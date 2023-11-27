Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.4 комментария
Харичев: Против России ведут сразу три войны
В отношении России сейчас ведутся три войны, заявил начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев в ходе идеологической сессии XXV Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).
«Это боевые действия на территории Советской Украинской Республики, экономическая война, санкции со стороны Запада и информационная война против нашей страны», – приводит его слова «Царьград».
Также он отметил, что «страна находится в состоянии мобилизации против давления, которое на нее оказывается. Мы боремся за политический, экономический, технологический суверенитет. Подавляющее большинство граждан понимает эту ситуацию. И основной тренд – это сплочение вокруг национального лидера».
Последние данные ФОМ доказывают тезис о сплочении, подчеркнул Харичев. Респондентов спрашивали, какие чувства и эмоции вызывает у них президент России Владимир Путин. Ответы говорят сами за себя – это доверие, надежда, спокойствие и уверенность в будущем, гордость. Такой срез общественного мнения свидетельствует о консолидации общества, пояснил спикер.
Второй тренд – ориентация на семейные ценности. 68% россиян считают ключевой ценностью крепкую семью. Неслучайно 2024 год объявлен президентом годом семьи. И все мы должны быть посланниками этих семейных ценностей, сказал Харичев. Впрочем, тренд на семейные ценности уже сформировался в обществе. И таков наш путь в будущее.
Третий тренд, по его словам, – патриотический настрой. «Мы фиксируем в обществе рост числа патриотов. Они считают, что любят свою страну, не собираются уезжать и тратят свои силы на то, чтобы страна развивалась и процветала. Таковы оптимистичные тренды, которые мы фиксируем в нашем обществе», – заключил Харичев.