Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.14 комментариев
В России предложили переименовать Финский залив
Депутат Нилов предложил переименовать Финский залив в ответ на недружественные действия Финляндии
Депутат Госдумы Олег Нилов считает, что в ответ на недружественные действия со стороны Финляндии следует переименовать Финский залив, дав ему другое имя – Невский или Кронштадтский.
Нилов рассказал, что жители Петербурга задавали ему вопросы о том, почему «их любимый залив называется Финским сейчас, когда этот сосед демонстрирует такое отношение к России. Есть предложение вернуть ему название – Невский, сказал депутат. Он напомнил также, что триста лет назад, в 1723 году, Петр I указом об основании Кронштадта назвал залив Кронштадтским, передает РИА «Новости».
Ранее в среду в Кремле заявили, что Финляндии никто и ничто не угрожает, а потому меры этой страны, направленные на усиление границ, являются избыточными.