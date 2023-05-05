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5 мая, пятница | Последнее обновление — 21:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Балицкий допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие часы
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Певчих и Максакову внесли в список иноагентов
Певчих, Максакову и еще шестерых россиян внесли в список иноагентов
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В реестр иноагентов включены соратники Алексея Навального Георгий Албуров и Мария Певчих, певица Мария Максакова и правозащитная организация ПЕН-клуб, сообщила пресс-служба Минюста.
5 мая в реестр иноагентов добавлены военный эксперт Ян Матвеев, политик Александр Осовцев, политолог Иван Преображенский, Г. Албуров, М. Максакова-Игенбергс, М. Певчих, экономист и политолог Владимир Пастухов, правозащитница Елена Агафонова, следует из реестра на сайте ведомства.
Кроме того, помимо них в реестр были внесены женское общественно-политическое движение «Мягкая сила», North Caucasus SOS Crisis Group, общество с ограниченной ответственностью «Тайга Инфо», а также общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».
Все они включены в список за поддержку Украины, распространение материалов иноагентов и негативной информации о российских властях, передает ТАСС.
Как уточнили в Минюсте, Певчих, «распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа» РФ, поддерживала ограничения против властей, призывала «к свержению» руководства страны.
Ранее Минюст внес в реестр иноагентов политика Геннадия Гудкова, Всемирный фонд природы, экономиста Сергея Гуриева, блогера Веронику Водвуд.
Россия нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ
Российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск
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Российской оперативно-тактической авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов вооруженных сил Украины в Черниговской области, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Кроме того, на Купянском направлении выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Сорваны четыре попытки ротации украинских подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки, сообщил Зыбинский.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Александро-Калиновском направлении российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и до десяти украинских военных у Очеретино. Кроме того, нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники ВСУ у Авдеевки. На Лисичанском направлении у населенного пункта Белогоровка уничтожены 120-миллиметровый миномет и один автомобиль противника, передает ТАСС.
Минобороны России показало в Telegram боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации.
Также были продемонстрированы кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28н ВКС России. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.
Напомним, накануне сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три диверсионные разведгруппы на Купянском направлении, также она сорвала попытку ротации войск противника.
Пескова спросили о заявлении Пригожина про Артемовск
Песков не стал комментировать заявление Пригожина про Артемовск
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что видел в СМИ, но не станет комментировать заявление основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина про Артемовск.
Песков отметил, что это касается хода специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пригожин, чье обращение опубликовала его пресс-служба, сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая подразделения ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
На Украине ранее заявили, что интенсивность боев в Артемовске сейчас достигла пика с начала года.
Стало известно о задержании диверсантов на НПЗ «Ильский» на Кубани
На НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае после взрыва задержали диверсантов
На нефтеперерабатывающем заводе «Ильский» в Краснодарском крае после взрыва задержали диверсантов, которые пытались сбежать по трубам, пишут СМИ.
Перед взрывом сотрудники завода слышали «странный свист», сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Сообщается, что после этого в небо поднялся столб черного дыма.
В свою очередь источник Telegram-канала Mash сообщил, что НПЗ «Ильский» был атакован группой диверсантов. После происшествия они попытались скрыться.
Сообщается, что диверсанты подорвали пятую установку завода, используя самодельное взрывное устройство. В настоящее время они задержаны.
Ранее в пятницу сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар. Это второй случай за неделю.
ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения
«Русская весна»: ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения ВС России
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Украинские военные выставили на передовую новую военную технику НАТО, чтобы попытаться испугать российских военных.
По данным издания «Русская весна», ВСУ показывают колонны новых образцов техники НАТО и скопления пехоты, также отмечена резкая активизация украинских войск.
Отмечается, что артиллерийские подразделения на многих участках фронта увеличили интенсивность огня, а отряды ВСУ ежедневно выходят на разведку боем на южном фронте, изучая оборону российских военных.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления ВСУ.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Лазарева пожаловалась на разлюбивших ее российских зрителей
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Актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.
«Как это? Как это вообще получилось? Как мы к этому пришли? Где я была? Почему мы…? Мы же с тобой людей хорошими делали. И они вдруг такие: «А мы вообще не такие, как вы». Как у вас на концертах сидели: «Ой, мы вас любим», – и идут к тебе с ножом в горло. Это что были за внутренние нравственные законы? Куда они сейчас делись?» – недоумевает Лазарева.
Вайкуле согласилась с Лазаревой, отметив, что молодые 20-летние люди родились свободными, а ее поколение было «рабами». Она добавила, что «лучших из лучших 100 лет вырезали», поэтому в результате «получилось то, что получилось».
Лазарева с этой позицией согласилась, отметив: «Это как собак из помета вынимают, злых, агрессивных, а тут наоборот».
Напомним, Лазарева переехала в Испанию, откуда жаловалась на отсутствие рабочих предложений.
Вайкуле в прошлом году вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна. Она заявляла также, что вместе с Аллой Пугачевой она своими трудами якобы приносила большой доход Советскому Союзу, позволяя «содержать» страну. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила подумать на тему, кто содержал самих артисток, покупал пластинки, строил заводы и запускал ракеты в космос.
Киев отправил на конкурс в Италию девочку, чтобы та отказалась петь «из-за России»
Украинская исполнительница София Самолюк отказалась петь на детском конкурсе в Италии «из-за России»
Украина направила на детский конкурс Sanremo Junior 2023 в Италию 13-летнюю Софию Самолюк, чтобы та отказалась выступать. Самолюк заявила, что не будет петь из-за участия в конкурсе россиянина Кирилла Ежова.
Как утверждают украинские СМИ, организаторы Sanremo Junior (проводится под эгидой ЮНИСЕФ) заранее якобы не предупредили украинскую сторону о том, что в конкурсе участвует россиянин. Самолюк вышла на сцену, но вместо исполнения песни зачитала с листа на английском заявление, что отказывается выступать из-за участия россиян, а также выразила надежду, что в 2024 году Россия не будет участвовать в конкурсе.
Напомним, министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.
Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar над Киевом
В интернете опубликовано видео уничтожения украинскими войсками собственного беспилотника Bayraktar над Киевом
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Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом, видеозапись уничтожения БПЛА опубликована в интернете, сообщают военкоры. Командование воздушных сил Украины подтвердило уничтожение собственного беспилотника.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», в Bayraktar попала зенитная ракета ВСУ. В результате падения дрона начался пожар в четырехэтажном здании, «разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м». Позднее стало известно, что обломки БПЛА упали на здание торгово-офисного центра, пострадавших нет.
Высказывались предположения, что сбит был российский БПЛА «Корсар» или «Форпост», но у «Форпоста» совсем другой хвост». Кроме того, Bayraktar «имеет характерные очертания, в том числе плавные переходы от корпуса к крыльям, в то время как у «Корсара» там прямой угол», у российского БПЛА «убирающиеся шасси». Также у сбитого беспилотника «отчетливо видны» четыре точки подвески под вооружение и три пропеллера – признаки Bayraktar.
Позднее командование воздушных сил Украины подтвердило, что Bayraktar TB2 «во время планового полета потерял управление», в связи с чем было принято решение о его уничтожении. Украинская сторона предполагает, что имела место техническая неисправность, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По его информации, в Соломенском районе горело четырехэтажное нежилое здание.
Напомним, СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что очевидцы заметили неопознанные дроны над центром города.
Эксперт: Финляндия не оправдала доверия России в области энергетики
Эксперт Юшков: Решение России в отношении Fortum стало ответом на недружественные действия Финляндии
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Компания, принадлежащая недружественному государству, не может обладать управленческими полномочиями в России. Финляндия сделала все возможное, чтобы ухудшить наши экономические отношения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее концерн Fortum уведомил РФ, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения в России под временное управление Росимуществом.
«Главная причина, по которой подобное решение было принято в отношении Fortum – наличие у финнов контрольного пакета акций данной компании, что позволяло принимать им управленческие решения. Фирма стала заметным игроком в энергетическом секторе России, который традиционно является наиболее важным для экономики страны», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Соответственно, когда мы позволяли иностранцам приобретать колоссальное влияние в стратегической для РФ отрасли, мы оказывали им неоспоримое уважение и доверие. Однако Финляндия столь трепетного отношения со стороны Москвы не заслужила. За прошлый год в Хельсинки приняли большое число крайне недружелюбных решений», – считает эксперт.
«В первую очередь стоит отметить разрыв Финляндией контракта с Росатомом, участившуюся заморозку наших активов и отказ от покупок газа в рублях. Помимо этого, действия страны в военно-политической сфере также вызвали непонимание у РФ. В частности, присоединение к НАТО можно расценивать как полноценную готовность к разрушению добрососедского партнерства», – подчеркивает Юшков.
«Разумеется, в такой ситуации будет логичным отобрать у Хельсинки возможность управления в компании, чья деятельность сопряжена со столь важным сектором отечественной экономики. Сейчас финны кричат о том, что подобное решение незаконно, однако именно Европа начала арестовывать активы РФ. То есть мы лишь отвечаем «добром на добро», – акцентирует собеседник.
«При этом важно подчеркнуть, что мы не забираем у финнов право собственности, но лишь временно передаем право на ее контроль отечественному ведомству. Однако если ЕС решится на откровенную кражу нашего имущества, то и России придется перейти к более решительным действиям», – резюмирует Юшков.
Ранее финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения под временное управление Росимуществом. При этом фирма считает действия РФ «грубым нарушением международных прав».
В концерне добавили, что собираются принять все предусмотренные международным законодательством меры для защиты прав собственности. В результате решения правительства России, Fortum фактически лишилась прав полноценного акционера.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все действия в отношения финской компании соответствуют российскому законодательству и необходимы для защиты интересов нашей страны.
Напомним, Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). Компания инвестировала в российскую ветроэнергетику. На конец 2022 года, согласно отчетности компании, в российском подразделении работали более 2,7 тыс. человек.
Ранее в Кремле подчеркивали, что западные страны намерены создать нормативную базу для фактической конфискации российских активов, указ президента Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран.
Финский концерн Fortum уведомил Россию о возражении против внешнего управления
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Финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России, что выступает «категорически против» передачи своего российского подразделения под временное управление Росимуществом.
В заявлении компании говорится, что компания «категорически возражает против» президентского указа от 25 апреля 2023 года, которым вводится временное управление на ПАО «Фортум», передает ТАСС.
В Fortum считают действия России «грубым нарушением международных прав» и прав самой компании, являющейся иностранным инвестором.
В концерне добавили, что собираются принять все предусмотренные международным законодательством меры для защиты прав собственности.
Своими действиями Российская Федерация лишила Fortum прав акционера, передает РИА «Новости» мнение компании.
Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). Компания инвестировала в российскую ветроэнергетику. На конец 2022 года, согласно отчетности компании, в российском подразделении работали более 2,7 тыс. человек.
В Кремле подчеркивали, что западные страны намерены создать нормативную базу для фактической конфискации российских активов, указ президента Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко предположил варианты событий после заявленй ЧВК «Вагнер» об уходе из Артемовска 10 мая
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Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ. Такой прогноз в разговоре с газетой ВЗГЛЯД озвучил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая.
«Я сомневаюсь в том, что сейчас кто-то будет проводить передачу занятых районов. По сути, для этого придется сдать часть позиций, которые сразу же займут резервы украинских войск. А вводить в Артемовск части ВДВ, которые не знают всей ситуации в этом районе, чревато негативными последствиями и рисками. Так ротация не проводится», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Артемовск – наиболее важное направление фронта из всех ныне существующих. Его нужно полностью зачистить до контрнаступления ВСУ. Так удобнее держать оборону. Поэтому данное направление нужно насытить всем необходимым с точки зрения материально-технического обеспечения», – добавил эксперт.
«Допускаю, что Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер» и утолит «снарядный голод» штурмовых подразделений. Это же касается наращивания авиационной поддержки», – предположил собеседник.
«И если все сложится удачно, то в течение пяти дней – до 10 мая – штурмовые подразделения вполне способны овладеть Артемовском, зачистить оставшуюся часть города от сил противника и лишь затем передать его под контроль ВДВ, уйдя в тыл. После восстановления они могут быть переброшены на другой участок фронта», – прогнозирует Онуфриенко.
Ранее в пятницу основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая бойцы ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность военной техники и вооружения, которые поставляются в подразделения российских войск. Как сообщили в Минобороны, глава ведомства поставил задачу замминистра обороны Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.
Что касается непосредственно фронта, то 5 мая российские штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска. «Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. Помимо этого, в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен мост, по которому ВСУ пытались подвозить боеприпасов и перебрасывать резервы в Артемовск», – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В Сети раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян
Интернет-пользователи раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам якобы следует быть готовыми к «плохим новостям» в связи с его международными поездками.
Так, один из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) призвал Зеленского заключить мирный договор, пишет «Российская газета».
Как указал второй, президент Украины показал свое настоящее лицо.
Один из комментаторов считает, что Зеленский превратит в пепел и Европу.
Также в комментариях написали, что вскоре страны Североатлантического альянса станут выступать против Украины, чтобы заключить мир.
Зеленский ранее заявил, что уезжает с Украины в заграничные поездки, в частности в Финляндию, которую он посетил на этой неделе, не потому, что так хочет, а затем, чтобы «привезти для россиян некоторые плохие новости».
Напомним, Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей.
Сценарист фильма «Битва за Севастополь» погиб в Артемовске
Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» с Юлией Пересильд в главной роли Леонид Корин погиб в Артемовске (украинское название – Бахмут).
Об этом сообщил его друг Павел Дроздов на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, в начале спецоперации на Украине Корин вступил в качестве добровольца в группу «Вагнер», передает «Царьград».
Ранее в пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны.
В Росэнергоатоме предупредили об угрозе затопления территории Запорожской АЭС
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа указал на угрозу затопления территории ЗАЭС в случае прорыва Каховской дамбы
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Возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа указал, что прорыв дамбы создает угрозу для Энергодара и АЭС – «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности», передает ТАСС.
Кроме того, как указал Карчаа, окажутся затоплены не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Он заявил, что либо украинская сторона прекращает обстрелы и не мешает ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, либо придется проводить эвакуацию местного населения – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.
В свою очередь Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки, рядом с которой расположена Каховская ГЭС, обеспечивающая регулирование стока Днепра, заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище на Днепре начнет падать в ближайшую неделю. Он отметил, что если бы не украинские обстрелы и вызванные ими повреждения, «можно было бы более эффективно и оперативно регулировать уровень воды». По его словам, угрозы затопления населенных пунктов в Херсонской области нет.
Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Побит антирекорд, который был зафиксирован зимой. Вода поднялась до 17 м, на 2,5 м выше нормы.
ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США
ЮАР разрешила находящемуся под санкциями США российскому самолету приземлиться на военной базе
Власти ЮАР на прошлой неделе разрешили российскому грузовому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на авиабазе недалеко от столицы Претории, что может еще больше усилить напряженность в отношениях с Вашингтоном.
По словам американских официальных лиц, самолет перевозил оружие для российских военных. Между тем в министерстве обороны ЮАР настаивают, что самолет доставил дипломатическую почту для российского посольства. В то же время официальные власти ЮАР отказались сообщить, что именно было загружено и выгружено из лайнера, пишет New York Times.
Решение Южной Африки позволить самолету приземлиться противоречит попыткам США изолировать Россию из-за спецоперации на Украине. Хотя ЮАР не связана санкциями Вашингтона, инцидент «усугубит и без того напряженные отношения с США», считает исследователь отношений России и Африки в Южноафриканском институте международных отношений Стивен Грузд.
Он уточнил, что хотя ЮАР объявила о нейтралитете в конфликте России и Украины, на деле ее внешняя политика все больше склоняется в сторону Москвы.
ЮАР в августе готовит саммит БРИКС, который пройдет в очном формате в городе Дурбан. Приглашения были направлены всем главам стран объединения, в том числе России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что решение о поездке Путина на саммит еще не принято.
Кеннеди предложил представить реакцию США на атаку БПЛА на Капитолий
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший предложил представить ответ Вашингтона на атаку БПЛА на Капитолий
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который претендует на пост главы американского государства, предложил представить «ответ» США, если бы поддерживаемые Россией силы попытались нанести удар беспилотниками по Капитолию.
Кеннеди-младший в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить «безумные попытки эскалации». Он призвал прислушаться к словам Джона Кеннеди, который указывал, что не следует «заставлять Россию выбирать между национальным унижением и ядерной войной».
Напомним, системы радиолокационной борьбы вывели из строя беспилотники, с помощью которых киевский режим пытался атаковать Кремль.
Кеннеди-младший намерен побороться с действующим президентом США Джо Байденом за право стать кандидатом от Демпартии США на выборах главы государства.
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