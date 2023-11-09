Путин и Токаев обсудили создание международной организации по русскому языку

Tекст: Александра Юдина

Российский президент отметил, что обсуждены вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе ход реализации инициативы казахстанского лидера о создании международной организации по русскому языку, которая займется его популяризацией в мире, передает ТАСС.

Путин добавил, что создание такой организации предоставит конкурентные преимущества для обеих стран. Так, владение русским языком на постсоветском пространстве создает дополнительные хорошие условия для взаимодействия, а отсутствие языка межгосударственного общения является препятствием для контактов.

Помимо прочего, на сайте Кремля размещено заявление президентов двух стран, в котором указано, что русский язык выступает серьезным объединяющим фактором укрепления и развития отношений между Россией и Казахстаном.

Ранее Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение. Путин в свою очередь на переговорах с главой Казахстана подчеркнул особую близость отношений двух стран.

