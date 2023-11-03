В ЛНР запланировали ремонт более 80 км федеральной трассы Р-260

Автодор: В следующем году в ЛНР отремонтируют более 80 км федеральной трассы Р-260

К работам приступили досрочно – уже в этом году. Дорожники Автодора выполняют очистку полосы отвода, приступили к фрезерованию старого дорожного полотна и укладке асфальтобетонного покрытия.

Также в рамках работ восстановят водопропускные трубы, барьерное ограждение, бортовой камень, укрепят откосы. Кроме того, восстановят мост и путепровод на участке обхода Луганска.

В следующем году на территории ЛНР планируется восстановить около 300 км автомобильных дорог.

Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что в ЛНР и Херсонской области досрочно приступили к реализации программы ремонта автодорог 2024 года.

«Ускорение темпов позволит быстрее сформировать региональную и федеральную сеть автодорог и интегрировать ее в единый транспортно-логистический каркас страны. И конечно, сделать передвижение по дорогам комфортным для самих жителей новых регионов. Поэтому ранее запланированных сроков приступили к ремонту 83-километрового участка федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150, которая проходит через Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь. Кроме того, не дожидаясь следующего года, начали работы на участках автодороги от Перекопа до Чаплынки в Херсонской области, которые не видели ремонта более 30 лет. Их общая протяжённость 18 км», – отметил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что в 2024 году ГК «Автодор» также планирует восстановить мост и путепровод на участке обхода Луганска, капитально отремонтировать дорожное покрытие трассы от биосферного заповедника «Аскания-Нова» до Чаплынки и привести в нормативное состояние дорогу от посёлка Мирное до пункта пропуска Армянск.

«На федеральной трассе Р-260 наши специалисты приступили к очистке полосы отвода, фрезерованию старого дорожного полотна и укладке асфальтобетонного покрытия. Будут восстановлены и водопропускные трубы, барьерное ограждение, бортовой камень, откосы. А на участке от села Перекоп до поселка Чаплынка отфрезеровано уже более 10 км старого полотна и уложено 6,5 км нижнего слоя асфальтобетона», – уточнил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.