Путин: Российская промышленность набирает обороты

Путин: Российская оборонная промышленность набирает обороты

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает», – передает РИА «Новости» слова Путина во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.

«Но у них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нету собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», – сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Ранее Путин заявил, что участники специальной военной операции сражаются за будущее России.