

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце 2022 года, что 2023-й станет «годом победы», но сейчас ему приходится смотреть правде в глаза, заявили СМИ.

    Как указывает TV5Monde, контрнаступление вооруженных сил Украины не привело к «существенному продвижению», в украинском руководстве появились признаки раскола, ухудшились отношения офиса Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным. TV5Monde подчеркивает, что «в украинской верхушке явно кое-что изменилось», прежде всего – «настрой Зеленского», утратившего «оптимизм», который президент Украины «демонстрировал с самого начала боевых действий». Сейчас от этого оптимизма «не осталось и следа», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский заявил, что новый этап конфликта с Россией будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление украинских войск – фактически провалился.

    Коментарии (5)
    4 декабря 2023, 09:55
    Пленный солдат ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас «не того» раненого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный Леонид Москвин рассказал, как был наказан командиром роты за то, что вытащил из-под обстрела тяжелораненого, а не «кого-то полегче».

    По его словам, было уже темно, раздались выстрелы, и он увидел, что товарища ранило. Москвин его вынес, за что был наказан командиром роты, который сказал: «Зачем ты вытаскивал, надо было кого-то «полегче» взять, не «тяжелого» (имеется в виду тяжесть ранения). После этого Москвина перевели в штурмовики, передает ТАСС.

    По словам пленного, сразу после этого его отправили на позиции. Во время боя он был контужен и попал в плен к российским войскам. На каком именно участке фронта воевал мужчина, не уточняется.

    Ранее пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в его подразделении в рядах ВСУ было много «отказников», поскольку никто не хочет становиться «мясом».

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    4 декабря 2023, 10:45
    ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР

    ФСБ: В ЛНР задержан гражданин Украины, который шпионил за российскими военными

    ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранители в Луганской народной республике задержали местного жителя, являющегося гражданином Украины, который собирал информацию о местах дислокации ВС России и передавал ее украинской стороне, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, УФСБ по ЛНР была пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, который действовал в интересах иностранных разведорганов, передает ТАСС.

    Там добавили, что житель региона, чтобы оказать содействие ВСУ, собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и их техники, делая это в том числе с использованием предоставленных противником техсредств.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, подпадающего под статью о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фигурант был задержан. В данный момент следствие продолжается.

    Ранее ФСБ задержала в ЛНР воевавшего за ВСУ россиянина.

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    3 декабря 2023, 15:53
    ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Никитовский район Горловки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    По сообщению СЦКК, в 15.00 на горловку Горловка (Никитовский район): был сброшен ВОП с БПЛА, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, в 11.30 мск украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Зайцево, а с 11.35 мск по 11.40 мск – восемь снарядов того же калибра по Ясиноватскому району.

    Представительство также сообщило, что с 12.00 мск по 12.45 мск украинские войска выпустили десять снарядов, в том числе кассетных, калибра 155 миллиметров по Горловке. В 14.25 мск украинские войска обстреляли Донецк, выпустив три снаряда того же калибра.

    Ранее советник главы региона Ян Гагин сообщил, что украинские войска сконцентрировали под Горловкой в ДНР крупную группировку для проведения атак сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска.

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    4 декабря 2023, 10:25
    Военный отметил эффективность модернизированных снарядов «Краснополь»

    Российский боец отметил высокую эффективность модернизированных «Краснополей»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью показали эффективность в зоне спецоперации, рассказал командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки с позывным «Белый».

    По его словам, это очень достойное и опасное оружие, активно используемое на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    «Белый» рассказал, что «Краснополем» российские военные поражали кочующий 120-мм миномет.

    Его сослуживец с позывным «Бармалей» уточнил, что данный снаряд наводится при помощи беспилотника «Орлан» и очень точно бьет.

    Напомним, в начале ноября российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь».

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    4 декабря 2023, 11:05
    ВСУ укрепили группировку под Горловкой подразделением из иностранцев

    Гагин: ВСУ укрепили группировку под Горловкой подразделением из иностранцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска укрепили группировку под Горловкой в ДНР подразделением, состоящим из нескольких десятков иностранцев, сообщил советник главы республики Ян Гагин.

    По его словам, противник укрепил собственную группировку на Горловском направлении бойцами иностранного легиона, всего на этот участок фронта прибыли несколько десятков иностранцев, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что украинские войска готовят в этом районе попытку атаковать позиции российских сил.

    Ранее Гагин сообщил, что украинские войска сконцентрировали под Горловкой в ДНР крупную группировку для проведения атак сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска.

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    4 декабря 2023, 11:20
    ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске

    ВСУ ночью ударили по нефтебазе в Луганске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска в ночь на понедельник нанесли удар по нефтебазе в Луганске, сообщили в военной комендатуре ЛНР, в результате атаки одна из цистерн загорелась.

    Как сообщил источник ТАСС, горела одна цистерна, но на данный момент все уже потушено.

    Как рассказал источник, подъезды к нефтебазе пока перекрыты. Согласно сообщению одного из очевидцев, перед прилетами он слышал звуки работы средств ПВО и двигателей БПЛА.

    Ранее депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, прежде руководивший управлением народной милиции ЛНР, погиб в результате подрыва автомобиля в Луганске.

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