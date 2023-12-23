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Певцу Пирцхалаве не дали въехать в Молдавию
Российскому исполнителю Ираклию Пирцхалаве не разрешили проехать на молдавскую территорию после прилета в аэропорт Кишинева.
Пограничная полиция заявила, что музыкант не соответствовал условиям въезда в страну, передает ТАСС со ссылкой Newsmaker.
Пирцхалава намеревался выступить на торжественных мероприятиях в городе Оргеев, где на выборах мэра победила Татьяна Кочу. Ее кандидатуру поддерживает молдавский оппозиционер Илан Шор.
Его партию запретили в Молдавии и признали угрозой госбезопасности.
В сентябре руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова депортировали из Молдавии, также ему запретили въезд в страну на 10 лет.