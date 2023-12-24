Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.12 комментариев
Ведущую телеканала в Турции уволили за стакан Starbucks
В Турции уволили появившуюся в эфире со стаканом Starbucks ведущую новостей
Появившаяся в эфире со стаканом сети кофеен Starbucks ведущая программы новостей турецкого телеканала TGRT Мельтем Гюнай, а также редактор программы уволены, сообщил телеканал.
Решение об увольнении сотрудников телекомпании было принято сразу после эфира, дирекция телеканала «осудила поступок телеведущей» за скрытую рекламу какой-либо компанию. Кроме того, в заявлении телеканала указывается, что TGRT продолжает стоять на стороне Газы и турецкого народа и защищать их чувства до конца, передает РИА «Новости».
В Турции после обострения ситуации в анклаве проходят акции против действий Израиля и в поддержку Палестины. В некоторых городах жители обливают краской и разбивают витрины кафе сети McDonald's и Starbucks, требуя их закрытия за поддержку Израиля.