Первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» отправилась на испытания

Германия приравняла Россию к Сейшельским островам

Власти ФРГ внесли Россию в список стран – налоговых убежищ

Tекст: Валерия Городецкая

В документе, опубликованном в Федеральном вестнике ФРГ, указывается, что с 20 декабря Россия считается государством, не готовым осуществлять сотрудничество по вопросам налогообложения, передает ТАСС.

В перечне таких стран также числятся Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова.

Поясняется, что Россия включена в список на основании приложения 1 заключения Совета ЕС о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года.

В феврале Евросоюз включил в список «налоговых убежищ» Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию.