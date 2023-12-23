Телеведущий воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины

Телеведущий Печий не захотел возвращаться на Украину после саммита ЕС в Брюсселе

Tекст: Антон Антонов

Украинские СМИ сообщили, что Печий «решил сбежать из страны» и «не вернулся на Украину» из Брюсселя. Руководство «24 канала», на котором работал Печий, сообщило, что шокировано поступком журналиста, передает ТАСС.

Сам Печий заявил, что решение было сложным. Он связывает свое бегство с Украины с изменением отношения к его стране на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.

Напомним, СМИ распространили цитату главы Минобороны Украины Рустема Умерова, где он якобы заявил, что Киев намерен вернуть граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет из Германии и других стран. В тот же день украинское ведомство опровергло эту информацию.