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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    10 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    22 комментария
    2 декабря 2023, 20:18

    Российские операторы дронов уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Валентина Григоренко

    Расчетом гаубицы Д-30 ликвидировали украинские позиции в районе Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что операторы беспилотников выявили скопление личного состава ВСУ, координаты цели были незамедлительно переданы артиллеристам. Отмечается, что благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, цель уничтожена.

    Ранее сообщалось, что на купянском направлении оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ, направив БПЛА с боеприпасом точно в люк наводчика.

    2 декабря 2023, 06:33
    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Минобороны: Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны рассказали, что беспилотники обнаружили на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка противника для высадки на левый берег, передает ТАСС.

    Операторы уничтожили «Ланцетами» значительное количество солдат, моторные лодки, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства ВСУ.

    Ранее российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 12:08
    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ Петреус сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.

    У него состоялась презентация книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» на YouTube-канале Washington Post, передает РИА «Новости».

    Петреус заявил, что в ходе летнего наступления Украина «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». Причиной стала задержка вооружения, которое должны были предоставить ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России создали украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    Коментарии (13)
    2 декабря 2023, 12:45
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили восемь самолетов ВС Украины и один вертолет.

    Были сбиты пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Также были уничтожены 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 545 самолетов и 256 вертолетов.

    Коментарии (33)
    2 декабря 2023, 02:19
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    @ IMAGO/Heike Lyding/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия планирует обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России, чтобы помочь восстановлению Украины, пишет Bloomberg.

    Источник Bloomberg сообщил, что в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, еще не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам, передает ИноСМИ.

    Между тем, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призвали к более постепенному подходу, и сочли законодательную инициативу преждевременной.

    Однако, лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии  состоится 6 декабря.

    В ЕС находится свыше 200 млрд евро активов России, большая их часть – в бельгийской клиринговой палате Euroclear, остальное – в других странах ЕС. Отмечается, что в прошлом месяце российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти 3 млрд евро прибыли, которая будет расти.

    Между тем, Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить 1,7 млрд евро на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

    Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.

    Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.

    Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.

    Коментарии (38)
    2 декабря 2023, 03:31
    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России

    Журналистка Кимер: Солдаты ВСУ говорят, что ресурсы армии России неисчерпаемы

    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности, а также обладает неисчерпаемыми ресурсами, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер.

    Журналист рассказала, что украинцы угнетены, потому что склады ВСУ пусты, и нечем стрелять. Кроме того, они находятся под впечатлением от неисчерпаемых ресурсов российской армии, передает RT.

    Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик, а многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки.

    Ранее Bloomberg сообщило, что из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния.

    Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее заявил о провале контрнаступления. По его словам, ВСУ переходят в оборону.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

    Коментарии (21)
    2 декабря 2023, 13:12
    Российские войска предотвратили высадки боевых групп ВСУ на левый берег Днепра
    Российские войска предотвратили высадки боевых групп ВСУ на левый берег Днепра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на островах на левом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска действовали на опережение. При помощи огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Также ликвидированы две дивесионно-разведывательные группы противника, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    Также ВС России нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах  Тягинки, Токаревки и Садового Херсонской области.

    В плен захвачены 14 украинских военнослужащих.

     За неделю авиацией и ракетными войсками группировок войск российской армии поражены: топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродоме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.

    В Минобороны сообщили также, что за неделю ВСУ потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных.

    Коментарии (9)
    2 декабря 2023, 05:09
    Российские войска улучшили положение на Купянском направлении в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка российских войск «Запад» улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    Зыбинский заявил, что группировка войск «Запад» добилась успехов при поддержке авиации и огня артиллерии, ВС Украины потеряли на Купянском направлении более роты живой силы, передает РИА «Новости».

    Ранее военкоры сообщили, что российские военные заняли западные окраины Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли над одним из разрушенных зданий флаг России.

    Коментарии (22)
    2 декабря 2023, 10:48
    Ростех передал ВКС России партию Су-30СМ2 и Як-130

    Предприятие Ростеха передало ВКС России партию Су-30СМ2 и Як-130

    Ростех передал ВКС России партию Су-30СМ2 и Як-130
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации передал ВКС России партию истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130.

    Отмечается, что авиационная техника прошла необходимые испытания на земле и в воздухе, теперь она отправлена к месту несения службы, передает ТАСС.

    По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, это последняя партия самолетов Як-130, поставленная в ВКС РФ в 2023 году. Сейчас предприятие работает над новой партией самолетов, которые передадут Минобороны России в следующем году.

    Ранее ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34.


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    1 декабря 2023, 22:39
    Клинцевич: Увеличение численности ВС России – это ответ на агрессивные действия НАТО

    Франц Клинцевич: Рост численности армии производится за счет контрактников

    Клинцевич: Увеличение численности ВС России – это ответ на агрессивные действия НАТО
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расширение НАТО и милитаризация приграничных территорий вокруг России требуют от нас наращивать численность Вооруженных сил. Важно и то, что рост ВС России обеспечивается за счет контрактников, сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ на 170 тыс. человек.

    «Подписание [контракта] – это всегда личный выбор человека и его желаний», – пояснил Франц Клинцевич, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор. – «По моим наблюдениям, при созданных хороших условиях мотивация людей, которые идут на контракт, значительно сильнее, чем у призывника или мобилизованного. Именно поэтому рост численности армии производится за счет контрактников. Хотя, как мне кажется, мы могли бы еще больше увеличить численность ВС России».

    По его словам, вокруг России продолжается милитаризация территорий, НАТО сохраняет тенденции к расширению, а Польша и Прибалтика превратились в антироссийский плацдарм. «Еще и Зеленский объяснил о создании какой-то масштабной линии фортификаций. Все это требует наращивания сил с нашей стороны», – добавил Клинцевич.

    «Я, конечно, предвижу недовольство этим фактором со стороны небольшой части нашей либеральной общественности. Но на это не стоит обращать внимание. Мы верим своим глазам, видим перечисленные выше угрозы и готовы постоять за Россию и за наше будущее. Поэтому нынешний указ – своевременный и говорит о том, что Россия собирается играть вдолгую», – заключил Клинцевич.

    В пятницу стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек. Увеличение численности ВС РФ будет осуществляться за счет контрактников, сообщили в Минобороны. Поэтому существенного увеличения призыва граждан на срочную службу в армии и проведения мобилизации не планируется, добавили в ведомстве.

    «Увеличение штатной численности Вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО. Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений», – напомнили в Минобороны.

    Там также отметили наращивание потенциала тактических ядерных сил НАТО. «США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию. В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», – заключили в ведомстве.

    Напомним, с начала 2023 года на службу на контракт в Российскую армию в интересах спецоперации приняли более 452 тыс. человек. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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    2 декабря 2023, 04:04
    Взрывы прогремели в Днепропетровске и Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр), а также в подконтрольном Украине Херсоне, сообщили украинские СМИ.

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Украине Херсонской и Запорожской областях, передает РИА «Новости».

    Ранее серии взрывов произошли в Одессе и Одесской области.

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    2 декабря 2023, 07:20
    На Украине предложили отправить чиновников на фронт

    Полковник запаса ВСУ Свитан призвал отправить на фронт украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров, госаппарат на Украине раздут, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

    Свитан считает, что все госслужащие, получающие денежное содержание или пенсии от государства, должны быть военнослужащими. Он заявил, что все, в том числе силовики и охранные фирмы должны быть призваны, передает РИА «Новости».

    Полковник отметил, что госаппарат на Украине в таком количестве не нужен, и призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не повлияет на качество его работы.

    Ранее на Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

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    2 декабря 2023, 01:43
    Кирби: США не поддерживают атаки ВСУ по территории России

    Tекст: Вера Басилая

    США не одобряют и не поощряют атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что США четко дали понять, что не поддерживают атаки ВСУ на территории России. Так он ответил на вопрос о причастности Киева к возгоранию цистерны в тоннеле в Бурятии, передает ТАСС.

    В конце ноября Северомуйский тоннель БАМ в Бурятии закрыли из-за возгорания грузового поезда. Никто не пострадал. По данным CNN, подрыв устроила украинская служба безопасности (СБУ).

    Было возбуждено уголовное дело о терроризме.

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    2 декабря 2023, 01:30
    В украинском Запорожье военкомам разрешили поквартирный обход для мобилизации

    Военкомы в Запорожье отправятся на поквартирный обход для мобилизации

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Украине городе Запорожье ввели поквартирный обход для мобилизации, такое решение принял горсовет, сообщили местные СМИ.

    Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектации - военкоматов) будут ходить по домам запорожцев, уже сформирована 21 мобильная группа, которых должны будут впускать в многоквартирные дома, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о планах изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации.

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    2 декабря 2023, 00:45
    В Белом доме признались в сложностях оказания помощи Украине

    Кирби: Без поддержки конгресса США будет трудно помогать Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что к концу этого года США будет очень сложно обеспечить тот объем помощи в области безопасности, который необходим украинцам. По его словам, администрация президента США Джо Байдена призывает конгрессменов «немедленно принять решение о выделении дополнительных средств», передает ТАСС.

    Чиновник добавил, что «заканчиваются чеки в чековой книжке», а США должны быть готовы помогать Киеву.

    Ранее НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

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    2 декабря 2023, 12:41
    ВСУ за неделю потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных
    ВСУ за неделю потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    ВС России с 25 ноября по 2 декабря нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, техники и базам горючего ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ. Все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» отражены три атаки противника.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны ВСУ в около Новомихайловки, Старомайорского, Никольского, Шевченко, Константиновки и Новодонецкого Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника за неделю составили более 880 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки улучшили положение по переднему краю возле Синьковки Харьковской области, отразив 18 атак противника.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Синьковкой, Ивановкой и Кисловкой Харьковской области.

    Потери противника на этом направлении составили более 315 военнослужащих, два танка, восемь броне машин и семь орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили 13 атак штурмовых групп 12-й бригады спецназначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы 31-й бригады нацгвардии, 117-й и 125-й бригад теробороны под Торским, Красным Лиманом, Серебрянкой и Григоровкой ДНР.

    Общие потери ВСУ на этом направлении составили более 950 военнослужащих убитыми и ранеными, семь бронемашин.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили Артемовское в ДНР.

    Нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки ДНР.

    За неделю на этом направлении российские подразделения отразили 17 атак. Потери противника составили более 1680 военнослужащих, шесть танков, шесть бронемашин и 19 орудий полевой артиллерии, отметили в Минобороны.

    На Запорожском направлении российские подразделения вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак поблизости от Работино и Вербового Запорожской области.

    Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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