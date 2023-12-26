Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.6 комментариев
Алиев прибыл в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.
Как говорится в сообщении, в аэропорту Пулково-1 президента Азербайджана встречали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица, передает ТАСС.
Между тем, как сообщило госагентство Туркменистана TDH, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов также прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите глав стран СНГ.
Как отмечает агентство, Бердымухамедов регулярно участвует в саммитах СНГ, что свидетельствует о приверженности Туркмении к конструктивному партнерству с государствами СНГ.
Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян отправляется в Петербург, чтобы принять участие в заседании Высшего евразийского совета и неформальной встрече глав СНГ.