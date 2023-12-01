Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.0 комментариев
Из AppStore пропали приложения «Ситидрайв», «Сбермаркет» и «РЖД Пассажирам»
Приложение каршеринга «Ситидрайв», а также «Сбермаркет» и «РЖД Пассажирам» теперь недоступны для скачивания в магазине приложений AppStore.
В каршеринге «Ситидрайв» сообщили, что занимаются решением проблемы и поиском альтернативных путей установки приложения на устройства на платформе iOS, передает РИА «Новости». Там добавили, что в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi и Rustore приложение по-прежнему доступно для скачивания.
В связи с удалением приложения «РЖД Пассажирам» из AppStore в РЖД рекомендовали не обновлять и не переустанавливать уже установленные версии, которые продолжают работать. Кроме того, из магазина AppStore пропало приложение «Сбермаркет». Приложение «Мегамаркет» все еще доступно.
В апреле Минцифры предложило обязать Apple разрешить установку приложений в обход AppStore.