Главе Минстроя показали муниципальные программы развития строительства и ЖКХ

В Минстрое прошла презентация муниципальных проектов развития строительства и ЖКХ

На мероприятие съехались более 100 глав муниципальных образований со всей страны, федеральные эксперты, представители администрации президента, сообщает официальный сайт ассоциации.



Глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что у мэров городов и глав поселений находится большой объём работ, поскольку изменения и реализация большинства программ на территории России в рамках национальных целей и национальных проектов связаны с внутренними возможностями муниципалитетов.

«Здесь должно быть обеспечено тесное взаимодействие и изучение того, что мы делаем – это серьезная задача в том числе специалистов муниципальных образований», – подчеркнул Файзуллин.

По его словам, за 10 лет с момента обновления Минстроя были введены более 850 млн кв. м. жилья, 22 млн семей улучшили жилищные условия, 1,3 млн человек были расселены из аварийного жилья общей площадью 21 млн кв. метров.

«Уверен, что благодаря такому плотному взаимодействию наша совместная работа продолжится на таком же высоком уровне», – сказал Файзуллин.

Заместитель Начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что проект «Муниципальный диалог» направлен на выявление проблемного поля и выработку решений на самом высоком уровне.

«Очень важно, что муниципалитеты не боятся озвучивать и открыто обсуждать многие важные для них темы. Благодаря такому взаимодействию находится консолидированное решение для работы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. А многие инициативы муниципального сообщества находят поддержку», – сказал Грачев.

По его словам, большинство инициированных Минстроем программ получили развитие в ответ на запрос муниципалов.

«Одна из таких программ – Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства на будущий год, участие в котором принимают с каждым годом все большее число инициативных граждан. Если в первый год проекта проголосовало чуть более 9 млн человек, то в 2023 году за программы 2024-2025 годов проголосовало 14,2 млн человек. Людям важно, чтобы их слышали, а их муниципалитеты менялись в лучшую сторону», – подчеркнул Грачев.

По данным ВАРМСУ, с момента старта проекта «Муниципальный диалог» муниципальным сообществом было представлено 81312 инициатив по 13 направлениям. Из них 6177 по теме развития сферы строительства и ЖКХ.

При этом на платформу ВАРМСУ поступило более 80 тысяч инициатив, большая часть из них была посвящена хозяйственным вопросам.

«Кто-то присылал предложения, кто-то уже готов был делиться своими лучшими практиками, некоторые задавали вопросы. Сегодня все это обсуждается в Минстроя и ЖКХ », – отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Она подчеркнула, что жителям нет разницы, на каком уровне власти будут решаться их вопросы – самое главное, чтобы проблемы решались максимально быстро и качественно.

«Результат складывается из многих составляющих: компетентности команды, степени вовлеченности и эффективного взаимодействия разных уровней власти. «Муниципальный диалог», инициированный ВАРМСУ, как раз позволяет выстроить такое взаимодействие», – отметила Гусева.