Предвыборный сайт Путина подвергся кибератакам из-за рубежа

Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.5 комментариев
Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.5 комментариев
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Избирательный штаб: Общее число доверенных лиц Путина на выборах может дойти до 600 человек
«Сегодня ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек», – цитирует Суворову ТАСС.
До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.
Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.
Бывший помощник министра обороны США Фриман заявил, что Одесса основана Екатериной II как российский город
Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, Фриман заявил, что они могут свидетельствовать о планах лишить Украину черноморского побережья. Фриман сказал, что нужно «дождаться объяснения, что это значило», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а «Одесса – вообще русский город».
«Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что при оплате труда учителей должны соблюдаться единые, понятные и прозрачные правила. Глава государства поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда учителей.
В июле Путин поручил правительству представить предложения о льготной ипотеке для учителей.
«У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году», – сказал глава государства, передает ТАСС.
По словам Путина, Россия и Индия за девять месяцев этого года превысили весь объем роста товарооборота прошлого года, прежде всего, в части энергоносителей – нефти, нефтепродуктов, угля. «Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях», – отметил российский лидер.
В ходе встречи с главой индийского МИД Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию. «Будем рады видеть нашего друга, господина премьер-министра [Индии] Моди в России», – сказал он.
Российский лидер также пообещал рассказать Джайшанкару о ситуации с украинским конфликтом. «Мы знаем позицию премьер-министра [Нарендры] Моди и неоднократно говорили об этом, позицию, касающуюся его отношения к сложным процессам, в том числе к горячим точкам, к ситуации на Украине», – сказал глава Российского государства.
Путин подчеркнул, что неоднократно информировал Моди о ситуации вокруг украинского конфликта. «Знаю о его стремлении сделать все для того, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами, но мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно об этой ситуации», – сказал он.
Ранее Россия и Индия подписали соглашения о энергоблоках АЭС «Куданкулам».
Миллер отметил, что первая половина декабря в России выдалась холодной, Газпром в полной мере удовлетворил все потребности в газе. Как сообщил Миллер, Россия «прошла первый зимний пик», во многих регионах наблюдались «аномально холодные температуры». Также он рассказал, что в 2024 году Газпром выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 млрд рублей, на 33,5 млрд больше, чем в 2023 году. Миллер заверил, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена, передает РИА «Новости».
Глава Газпрома указал, что морозы пришли и в Узбекистан, который попросил увеличить поставки газа в объеме, превышающем «в два раза суточные обязательства по подписанному контракту». Сейчас в Узбекистан по газопроводу «Средняя Азия – Центр» идет «максимально технически возможный объем газа». Газпром полностью выполняет заявки на поставки, передает ТАСС.
Кроме того, сообщил Миллер, в 2023 году «поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году», сейчас поставки происходят с превышением обязательств, «23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай». В 2025 году ожидается выход на «контрактные обязательства», поставки составят 38 млрд кубометров.
Путин, выслушав доклад Миллера, поздравил главу Газпрома с «результатами работы».
Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».
Президент позвонил мальчику и его семье, когда тот еще был в музее, сам Путин находится в Кремле, где проведет заседание Госсовета, передает ТАСС.
«Мне больше всего понравились часы «Павлин». Еще я потом ходил в зал с Малахитовой гостиной», – рассказал школьник Путину.
«Ты не устал, нет? Ну если устанешь, отдохни немножко, и дальше продолжай», – сказал президент ученику.
Никита сказал главе государства, что не устал, и отметил, что с ним находятся мама, папа и его сестра. «Я мечтал посетить тронный зал, царские палаты, где они были», – добавил он.
Мирошниченко – житель Костромы, он учится в пятом классе. У мальчика есть проблемы со здоровьем, но он посещает музыкальную школу и увлекается историей. Он захотел побывать в легендарном музее после того, как послушал аудиокнигу.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому в ходе акции «Елка желаний» помог посетить Эрмитаж.
Политолог Баширов: Российский ВПК добился впечатляющих результатов в производстве необходимых вооружений
«Цифры, которые привел гендиректор Ростеха на встрече с президентом, впечатляют. Мы видим высокую скорость увеличения объемов производства необходимых видов вооружений, которые заказывает Минобороны и другие силовые ведомства. И все это вопреки санкциям», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.
«Но дело не только в объемах. Мы производим современное оружие, которое позволяет сохранять жизни наших ребят, выполняющих боевую задачу. Но Ростех не ограничивается достигнутым, поэтому президент обсудил с Чемезовым достаточно широкий круг вопросов, – продолжил политолог. – Это крайне важно, потому что СВО закончится, а Ростех должен показывать гармоничное развитие».
По его словам, многие российские военные технологии позволяют производить и гражданскую продукцию. На встрече Путина с Чемезовым речь шла о том, чтобы добиться выпуска военной и гражданской продукции в равных объемах. «Также есть товары двойного назначения, в первую очередь это высокотехнологичные изделия – это все, что касается электроники и систем навигации», – добавил спикер.
Он считает, что в мире увидели высочайшую эффективность производителей российского оружия. «Мир также увидел эффективность предприятий ВПК, которые очень быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО. Это очень важно с точки зрения экспорта», – считает Баширов.
Российский ВПК, подчеркивает собеседник, является лидером по продаже оружия на мировых рынках. «Все, что происходит в зоне СВО – это демонстрация эффективности российского оружия: оно дешевле и способно противостоять вооружениям стран НАТО. Это делает его привлекательным. Кроме того, российское оружие ремонтопригодное в боевых условиях», – указал эксперт.
Таким образом, как считает профессор ВШЭ, Ростех решает одну из важнейших задач по обеспечению технологического и научного суверенитета страны, а также наращиванию ее экспортного потенциала.
В четверг президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, который доложил главе государства о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня. Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин, а танков – в семь раз.
До 2030 года госкорпорация планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214. По словам Чемезова, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов. К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год.
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация до 2030 года выпустит более 500 гражданских самолетов
«У нас основные гражданские проекты — это в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание», – подчеркнул Чемезов, передает ТАСС.
По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов.
К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год, добавил Чемезов.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским.
При этом он напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.
Состоялись двусторонние встречи Путина с Токаевым и Мирзиеевым
Как сообщил Песков, «по завершении неформального саммита Путин, проводив гостей», провел отдельные встречи с президентами Казахстана и Узбекистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».
Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».
Политолог Данилин: Выдвижение КПРФ слабого кандидата в президенты не снизит конкурентность выборов
«Выдвижение Харитонова, безусловно, является не совсем дружественным жестом со стороны КПРФ. Очевидно, что Харитонов это – «сбитый летчик». Его также можно назвать второгодником, который уже однажды баллотировался на выборах президента и получил один из самых низких результатов для КПРФ», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.
«Сейчас коммунисты, отказываясь выдвигать фронтмена, несколько снижают конкурентность на выборах и отказываются от притязаний на то, чтобы быть второй партией в стране. Например, от ЛДПР на выборах пошел лидер, а КПРФ выставили кого не жалко. Хоть Харитонов и является опытным коммунистом, но все же можно было бы ожидать от партии куда более серьезного кандидата», – посетовал эксперт.
«Тем не менее электоральные кампании в России всегда были и будут конкурентными. В выборах в России всегда участвуют политики, представляющие самый широкий диапазон политических идей. Сейчас тоже есть достаточно большое количество интересных кандидатур – от «Новых людей», от ЛДПР, а также другие кандидаты. Поэтому, несмотря на то, что КПРФ безответственно поступила в отношении своего электората, это не скажется на конкурентности выборов», – резюмировал он.
В среду депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения в кандидаты на президентских выборах, сообщает пресс-служба партии.
«Один из наших лозунгов: «Поиграли в капитализм – и хватит!» Ранее на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что капитализм зашел в тупик. Действительно, капитализм полностью исчерпал себя и теперь тормозит дальнейший прогресс. Реализация нашей «программы победы» позволит России вернуться на социалистический путь развития. На путь прогресса», – сказал парламентарий на брифинге.
«В условиях крайне сложной, турбулентной международной обстановки контакты, наработанные нашей партией на международном уровне, помогут России выйти из сложной ситуации внешнего давления и, конечно, помогут работе правительства народного доверия, когда нам удастся его сформировать. И в этом отношении работа уже идет. Харитонов заявил о том, что позже мы назовем состав этого правительства», – добавил Дмитрий Новиков, член фракции КПРФ.
Сейчас более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России. Документы в ЦИК также представил и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он идет от партии «Новые люди».
Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) решила поддержать выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.
«Нам такие крепкие мужчины, как вы, нужны. Вообще нужны такие, а в этой сфере чрезвычайно важны. Мы знаем, сколько у нас в процентном отношении мужчин работает», – заявил Путин после доклада сотрудника Роспатриотцентра Алексея Кутырева о конкурсе «Быть, а не казаться», передает ТАСС.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что количество учителей-мужчин в школах составляет 15%.
«Зарплату надо повышать, но мы еще поговорим об этом», – заметил президент.
ФОМ: Путину доверяют 79% граждан
По данным опроса, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения.
Деятельность главы государства на его посту положительно оценивают 80% опрошенных, недовольны его работой 9%.
Опрос «ФОМнибус» был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Блогер и бывший морпех подали документы в ЦИК для участия в выборах президента
Как сообщает ТАСС, бьюти-блогер Русских объявила 12 декабря в своих соцсетях, в сообщении она опубликовала свое уведомление в ЦИК о проведении собрания инициативной группы избирателей. 27 декабря Русских в соцсетях сообщила, что набрала необходимое количество подписей (529).
Также документы в ЦИК представили служивший в морской пехоте ветеран боевых действий в Чечне Иван Отраковский, собрание его инициативной группы прошло 26 декабря, и председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко (собрание состоялось 24 декабря).
Кроме того, документы сегодня в ЦИК был намерен представить экоблогер Анатолий Баташев.
Ранее ЦИК окончила прием документов о регистрации групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев на президентских выборах.
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, указал, что Россия «по праву гордится военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС», которые работают, «невзирая на риск и опасность». Он указал, что история этой службы «полна примерами героизма и мужества». «И сегодня российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства», – заявил президент.
Он указал, что в 2023 году сотрудники МЧС устраняли последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России, а также занимались эвакуацией россиян из «опасных районов» и доставкой гуманитарной помощи. Президент выразил МЧС благодарность за «профессионализм и самоотверженность».
Путин указал на важность совершенствования работы подразделений МЧС в новых регионах России. Он отдельно поблагодарил пожарных, спасателей и саперов, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава государства призвал «и впредь без промедления решать все возникающие там вопросы».
Он отметил важность развития системы гражданской обороны, оснащения МЧС современной техникой. Также Путин указал, что требуется постоянно работать над профилактикой природных пожаров и безопасностью социальных учреждений.
Напомним, в День сотрудника органов внутренних дел Путин поблагодарил сотрудников МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине.
Политолог Асафов: Путин – кандидат, которого выдвигает общественное большинство
«Доверенными лицами Путина ЦИК зарегистрировал тех людей, которые поддержали его выдвижение в качестве кандидата на выборах президента. Среди них есть представители общественных, культурных, некоммерческих, политических организаций. Мы видим, как люди совершенно разных профессий и специальностей объединяются, чтобы помогать кандидату», – пояснил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.
«Мы видим, что Путин – действительно тот кандидат, которого выдвигает общество, народ, потому что в этом списке представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества – военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели», – сказал собеседник. – «Это говорит о том, что Путин представляет большинство граждан нашего государства, и лучшие представители этого большинства стали доверенными лицами, чтобы помочь кандидату. Они будут разъяснять позицию своего кандидата, встречаться с людьми по всей стране, собирать их пожелания, потому что одной «Прямой линией» невозможно охватить всю страну. Вообще, для такой работы мало и 346 человек, я думаю, этот список будет расширяться».
«Теперь мы ждем, когда доверенные лица получат свои удостоверения, затем ЦИК – после сдачи подписей – зарегистрирует Путина в качестве кандидата. И затем начнется работа доверенных лиц», – подчеркнул эксперт.
«Поскольку все доверенные лица – профессионалы в своих направлениях деятельности, лидеры, к мнению которых прислушиваются, они точно знают, какие успехи и достижения произошли в каждой отрасли за годы президентства Путина. И они могут рассказать об этих достижениях на основе своего опыта. Они готовы делиться этими знаниями для того, чтобы показать людям важность выборов президента и то, чем мы все можем гордиться», – резюмировал аналитик.
В четверг ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. При этом подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек, сказала пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.