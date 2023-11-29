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Российский снайпер ликвидировал украинского боевика после четырех дней выжидания
Доброволец-снайпер ВС России с позывным «Череп» четыре дня провел в засаде, чтобы ликвидировать украинского солдата. Произошедшее снайпер запечатлел на видео.
Российский военный четыре дня выжидал, пока боец ВСУ покажется из-за веток. На ликвидацию боевика ему потребовалось несколько секунд, передает РИА «Новости».
«Череп» заявил, что это место было единственным, откуда противник мог вести наблюдение для корректировки огня.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 110 военных в результате поражения на Донецком направлении.