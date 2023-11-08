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Российский актер Сорков стал жертвой мошенников
Российский актер Владимир Сорков перевел на счета мошенников 400 тыс. рублей
Мошенники обманули российского актера Владимира Соркова, известного по ролям в сериалах «БиМ» и «Ловушка для королевы», на 400 тыс. рублей.
Во вторник Соркову позвонил неизвестный, представившийся представителем мобильного оператора Tele2, который сообщил, что у актера истек срок договора, и попросил продлить его, передают «Известия» со ссылкой на источник. Актер согласился и продиктовал собеседнику свои паспортные данные.
Затем Соркову поступил звонок от якобы инспектора «Госуслуг», который сообщил о взломе аккаунта актера и утечке данных, после чего с ним связался «капитан юстиции», заявивший о возбуждении в отношении Соркова уголовного дела о мошенничестве.
Далее «сотрудник Центрального банка» уведомил актера о списании всех денег с его счета, но попросил не проверять, чтобы транзакция мошенников не подтвердилась. Сорков все же решил проверить счет, оказалось, что все деньги на месте.
Тогда звонивший стал рассказывать актеру о виртуальных деньгах и описывать дальнейшие действия. Следуя инструкциям «сотрудника ЦБ», Сорков в общей сложности перевел мошенникам 400 тыс. рублей. Осознав позже, что его обманули, актер обратился в полицию.
В октябре ЦБ предупредил о новой схеме мошенников при помощи «спецсчета» в Центробанке.