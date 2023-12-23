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Первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» отправилась на испытания
Первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный, где пройдут летно-конструкторские испытания, сообщили в Роскосмосе.
Сейчас на космодроме завершается создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса, передает Telegram-канал госкорпорации.
«Специалисты Роскосмоса завершили и подтвердили готовность и работоспособность систем стартового комплекса», — отметили в Роскосмосе.
Ранее двигатель РД-191 для ракет «Ангара» успешно прошел испытания.