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В ХАМАС согласились освободить заложников в обмен на своих соратников
ХАМАС освободит удерживаемых заложников исключительно в рамках сделки по их обмену на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев и участников движения, заявили в его боевом крыле – группировке «Бригады Иззэддина аль-Кассама».
Официальный представитель группировки Абу Убайда заявил, что «единственный и очевидный путь» к освобождению заложников – заключение сделки по их полному или частичному обмену, передает ТАСС.
Убайда добавил, что в тюрьмах Израиля находятся бойцы ХАМАС, палестинские женщины и гражданские лица, на которых движение готово обменять заложников.
На прошлой неделе в ХАМАС заявили о гибели более 60 заложников из-за ударов Израиля по Газе.