Десятый доклад рабочей группы по СВО с новыми предложениями направлен президенту

Десятый доклад рабочей группы по СВО с предложениями по оказанию поддержки участникам спецоперации направлен президенту

Он напомнил, что рабочая группа по СВО была создана ровно год назад.

В новом докладе предложены новые решения, в частности: уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников-участников СВО на период приостановления исполнительного производства.

Также следует проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на прием. «Сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но из-за отсутствия конкретных правил его оказания ветераны попадают к врачам на общих условиях», – пояснил Турчак в своем Telegram-канале.

Кроме того, предлагается приравнять к членам семьи военнослужащего детей, достигших 18 лет и закончивших школу, – на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.

Группа предлагает установить дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения;

Также в докладе говорится об инициативе отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.

