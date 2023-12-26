Алиев прибыл в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в аэропорту Пулково-1 президента Азербайджана встречали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица, передает ТАСС.

Между тем, как сообщило госагентство Туркменистана TDH, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов также прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите глав стран СНГ.

Как отмечает агентство, Бердымухамедов регулярно участвует в саммитах СНГ, что свидетельствует о приверженности Туркмении к конструктивному партнерству с государствами СНГ.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян отправляется в Петербург, чтобы принять участие в заседании Высшего евразийского совета и неформальной встрече глав СНГ.