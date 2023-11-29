Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.10 комментариев
В Кремле предупредили Финляндию о последствиях необоснованного усиления границ
Песков: Необоснованное усиление границы Финляндией может привести к напряженности
Финляндии никто и ничто не угрожает, а потому меры этой страны, направленные на усиление границ, являются избыточными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Нет никакой угрозы и никакой напряженности на границе Финляндии с Россией, подчеркнул Песков.
По его словам, усиление границы со стороны Финляндии при помощи Польши является абсолютно неспровоцированной и необоснованной концентрацией вооруженных подразделений вблизи России, передает ТАСС.
Именно в ходе размещения дополнительных подразделений на границе может возникнуть напряженность между Россией и Финляндией, и финны «должны четко отдавать себе отчет» в этом, предупредили в Кремле.
Ранее сообщалось, что Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией.