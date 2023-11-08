По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.13 комментариев
Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров
Умер актер Анатолий Яббаров, сыгравший в фильме «Джентльмены удачи»
Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, сыгравший в фильме «Джентльмены удачи», умер в возрасте 86 лет, сообщает портал kino-teatr.ru.
Актер ушел из жизни 6 ноября. Причина смерти не сообщается, передает РИА «Новости».
Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. Как актер кино Яббаров дебютировал в 1964 году в драме «Жили-были старик со старухой». Наиболее известен по ролям в фильмах «Бег» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «Два капитана» (1976), «Побег из тюрьмы» (1977). С 1996 года служил в Государственном театре киноактера. В 2011 году снимался в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви».
Напомним, фильм «Джентльмены удачи» вошел в список наиболее популярных у россиян новогодних кинокартин.