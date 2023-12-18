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Винер пообещала, что российские гимнастки никогда не будут выступать без флага
Винер: Российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны
Сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
По ее словам, Россия в Европе могла претендовать только на одно место на Олимпиаде, но без флага, без гимна, без болельщиков, без общения, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики, передает ТАСС.
Винер добавила, что это будет позор, если россиянки поедут на Олимпиаду. «Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», – добавила главный тренер сборной.
Ранее старший тренер российской команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала унизительными условия для допуска спортсменов из России на Олимпийские игры.