Адвокаты объяснили, как будут привлекать к ответственности прикрывающихся ЛГБТ экстремистов

Адвокат Аграновский: Запрет ЛГБТ в России не отразится на обычных людях

Tекст: Вера Басилая

«В России никогда не преследовали представителей ЛГБТ (движение признано экстремистским) по этим признакам, и нет оснований, что будут преследовать», – передает слова Аграновского РИА «Новости».

Адвокат добавил, что решением суда запрещена конкретная организация, которая провоцирует людей к конфликту с государством и попаданию под репрессии.



«Запрещаются не люди определенной ориентации, а конкретная организация, которая использует повестку для занятия деструктивной деятельностью. Она не защищает людей, а наоборот, провоцирует, чтобы они попали под репрессии и вошли в конфликт с государством», – пояснил Аграновский.



В свою очередь адвокат Алексей Михальчик пояснил РАПСИ, какие факторы будут служить основанием для привлечения к уголовной ответственности – это самоидентификация экстремиста как члена ЛГБТ-сообщества, участие в различных группах и закрытых чатах, проведение массовых мероприятий, связанных с данной организацией.

«Последствия признания судом организации экстремистской могут прямым образом оказать влияние на судьбы тех или иных ее членов, потому что у нас есть уголовная ответственность за само участие в организации, а тем более за ее организацию. Необязательно должно быть документальное подтверждение, допустим, членский билет ЛГБТ, но есть активная деятельность, самоидентификация как члена этого общества, участие в различных группах, закрытых чатах, участие в организационной деятельности, проведение различных массовых мероприятий, связанных с данной организацией, все это в совокупности может служить основанием для признания лица участником данной организации и, соответственно, повлечь уголовную ответственность», – сказал Михальчик.

Он напомнил, что деятельность ЛГБТ-движения координируется из зарубежных центров США и Европы: «Деятельность данных организаций носит в том числе и политический характер, так как она оказывает влияние на формирование той или иной политической повестки: под видом всевозможных движений за равноправие в западных странах фактически происходит обратная дискриминация, когда вынуждают в фильмах, на работе квотировать места под членов этого движения. В условиях того, что происходит СВО, и Россия фактически находится в состоянии конфронтации с центрами, где располагаются головные организации данного движения, выглядит логичным эту деятельность запретить, поскольку она явно может действовать в интересах зарубежных государств, учитывая международные центры этих движений».

Михальчик также подчеркнул, что абсолютное большинство российских граждан являются приверженцами традиционных ценностей.

Ранее Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

