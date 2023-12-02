Российские операторы дронов уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

Клинцевич: Увеличение численности ВС России – это ответ на агрессивные действия НАТО

Франц Клинцевич: Рост численности армии производится за счет контрактников

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Подписание [контракта] – это всегда личный выбор человека и его желаний», – пояснил Франц Клинцевич, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор. – «По моим наблюдениям, при созданных хороших условиях мотивация людей, которые идут на контракт, значительно сильнее, чем у призывника или мобилизованного. Именно поэтому рост численности армии производится за счет контрактников. Хотя, как мне кажется, мы могли бы еще больше увеличить численность ВС России».

По его словам, вокруг России продолжается милитаризация территорий, НАТО сохраняет тенденции к расширению, а Польша и Прибалтика превратились в антироссийский плацдарм. «Еще и Зеленский объяснил о создании какой-то масштабной линии фортификаций. Все это требует наращивания сил с нашей стороны», – добавил Клинцевич.

«Я, конечно, предвижу недовольство этим фактором со стороны небольшой части нашей либеральной общественности. Но на это не стоит обращать внимание. Мы верим своим глазам, видим перечисленные выше угрозы и готовы постоять за Россию и за наше будущее. Поэтому нынешний указ – своевременный и говорит о том, что Россия собирается играть вдолгую», – заключил Клинцевич.

В пятницу стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек. Увеличение численности ВС РФ будет осуществляться за счет контрактников, сообщили в Минобороны. Поэтому существенного увеличения призыва граждан на срочную службу в армии и проведения мобилизации не планируется, добавили в ведомстве.

«Увеличение штатной численности Вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО. Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений», – напомнили в Минобороны.

Там также отметили наращивание потенциала тактических ядерных сил НАТО. «США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию. В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», – заключили в ведомстве.

Напомним, с начала 2023 года на службу на контракт в Российскую армию в интересах спецоперации приняли более 452 тыс. человек. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.