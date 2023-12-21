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    Новая магистраль станет ключевой транспортной артерией России
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    Политолог объяснил пустующие тренировочные лагеря для ВСУ в Германии
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    Герасимов: ВСУ за полгода потеряли 160 тыс. человек, 766 танков и 121 самолет
    Названа стоимость построенной трассы М-12 от Москвы до Казани
    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет
    «Билайн» отменил безлимитные звонки на Украину
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    9 комментариев
    21 декабря 2023, 17:11

    Главу ФБК Певчих объявили в розыск

    Главу ФБК Певчих объявили в розыск
    @ commission.europa.eu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководителя Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*, признан экстремисткой организацией в России) Марию Певчих*** (иноагент) объявили в розыск, соответствующая запись появилась в базе розыска МВД.

    Мария Певчих* разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, говорится в записи, передает ТАСС. При этом не уточняется, по какой именно статье ее разыскивают.

    Напомним, Певчих была внесена в список иноагентов в мае 2023 года.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    *** Признан(а) в РФ иностранным агентом

    20 декабря 2023, 19:47
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Денис Тельманов

    Опала признанного экстремистом и террористом писателя Бориса Акунина – не навсегда, прогнозирует писатель Захар Прилепин.

    «Я думаю, что эта ситуация устаканится. Для этого требуется деятельное участие Акунина (внесен в перечень экстремистов и террористов), который, хотелось бы, чтобы объяснил свое поведение.... Он должен не хорохориться, а сделать выводы», – сказал Прилепин в интервью изданию Daily Storm.

    «Когда пройдет капитуляция Украины, произойдет и всепрощение участников войны с их стороны. Мы же не можем всю Украину отдать под суд. Произойдет амнистия для участников войны с той стороны. Для Акунина, Чулпан Хаматовой, Дмитрия Глуховского придумают форму легализации на новых условиях», – считает Прилепин.

    Напомним, что Акунин в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что в ЕС нужно сделать программу по помощи релокации бежавшим из Российской армии. После этого его внесли в список террористов и экстремистов. Также в отношении Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России.

    Коментарии (97)
    20 декабря 2023, 20:48
    В США придумали план развития Украины без денег
    В США придумали план развития Украины без денег
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    У Вашингтона есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, согласно плану, Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости, передает РИА «Новости».

    Блинкен уточнил, что для этого США и союзники должны помочь Украине «преодолеть эти зиму, весну и лето».

    Напомним, Вашингтон предлагает передать Киеву замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

    Коментарии (34)
    20 декабря 2023, 20:14
    Блинкен заявил о скором расширении НАТО
    Блинкен заявил о скором расширении НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Швеция в скором времени станет членом Североатлантического альянса, что усилит потенциал организации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В ходе пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте Блинкен сказал, что НАТО в уходящем году стала «больше и сильнее», к ней присоединилась Финляндия, а вскоре присоединится и Швеция, передает ТАСС.

    Это усилит потенциал НАТО и укрепит ее возможности, утверждает госсекретарь США.

    В начале декабря США и Швеция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, расширяющее партнерство перед вступлением Швеции в НАТО.

    Коментарии (30)
    21 декабря 2023, 09:39
    Российские танкеры застряли на пути в Индию

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию

    Российские танкеры застряли на пути в Индию
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть танкеров, перевозящих 5 млн баррелей российской нефти марки Sokol, застряли на пути в Индию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

    По информации Bloomberg, пять застрявших танкеров принадлежат «Совкомфлоту», судно NS Century 16 ноября остановилось к югу от Шри-Ланки, за последнюю неделю рядом встали еще два танкера компании. Все суда направляются в индийский Вадинар, пишет «Коммерсант».

    Согласно сообщению агентства, еще три танкера с российской нефтью «Неллис», «Крымск» и «Литейный проспект, направляющиеся в порт Парадип на восточном побережье Индии, не дошли до места назначения, точная причина остановки танкеров неизвестна.

    Ранее американский Минфин ввел санкции в отношении танкера SANAR-15 и компаний, причастных к морским перевозкам российской нефти.

    Коментарии (25)
    21 декабря 2023, 13:02
    Политолог объяснил пустующие тренировочные лагеря для ВСУ в Германии

    Политолог Скачко: Из-за проблем с мобилизацией ВСУ некого отправлять на обучение в Германию

    Политолог объяснил пустующие тренировочные лагеря для ВСУ в Германии
    @ REUTERS

    Украинская власть испытывает проблемы с мобилизацией. Желающих воевать на стороне офиса Зеленского мало, поэтому людей на фронте не хватает. В таких условиях проходить обучение на Западе просто некому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в ФРГ заявили о дефиците военных ВСУ в тренировочных центрах.

    «Тренировочные лагеря для ВСУ в Германии пустуют потому, что украинской власти просто некого туда отправлять. Офис Зеленского и рад бы послать солдат на обучение, только он испытывает большие проблемы с мобилизацией», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Все меньше тех, кто готов умирать за украинскую власть, идейных тоже мало. Поэтому всех принудительно мобилизованных сразу отправляют на фронт. Даже те, кто раньше отправлялся на обучение, надеясь потом сбежать, теперь опасаются ехать. Они понимают, что улизнуть вряд ли получится, и все равно придется идти воевать», – отмечает собеседник.

    «И все это создает большие проблемы для Зеленского. Украина использует в основном западную технику, а для работы на ней нужны обученные солдаты. Если таковых нет, то эффективность ВСУ, и без того невысокая, снизится еще больше», – заключил он.

    Дефицит личного состава ВСУ чувствуется не только на фронте: в учебных центрах Германии, где тренируются на Leopard 2, занято лишь около половины мест, заявил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер. Он подчеркнул, что заявление Зеленского о том, что военные просят дополнительно мобилизовать еще 450–500 тыс. человек, «вызвало шок».

    Напомним, руководство украинской армии предложило провести дополнительную мобилизацию в 450–500 тыс. человек, заявил Владимир Зеленский. По словам, это будет стоить еще 13,4 млрд долларов. Он обратился к премьеру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко с вопросом о том, откуда взять на это средства.

    Владельцев предприятий на Украине могут обязать лично доставлять в военкоматы сотрудников, которые переехали из других городов и не встали на воинский учет, заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, для этих целей есть реестр военнообязанных «Оберег», но он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами, поэтому будет проще если этим занималось бы руководство компаний.

    Украинские власти провели уже девять волн мобилизации, в настоящее время продолжается десятая волна, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он отметил, что в ее ходе призываются даже ограниченно годные к службе.

    Напомним, Германия уже неоднократно жаловалась на украинских военных в тренировочных лагерях. Так, минувшим летом бундесвер подготовил доклад с пометкой «только для служебного пользования», в котором говорится, что вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки. Об этом писала немецкая газета Bild. В документах отмечалось, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя».

    Также сообщалось, что, приехав в натовский лагерь, украинские военные игнорируют занятия и предпочитают проводить время в местных барах. Те же, кто оставался на полигоне, по оценкам французской прессы, «бросались вперед, как стадо, и громко кричали». Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему сложилась такая ситуация.

    Коментарии (9)
    21 декабря 2023, 03:50
    Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам за рыбалку в России

    FT: Экс-глава ЦБ Латвии Римшевич приговорен к шести годам за рыбалку на Камчатке

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за рыбалку на Камчатке, оплаченную акционером банка Игорем Буймистером, сообщило издание The Financial Times.

    Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию, он считает себя невиновным и планирует подать апелляцию, передает Ura.ru.

    Дело завели в 2018 году, Римшевича обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka.

    Напомним, Илмар Римшевич, возглавляющий Банк Латвии с 2001 года, был задержан по делу о вымогательстве взятки в размере более 100 тыс. евро. Акционер банка Игорь Буймистер оплатил экс-главе банка поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тыс. евро, а тот давал советы правлению банка на фоне требований со стороны комиссии рынка финансов и капитала.

    Коментарии (10)
    21 декабря 2023, 08:48
    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ

    Focus: Ежедневные потери среди украинских военных составляют около 800 человек

    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ
    @ Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек, пишет немецкое издание Focus.

    По данным издания, в среднем подсчитаны потери украинских военных, они ежедневно составляют около 800 человек, передает RT.

    В статье отмечается, что ВСУ необходимо набирать более 20 тыс. человек в месяц для восполнения потерь.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Коментарии (27)
    21 декабря 2023, 10:48
    В Грузии массово прошли акции с сожжением флагов ЕС
    В Грузии массово прошли акции с сожжением флагов ЕС
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Противники вступления Грузии в Евросоюз в знак протеста массово сжигают флаги объединения, выкладывая новости об этом в социальные сети, сообщил оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телеканала, в акции участвуют священнослужители и члены консервативного движения «Альт-Инфо», которое выступает за связи с Россией.

    Член этого движения сорвал флаг ЕС со здания местного самоуправления в древней столице Грузии Мцхета, его задержали и осудили на шесть лет за порчу госимущества.

    После этого акции с сожжением флагом Евросоюза в знак поддержки осужденного стали приобретать массовый характер.

    В «Альт-Инфо» заявили, что «протест расширится и затронет всю страну».

    Там же отметили, что «ЕС – это разврат и вседозволенность, поэтому люди и протестуют».

    Оппозиционный депутат парламента Саломе Самадашвили обвинила правящую «Грузинскую мечту» в том, что та негласно стимулирует подобные акции.

    Несмотря на то, что 14 декабря Грузии присвоили статус кандидата в ЕС, оппозиция называет правящую партию «антизападной силой».

    МВД Грузии приступило к идентификации поджигателей, которым грозят штрафы в 100 лари (370 долларов). За повреждение флагов ЕС, международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, закон предусматривает такое наказание.

    Коментарии (19)
    20 декабря 2023, 19:18
    Сотни контейнеровозов отказались от прохода через Красное море

    Bloomberg: Контейнеровозы изменили маршрут из-за опасности судоходства в Красном море

    Сотни контейнеровозов отказались от прохода через Красное море
    @ Axel Heimken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Судоходные компании меняют маршруты из-за обстрелов в Красном море, более сотни контейнеровозов отправлены по длинному маршруту вокруг Африки во избежание рисков, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, 103 контейнеровоза предпочли обогнуть Африканский континент, «чтобы избежать насилия в Красном море», что создает дополнительные расходы и задержки.

    Компании также рассматривают возможность использования железнодорожных и воздушных маршрутов, так как водный путь, по которому осуществляется 12% мировой торговли, считается слишком опасным для прохождения.

    Пока США и их союзники пытаются выработать меры для предотвращения нападений хуситов на суда, растет стоимость страховки для пересекающих Красное море, растут фрахтовые ставки и цены на нефть, отмечает издание.

    На прошлой неделе американский эсминец сбил 14 дронов в Красном море.

    Коментарии (8)
    21 декабря 2023, 12:25
    По факту смерти девочки из ЛНР в поезде Тюмень – Адлер возбуждено дело
    По факту смерти девочки из ЛНР в поезде Тюмень – Адлер возбуждено дело
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено по факту смерти несовершеннолетней в поезде Тюмень – Адлер, сообщил Следственный комитет.

    Дело завели по факту смерти девочки в поезде дальнего следствия, согласно данным СК, у 12-летней девочки в поезде ухудшилось состояние, она ехала в составе организованной группы детей, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В Пензенской области к поезду прибыли работники скорой помощи, они зафиксировали смерть ребенка. Для установления точной причины проводится судмедэкспертиза.

    Всего в группе было 125 детей, они отдыхали в лагере «Олимпийская Ребячка» с 12 по 19 декабря, где и заболели, сообщает «Газета.Ru».

    Отмечается, что утром 20 декабря у девочки поднялась температура до 39 градусов, ей дали жаропонижающее, после чего ребенку полегчало. Около 19.00 температура вновь повысилась, и она потеряла сознание. На станции к поезду пришли медики, но реанимировать девочку не смогли.

    По данным прессы, все дети – уроженцы ЛНР.

    В лагере, где отдыхали несовершеннолетние, работает Роспотребнадзор.

    Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что все 124 ребенка, которых сняли с поезда, находятся в больнице. Среди них нет тех, кто бы находился в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Напомним, в саратовскую больницу отправили более 100 детей, их сняли с поезда Тюмень – Адлер из-за повышения температуры у одного из них.

    Управление Роспотребнадзора по Саратовской области установило, что дети заболели вирусом гриппа А. Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что порядка 60 детей из поезда имеют признаки ОРВИ, у 15 из них подтвержден грипп А.

    Коментарии (6)
    21 декабря 2023, 14:56
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал немецкие власти фразой «народ вороватый», комментируя запрос генпрокуратуры ФРГ в суд для изъятия российских активов.

    «Народ вороватый, мы давно это уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, попыток обмануть. Но теперь вороватый уже в прямом смысле», – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Тунис, передает ТАСС.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

    Коментарии (24)
    20 декабря 2023, 18:28
    Мизулина пожаловалась в МВД на блогера Пашу Техника
    Мизулина пожаловалась в МВД на блогера Пашу Техника
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила полицию проверить рэпера и блогера Пашу Техника (Павла Ивлева) в связи с распространением деструктивного контента.

    По словам Мизулиной, Техник рекламировал запрещенные вещества, магазины по продаже наркотиков и распространял порнографический и деструктивный контент. «Сейчас блогер активно чистит канал и удаляет посты, мы все видим», – написала она в своем Telegram-канале.

    Ранее Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить блогеров Ксению Губину и Тату Феодориди.

    Коментарии (13)
    21 декабря 2023, 02:25
    Чехия назвала Россию прямой угрозой безопасности

    ВС Чехии назвали Россию прямой угрозой безопасности в военной концепции

    Чехия назвала Россию прямой угрозой безопасности
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Генштаб ВС Чехии считает Россию потенциальным военным противником, но Прага намерена минимизировать возможность масштабного конфликта в Европе, заявил начальник генштаба ВС Чехии Карл Ржехка.

    Ржехка во вступительном слове к новой концепции, опубликованной на сайте минобороны, заявил, что Чехия считает Россию прямой угрозой безопасности, но необходимо избежать войны и минимизировать возможность, что в Европу вернется насилие, передает Ura.ru.

    В самой концепции говорится, что в армии Чехии наблюдается дефицит беоприпасов, ограничены средства ПВО и внедрение передовых технологий. При этом обозначена главная задача оборонной политики Чехии – это подготовка к длительной оборонительной войне с Россией.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена воевать со странами НАТО и Европой.

    Коментарии (34)
    21 декабря 2023, 14:25
    На блогера Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки

    На блогера Настю Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки

    На блогера Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную блогером Настей Ивлеевой.

    С просьбой проверить вечеринку на предмет пропаганды ЛГБТ, а также присутствия несовершеннолетних и наркотиков выступило межрегиональное общественное движение «Зов народа», передает телеканал «360».

    В заявлении говорится, что в четверг Ивлеева организовала в одном из клубов Москвы мероприятие, «ставшее эпицентром скандального развлечения, когда Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности». Отмечается, что гости, согласно дресс-коду, должны были прийти на вечеринку в полуобнаженном виде. Утверждается, что среди гостей были Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров и другие звезды.

    «Например, Филипп Киркоров отплясывал в сетке со стразами и обтягивающих штанах. Среди гостей заметили целующихся мужчин, не исключено присутствие несовершеннолетних и наркотических веществ», – указывают общественники.

    Пресс-секретарь движения Антон Еговцев подчеркнул, что участники вечеринки продемонстрировали неуважение к бойцам, находящимся в зоне СВО, а появление в Сети снимков с подобных мероприятий негативно влияет на их моральный дух.

    В августе Настю Ивлееву попросили наказать за блюдо из морской свинки, предложенное гостье одного из выпусков шоу блогера.

    Коментарии (21)
    21 декабря 2023, 08:31
    Каждый десятый производитель яиц и птицы закрылся в России за три года

    Исследование: Каждый десятый производитель яиц и птицы России закрылся за три года

    Tекст: Александра Юдина

    Количество производителей яиц и птицы в России сократилось за последние три года на 11,8%, причинами стали сбои в поставках кормов, эмбрионов, препаратов и оборудования для выращивания птицы, свидетельствуют результаты исследования проекта «Контур. Фокус».

    Так, в течение последних трех лет общее количество организаций в отрасли уменьшилось на 11,8%. В январе 2021 года в этой сфере работали 5,65 тыс. компаний, а в декабре 2023-го – всего 4,9 тыс. фирм, передает ТАСС.

    Отмечается, что эта ситуация сложилась в связи с закрытиями организаций, вид экономической деятельности которых был указан как «Разведение сельскохозяйственной птицы». В частности, за три года убыль сегмента составила почти 15%.

    При этом другие направления этого бизнеса показали рост. Так, направление «Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо» выросло на 5,7%. «Производство яиц и сельскохозяйственной птицы» тоже выросло почти на 23%. Лучший прирост, около 73%, показали компании, относящиеся к категории «Разведение племенной сельскохозяйственной птицы».

    Как отметил эксперт «Контур. Фокус» Антон Яковлев, ОКВЭД «Разведение сельскохозяйственной птицы» является универсальным и по сути включает в себя все остальные, поэтому, несмотря на определенный рост компаний в узкоспециализированных направлениях, ориентироваться надо именно на самый распространенный ОКВЭД.

    «Большое влияние на отрасль оказали санкции – возникли сбои в поставках качественных кормов, эмбрионов, препаратов, оборудования для выращивания птицы. Импортозамещение в связанных отраслях не происходит стремительно, что негативно сказывается и на производстве кур и яиц», – заключил он.

    Также в исследовании указано, что в течение рассматриваемого периода на рынок пришли 1995 новых компаний, а закрылись 2784.

    Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии отмечал, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. В Минсельхозе заявили, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года.

    Коментарии (39)
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    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

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