У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.10 комментариев
Анонсировано участие Путина в Петербургском культурном форуме
Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском культурном форуме, который пройдет 16-18 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях визита Путина в Астану.
Он утвердительно ответил на вопросы, будет ли президент участвовать в форуме, поедет ли на него, передает ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что планирует посетить в Минске саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября.