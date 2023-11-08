В ХАМАС согласились освободить заложников в обмен на своих соратников

Tекст: Валерия Городецкая

Официальный представитель группировки Абу Убайда заявил, что «единственный и очевидный путь» к освобождению заложников – заключение сделки по их полному или частичному обмену, передает ТАСС.

Убайда добавил, что в тюрьмах Израиля находятся бойцы ХАМАС, палестинские женщины и гражданские лица, на которых движение готово обменять заложников.

На прошлой неделе в ХАМАС заявили о гибели более 60 заложников из-за ударов Израиля по Газе.