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    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда появился Гитлер

    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    19 комментариев
    8 ноября 2023, 20:34

    В ХАМАС согласились освободить заложников в обмен на своих соратников

    Tекст: Валерия Городецкая

    ХАМАС освободит удерживаемых заложников исключительно в рамках сделки по их обмену на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев и участников движения, заявили в его боевом крыле – группировке «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Официальный представитель группировки Абу Убайда заявил, что «единственный и очевидный путь» к освобождению заложников – заключение сделки по их полному или частичному обмену, передает ТАСС.

    Убайда добавил, что в тюрьмах Израиля находятся бойцы ХАМАС, палестинские женщины и гражданские лица, на которых движение готово обменять заложников.

    На прошлой неделе в ХАМАС заявили о гибели более 60 заложников из-за ударов Израиля по Газе.

    8 ноября 2023, 16:20
    Посол Израиля назвал сроки согласования эвакуации россиян из сектора Газа

    Посол Израиля: Согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Процесс согласования списков для эвакуации граждан РФ из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

    Как сказал посол в ответ на вопрос о том, сколько может занять согласование выезда россиян из Газы через КПП Рафах, египетская сторона поставила ограничение в 500-600 человек в день, «если будут пропускать 600 в день, это может занять две недели», передает ТАСС.

    При этом Бен Цви не ответил на вопрос, почему россиян не было в списках согласованных на днях граждан СНГ.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы.

    Коментарии (9)
    7 ноября 2023, 22:47
    В Госдепе ответили на вопрос о соответствии политики Израиля понятию «геноцид»

    Госдеп: Администрация США не рассматривает вопрос о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов не рассматривает вопрос о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом, сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

    «Говоря об этом, я бы не обозначал, что идет какой-то активный процесс. Это в порядке вещей, что мы изучаем условия и обстоятельства во всем мире», – приводит ТАСС ответ представителя американского внешнеполитического ведомства на соответствующий вопрос.

    Пател отказался комментировать возможность рассмотрения действий Израиля в секторе Газа на предмет соответствия определению геноцида в будущем.

    Сотрудник Госдепартамента заявил, что никто в администрации президента США Джо Байдена «не оправдывает убийство мирных жителей» в секторе Газа.

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    «Число [жертв] выше нуля очень сильно нас беспокоит. Мы работаем с нашими израильскими партнерами, чтобы убедиться, что могут быть предприняты шаги по минимизации вреда гражданским», – сказал он, подчеркнув, что защита мирного населения «скорее нравственный долг, чем стратегический».

    Напомним, в минувшую субботу палестинское движение ХАМАС возложило на администрацию США и американского президента Джо Байдена ответственность за удар по лагерю беженцев в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что Израиль получил «зеленый свет на совершение геноцида» после открытой поддержки Байдена.

    В конце октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения геноцида в секторе Газа.

    Коментарии (2)
    8 ноября 2023, 18:38
    В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании

    В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пропалестинские демонстрации, проходящие по всему миру на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, являются следствием провалов высшего образования, заявил министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.

    Дермер заявил, что митинги в поддержку Палестины – «обвинительный акт системе высшего образования», передает РИА «Новости». Люди, которые принимают участие в таких демонстрациях, «выступают не за мир, а за разрушение еврейского государства», 95% из них считают, что «Израиля не должно существовать», считает министр.

    На прошлой неделе пропалестинские протестующие заблокировали вокзал в Лондоне.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2023, 21:50
    Турция прекратила реализацию энергопроектов с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар считает неуместной реализацию проектов с Израилем в сфере энергетики в сложившихся условиях.

    Турецкий министр в эфире телеканала A-para заявил, что единственное, о чем можно говорить, это о поставках электроэнергии и воды в Газу, передает ТАСС. Ранее Байрактар планировал поездку в Израиль в ноябре.

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    Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «вычеркнул» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из списка собеседников. Также Эрдоган заявил о намерении объявить Государство Израиль «военным преступником».

    Коментарии (0)
    8 ноября 2023, 10:18
    ЦАХАЛ ликвидировал ударом с воздуха разработчика вооружений ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударом с воздуха уничтожила крупного разработчика вооружений для палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мохсена Абу Зину, сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно сообщению пресс-службы, ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности) ликвидировали старшего разработчика вооружений ХАМАС, передает ТАСС.

    Там уточнили, что истребитель ЦАХАЛ уничтожил на рабочем месте главу отдела вооружений и промышленности ХАМАС Мохсена Абу Зину.

    В пресс-службе отметили, что «Зина был одним из ведущих разработчиков оружия ХАМАС, экспертом по разработке стратегических видов вооружения и ракет, используемых террористами».

    Ранее израильские истребители ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2023, 23:04
    В Пентагоне не увидели никакой связи между ХАМАС и КНДР

    Пентагон: США не видят никакой связи между ХАМАС и КНДР

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не видят никакой связи между радикальным палестинским движением ХАМАС и КНДР, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    По словам Сингх, США не видят никакой корреляции между ХАМАС и КНДР, они по отдельности представляют разные угрозы безопасности для своих регионов и национальной безопасности США, передает ТАСС.

    «Мы продолжим следить за этим», – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

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    Ранее обозреватель Ли Гван Сона в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), отметил, что утверждения о том, что боевики ХАМАС якобы использовали вооружение производства КНДР при нападении на Израиль, лишены оснований и являются частью американской пропаганды против народной республики. Аналитик отметил, что США «снова прибегают к излюбленной черной пропагандистской кампании» против народной республики, пытаясь увязать Пхеньян с ситуацией на Ближнем Востоке.

    Ранее в Кремле назвали беспочвенными слухи о якобы поставках оружия из КНДР в Россию.

    Коментарии (0)
    8 ноября 2023, 14:12
    Сторонники «Хезболлы» заявили о подбитии почти 120 израильских танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Члены вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла» утверждают, что с начала вооруженного конфликта с Израилем подбили по меньшей мере 119 танков Merkava, говорится в заявлении организации.

    Как сообщили в организации, за прошедшие 33 дня войны бойцы «Хезболлы» смогли уничтожить или серьезно повредить 119 израильских танков Merkava, передает ТАСС.

    Израильская сторона эту информацию пока не прокомментировала.

    Ранее ХАМАС опубликовало видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2023, 02:31
    В Ливане обвинили ВВС Израиля в атаке более 20 населенных пунктов на юге страны

    Al Jadeed: Ударам ВВС Израиля подверглись более 20 населенных пунктов в Ливане

    Tекст: Антон Никитин

    Ударам ВВС Израиля подверглись более 20 населенных пунктов в Ливане, в результате действий израильской авиации зафиксированы разрушения в Бейт-Лифе, Кафре, Мирвахейне и Эль-Кузахе в пограничном округе Бинт-Джбейль, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.

    По версии телеканала, истребители ВВС Израиля атаковали южные районы Ливана после нападения шиитской милиции «Хезболла» на Голанские высоты. Как сообщается, одна из израильских ракет попала в трехэтажный дом в селении Ятер, где проживали сирийские беженцы, среди них есть пострадавшие, передает ТАСС.

    ВВС Израиля вторглись вглубь воздушного пространства Ливана, они были замечены в небе над районами Захрани, Адлюн и Нусария под Сайдой (40 км от Бейрута). Средства противовоздушной обороны шиитской милиции «Хезболла» пытались нанести удар по одному из израильских самолетов, выпустив ракету «земля – воздух».

    Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удары по израильской территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла».

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    7 ноября 2023, 21:25
    Израиль исключил гуманитарную паузу в Газе без освобождения заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники, заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

    Он подчеркнул, что для него гуманитарная пауза – это в первую очередь израильские заложники, женщины, дети и старики, передает ТАСС.

    «Не будет гуманитарной паузы без возвращения заложников», – заключил министр.

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    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.

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    8 ноября 2023, 03:59
    В сектора Газа заявили о вынужденном прекращении работы в анклаве 18 больниц

    Al Jazeera: В управлении здравоохранения сектора Газа сообщили о вынужденном прекращении работы в анклаве 18 больниц

    Tекст: Антон Никитин

    Прекратить работу в секторе Газа, который подвергается интенсивным обстрелам израильской армии, были вынуждены 18 больниц, сообщили катарскому телеканалу Al Jazeera в управлении больниц палестинского анклава.

    По словам источника телеканала, в секторе Газа прекратили работу 18 больниц, в том числе восьми государственных. Он назвал ситуацию в больницах сектора Газа катастрофой, которую невозможно описать. По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в северных районах анклава, передает ТАСС.

    «Больницы в северной части сектора Газа страдают от нехватки лекарств, продуктов питания, топлива», – сказал источник телеканала в управлении больниц палестинского анклава.

    Накануне Минздрав Палестины обвинил Израиль в нанесении ударов по семи больницам в секторе Газа, в результате которых 13 человек погибли и 140 получили различные ранения.

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    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    8 ноября 2023, 09:08
    В США объяснили, почему не раскрываются данные о поставках оружия Израилю

    Intercept: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за преступлений ЦАХАЛ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские власти намеренно не раскрывают данные о количестве и видах поставляемого оружия, поставляемого Израилю, чтобы приуменьшить участие администрации США в «военных преступлениях» Армии обороны Израиля, заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг.

    Хартунг заявил американскому изданию Intercept, что администрация Джо Байдена стремится «преуменьшить степень, в которой Израиль будет использовать это оружие (поставленное Соединенными Штатами – прим. ВЗГЛЯД) для совершения военных преступлений и убийства мирных жителей в Газе», передает Ura.ru.

    Эксперт считает лишь прикрытием заявления властей США о том, что предоставление данных о передаваемом в Израиль вооружении нанесет ущерб оперативной безопасности ЦАХАЛ.

    Ранее американские СМИ писали, что Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов.

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    8 ноября 2023, 11:37
    В Иране указали на признание Израилем наличия ядерного оружия

    Глава Организации по атомной энергии Ирана: Израиль подтвердил наличие ядерного оружия

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о том, что Израиль может нанести ядерный удар по сектору Газа, можно считать признанием наличия у еврейского государства атомного оружия, выразил мнение глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

    По его словам, этим признанием Израиль «угрожает угнетенному и невинному народу сектора Газа», и бросает вызов основным принципам международного права и Устава ООН, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

    Также Эслами отметил, что международное агентство по атомной энергии и особенно его генеральный директор должны подойти к этому вопросу с независимых позиций.

    Кроме того, глава ОАЭИ призвал незамедлительно осудить данные угрозы, объявить об их последствиях и сообщить об этом инциденте Совету Безопасности ООН.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

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    8 ноября 2023, 09:25
    Израиль заявил о разработке с ЦРУ плана по спасению удерживаемых ХАМАС пленных

    Армия Израиля заявила о разработке плана с ЦРУ по спасению удерживаемых ХАМАС пленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЦРУ вместе с израильской разведкой разрабатывает план по спасению сотен человек, удерживаемых ХАМАС, сообщает канал CNN со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари.

    Согласно сообщению телеканала, ЦРУ работает с израильской разведкой над планами по спасению сотен заложников ХАМАС, передает РИА «Новости». Как заявил Хагари, в рамках визита в Израиль директор ЦРУ Уильям Бернс обсуждал вопрос о спасении пленных вместе с начальником генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

    Он добавил, что во время встречи были представлены материалы разведки, планы операций и другие данные, призванные содействовать освобождению заложников, а на каждого из заложников есть собственный разведывательный файл, который отслеживается.

    Ранее представитель руководства движения Гази Хамад сообщил, что палестинское движение ХАМАС изъявило готовность к «полному компромиссу» по вопросу обмена пленными с Израилем.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2023, 14:15
    Палестина отвергла любые идеи по отделению Газы от Западного берега Иордана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство Палестины отвергает любые идеи по отделению сектора Газа от Западного берега реки Иордан, заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш, сообщил канал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    По его словам, сектор Газа не должен быть изолирован от Западного берега, поскольку это даст возможность Израилю отвергнуть мысль о создании единого палестинского государства, передает ТАСС.

    Аль-Хаббаш добавил, что Газа и Западный берег реки Иордан – земля палестинцев.

    Ранее Палестина обвинила Израиль в ударе по семи больницам в Газе.

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    8 ноября 2023, 13:37
    В Газу через КПП Рафах вошли 30 грузовиков с гуманитарным грузом

    В сектор Газа въехали около 30 грузовиков с гумпомощью через КПП Рафах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП Рафах, сообщил источник.

    Фуры пересекли контрольно-пропускной пункт в 11.00 по мосетрному времени (12.00 по Москве), передает РИА «Новости».

    Напомним, источник сообщил, что эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни.

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

      Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

      0 комментариев
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      Откуда появился Гитлер

      8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

      21 комментарий
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

      Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

      19 комментариев
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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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