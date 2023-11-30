Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.0 комментариев
Адвокаты объяснили, как будут привлекать к ответственности прикрывающихся ЛГБТ экстремистов
Адвокат Аграновский: Запрет ЛГБТ в России не отразится на обычных людях
Решение Верховного суда России о признании движения ЛГБТ экстремистским не отразится на жизни простых людей любой ориентации, запрещена конкретная организация, которая использует повестку для занятия деструктивной деятельностью, заявил адвокат Дмитрий Аграновский. Адвокат Алексей Михальчик назвал основания для привлечения к уголовной ответственности за причастность к ЛГБТ.
«В России никогда не преследовали представителей ЛГБТ (движение признано экстремистским) по этим признакам, и нет оснований, что будут преследовать», – передает слова Аграновского РИА «Новости».
Адвокат добавил, что решением суда запрещена конкретная организация, которая провоцирует людей к конфликту с государством и попаданию под репрессии.
«Запрещаются не люди определенной ориентации, а конкретная организация, которая использует повестку для занятия деструктивной деятельностью. Она не защищает людей, а наоборот, провоцирует, чтобы они попали под репрессии и вошли в конфликт с государством», – пояснил Аграновский.
В свою очередь адвокат Алексей Михальчик пояснил РАПСИ, какие факторы будут служить основанием для привлечения к уголовной ответственности – это самоидентификация экстремиста как члена ЛГБТ-сообщества, участие в различных группах и закрытых чатах, проведение массовых мероприятий, связанных с данной организацией.
«Последствия признания судом организации экстремистской могут прямым образом оказать влияние на судьбы тех или иных ее членов, потому что у нас есть уголовная ответственность за само участие в организации, а тем более за ее организацию. Необязательно должно быть документальное подтверждение, допустим, членский билет ЛГБТ, но есть активная деятельность, самоидентификация как члена этого общества, участие в различных группах, закрытых чатах, участие в организационной деятельности, проведение различных массовых мероприятий, связанных с данной организацией, все это в совокупности может служить основанием для признания лица участником данной организации и, соответственно, повлечь уголовную ответственность», – сказал Михальчик.
Он напомнил, что деятельность ЛГБТ-движения координируется из зарубежных центров США и Европы: «Деятельность данных организаций носит в том числе и политический характер, так как она оказывает влияние на формирование той или иной политической повестки: под видом всевозможных движений за равноправие в западных странах фактически происходит обратная дискриминация, когда вынуждают в фильмах, на работе квотировать места под членов этого движения. В условиях того, что происходит СВО, и Россия фактически находится в состоянии конфронтации с центрами, где располагаются головные организации данного движения, выглядит логичным эту деятельность запретить, поскольку она явно может действовать в интересах зарубежных государств, учитывая международные центры этих движений».
Михальчик также подчеркнул, что абсолютное большинство российских граждан являются приверженцами традиционных ценностей.
Ранее Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории России.