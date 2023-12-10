Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.8 комментариев
Путин: Российская промышленность набирает обороты
Путин: Российская оборонная промышленность набирает обороты
Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны ресурсы иссякают, поскольку нет ни собственной базы, ни денег, ни идеологии.
«Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает», – передает РИА «Новости» слова Путина во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.
«Но у них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нету собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», – сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».
Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
Ранее Путин заявил, что участники специальной военной операции сражаются за будущее России.