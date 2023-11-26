Египет получил списки подлежащих освобождению ХАМАС и Израилем заложников

Египет получил список из 52 заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Рашван, Египет получил в воскресенье список заложников в секторе Газа, среди которых 13 израильтян. По его словам, Израиль со своей стороны освободит 39 палестинцев из израильских тюрем, передает ТАСС.

Он также добавил, что обмен между обеими сторонами планируется сегодня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Youm7.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.