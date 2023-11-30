Адвокат: Решение Верховного суда направлено против экстремистской части ЛГБТ-сообщества

Адвокат Карабанов: Адвокат: Решение ВС направлено против экстремистской части ЛГБТ-сообщества

Tекст: Андрей Резчиков

«Против России ведутся прокси-войны, наши оппоненты ищут различные медиа-поводы для того, чтобы раскачивать ситуацию изнутри. Поэтому решение Верховного суда направлено в первую очередь для сдерживания радикальных движений, которые прикрываются темой якобы нарушения прав ЛГБТ-сообществ», – отметил Александр Карабанов, кандидат юридических наук, председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры».

Собеседник напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно четко давал понять, что представители сексуальных меньшинств не испытывают на себе никаких притеснений, среди них есть те, кто занимает государственные должности и даже получает госнаграды за свою работу. Однако тема защиты прав меньшинств в последнее время используется как инструмент, который направлен на создание вокруг России «негативного медийного поля».

«Решение Верховного суда направлено не против ЛГБТ-сообщества, а против экстремистов, которые злоупотребляют своим положением», – подчеркнул кандидат юридических наук.

«Согласно Конституции, Россия – светское государство, что гарантирует защиту прав и свобод всех граждан РФ, в том числе независимо от их сексуальных предпочтений. При этом у нас есть огромное количество верующих, принадлежащих разным конфессиям. В соответствии с их религиозными нормами недопустима какая-либо пропаганда традиций ЛГБТ», – добавил собеседник.

Карабанов сравнил экстремистскую деятельность представителей ЛГТБ в России с некоторыми американскими движениями по защите прав чернокожего населения. По его словам, в США некоторые активисты «настолько заигрались в свою игру, что уже перешли в радикальную форму по отстаиванию своих личных и корыстных интересов». «Так что решение Верховного суда – сбалансированное и защищает интересы большинства российских граждан», – указал адвокат.

В четверг Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Суд удовлетворил иск Минюста о признании движения ЛГБТ экстремистским, решение суда вступило в силу немедленно. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились.

Минюст в своем иске отмечал, что «в деятельности ЛГБТ-движения» «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

Ранее президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что представители ЛГБТ являются частью общества. «Они тоже, эти темы и эти люди (представители ЛГБТ), имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать. Потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди», – сказал президент.