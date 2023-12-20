Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.3 комментария
Отремонтирован сухопутный маршрут через новые регионы в Крым
Вице-премьер Хуснуллин: Отремонтирован путь через новые регионы в Крым
Сухопутный маршрут в Крым через территории новых регионов отремонтирован, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
ГК «Автодор» завершил ремонт автомобильной дороги вдоль Азовского побережья, сообщил вице-премьер, сообщается на сайте правительства России.
На территории ДНР и в Запорожской области отремонтировали около 160 километров дорог, еще 200 километров сухопутного маршрута отремонтировано в Запорожской и Херсонской областях.
Готово около 360 километров магистрали, связывающей Крым и большую Россию через новые регионы. Также отремонтированы семь мостов в составе трассы.
Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что обустроены 43 остановки, свыше 14 километров ограждения, 2 тыс. дорожных знаков и более двух километров бордюрного камня.