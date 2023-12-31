Школьная учительница Путина поздравила бойцов СВО и пожелала скорейшей победы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Она поздравила участников СВО с Новым годом и пожелала им здоровья и прибавления сил, передает ТАСС.

Гуревич дала им и напутствие на будущее. «Мы надеемся, что все военные действия в ближайшем будущем прекратятся. И вы с победой возвратитесь в ваши семьи. Честь вам и слава!» – сказала она. «Еще раз с Новым годом! С мирным годом! Будьте все счастливы и здоровы, берегите себя», – добавила учительница в видеозаписи, адресованной бойцам СВО.

Вере Гуревич 90 лет. Она была классным руководителем Путина в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на блиц-опрос, назвал три своих любимых художественных произведения, в их числе – сказка «Колобок».