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Мэр Лондона изменил мнение о передаче Киеву предназначенных для утилизации машин
Мэр Лондона Садик Хан решил все-таки предоставить Украине машины, предназначенные для утилизации, для использования их в конфликте, сообщает газета Telegraph.
Градоначальник составили письмо министру транспорта Британии Марку Харперу с просьбой обеспечить британцам возможность передать автомобили на нужды Украины, передает РИА «Новости».
Мэр столицы призвал платить британцам за то, что они «убрали с улиц... загрязняющие окружающую среду транспортные средства и предоставили» поддержку Киеву.
Ранее сообщалось, что Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации в рамках программы ULEZ.