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    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    24 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    48 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    80 комментариев
    26 ноября 2023, 10:37

    Путин поздравил Анну Шатилову с юбилеем

    Путин назвал Анну Шатилову легендой отечественного телевидения

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем советскую и российскую ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову, отметив, что артистка является легендой отечественного телевидения.

    «Уважаемая Анна Николаевна! Примите теплые поздравления с юбилейным Днем рождения. Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер добавил, что за годы творческого пути Шатилову внесла большой, созидательный вклад в становление и укрепление замечательных традиций национальной дикторской школы. Кроме того, по его словам, она снискала высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей.

    Путин пожелал народной артистке здоровья, успехов и всего наилучшего.

    23 ноября 2023, 15:32
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и другие страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают неприемлемым терроризм в любых его проявлениях, заявил российский президент Владимир Путин.

    «Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», – сказал глава государства в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

    Путин отметил последовательное укрепление сотрудничества стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов в области борьбы с терроризмом и рассказал о проведении операции «Наемник».

    «В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», – сказал он.

    В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ.

    Коментарии (5)
    24 ноября 2023, 16:48
    Путин обвинил ряд зарубежных поисковых систем в отмене русской культуры

    Путин: Некоторые западные поисковые системы работают ангажировано, «отменяя русскую» культуру

    Путин обвинил ряд зарубежных поисковых систем в отмене русской культуры
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд западных поисковых систем работает избирательно и ангажировано, игнорируя и «отменяя» российскую культуру, заявил глава государства Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту (ИИ).

    «Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы, как и некоторые генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой – просто игнорируют и «отменяют» российскую культуру», – передает его слова ТАСС.

    Путин также отметил, что традиционные ценности и культура должны быть основой безопасного развития современных технологий.

    «Конечно, нужно следить за тем, чтобы обеспечить безопасность, разумность создания и применения таких технологий (искусственного интеллекта – прим. ВЗГЛЯД), и опорой здесь должна служить, в том числе и прежде всего, традиционная культура. Она самый естественный этический регулятор технологического прогресса», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал внедрение ИИ новой главой в человеческой истории.

    Коментарии (8)
    25 ноября 2023, 12:48
    Президент России поприветствовал участниц движения «Матери России»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам проходящей в Пятигорске конференции, приуроченной ко Дню матери.

    Глава государства отметил большую и востребованную работу, которую проводит движение, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    В форуме принимают участие многодетные матери, жены и матери участников специальной военной операции, попечители детей-сирот, представительницы благотворительных и добровольческих организаций, работники сфер науки, культуры, образования.

    «Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия конференции, посвященной замечательному празднику - Дню матери... В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России» – организатор нынешней конференции», – говорится в телеграмме.

    Президент также отметил работу волонтеров движения, которые помогали бойцам в зоне СВО.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2023, 12:23
    Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
    Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В предыдущий раз глава Российского государства приезжал с рабочим визитом в белорусскую столицу 11 месяцев назад.

    На сессию Совета ОДКБ, которая пройдет во Дворце независимости в северо-западной части Минска, собираются президенты Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон. Принимать гостей будет президент председательствующей в этом году в ОДКБ Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Из лидеров всех шести государств – участников объединения не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, в повестке дня сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности будут «вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы».

    Накануне саммита Путин обсуждал вопросы безопасности с Рахмоном, который посетил с официальным визитом Москву. В преддверии встречи на высшем уровне в Минске прошло совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов стран – участниц ОДКБ, на котором обсуждались изменения военно-политической обстановки в регионе.

    Коментарии (11)
    24 ноября 2023, 16:02
    Искусственный интеллект сочинил для Путина новогоднюю сказку
    Искусственный интеллект сочинил для Путина новогоднюю сказку
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетил выставку в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». На одном из стендов для главы государства ИИ сочинил новогоднюю сказку про Деда Мороза и Снегурочку.

    Конференция и выставка проходят в столичном Центре международной торговли. На выставке Путину рассказали о достижениях ИИ в различных сферах. В частности, ИИ способен создавать видео- и аудиоизображение, сочинять рассказы, сказки, обучать школьников, писать картины и выдвигать гипотезы в рамках научных исследований, передает ТАСС.

    На одном из стендов Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку. ИИ рассказал историю про тушение огня в избушке Деда Мороза и Снегурочки, а также про волшебника-МЧС.

    Глава государства также осмотрел стенды «Революция в генеративном искусственном интеллекте», «Модальность: текст», «Модальность: изображение/видео» и другие.

    Конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, внедрению ИИ в развитие науки, бизнеса и общества.

    На ваш взгляд
    Когда уместно ставить новогоднюю елку?





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    Коментарии (17)
    24 ноября 2023, 16:24
    Путин поручил увеличить мощности российских суперкомпьютеров
    Путин поручил увеличить мощности российских суперкомпьютеров
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту (ИИ) заявил о необходимости нарастить мощности российских суперкомпьютеров.

    «Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок», – сказал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что это необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта.

    Кроме того, глава государства поручил создать механизм для обеспечения доступа российских ученых, занимающихся научной и практической деятельностью в области ИИ, к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам.

    Ранее Путин назвал внедрение ИИ новой главой в человеческой истории.

    Коментарии (38)
    24 ноября 2023, 17:59
    Путин назвал основные критерии Национальной стратегии развития искусственного интеллекта
    Путин назвал основные критерии Национальной стратегии развития искусственного интеллекта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту в пятницу анонсировал утверждение новой редакции Стратегии развития ИИ в России и рассказал о ее основных критериях.

    «С учетом стремительного роста технологий в этот документ будет внесен ряд существенных изменений, конкретизированы цели и задачи. Прежде всего речь о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    В первую очередь Путин предложил разработать механизм для обеспечения доступа российских ученых, которые занимаются научной и практической деятельностью в области ИИ, к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам.

    Он также поручил нарастить действующие мощности российских суперкомпьютеров. «Это критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта», – подчеркнул президент.

    «Третье. Нужно существенно расширить подготовку кадров, сильнейших ученых-разработчиков. Такую задачу необходимо ставить перед лидером первого рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это Высшая школа экономики, МФТИ, ИТМО, Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты, а также Сколтех», – продолжил Путин. Расширить программы магистратуры и аспирантуры, а также увеличить прием студентов на базовые программы в области ИИ предлагается уже к 1 сентября следующего года.

    Путин заявил о готовности российских властей к дополнительному финансированию исследований и разработки в сфере применения генеративного ИИ и больших языковых моделей. При этом на ведущие российские компании предлагается возложить обязательства по софинансированию таких работ и тестированию.

    «Отмечу, что Россия сейчас входит в число тех немногих, кстати говоря, стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели. Это разработки «Сбера», сейчас только тоже говорили об этом, – GigaChat и Kandinsky, а также «Яндекс» – это YandexGPT и «Шедеврум», – подчеркнул российский лидер.

    Следует укреплять конкурентное преимущество в сфере ИИ для повышения эффективности работы сотрудников медицинской сферы, сферы образования, строительной сферы, агрономов, работников промышленности, транспорта, госуправления и многих других, отметил Путин.

    «В этой связи предлагаю подумать о разработке на основе генеративного искусственного интеллекта больших отраслевых моделей, предложить механизмы их практического внедрения, чтобы существенно повысить производительность труда, а значит, и заработные платы в ключевых областях отечественной экономики», – сказал президент.

    Для ускорения этого процесса Путин поручил сформировать специальную образовательную программу по теории, практике разработки и применения ИИ с акцентом на большие языковые и генеративные модели. Он подчеркнул, что обучение по этой программе должно начаться уже в первом квартале следующего года.

    «Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений. И безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей и решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования», – заключил Путин.

    Коментарии (10)
    23 ноября 2023, 21:24
    Путин наградил орденами Мужества сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
    Путин наградил орденами Мужества сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Семь сотрудников госпредприятия «Черноморнефтегаз» награждены орденами Мужества посмертно по указу президента России Владимира Путина за проявленную отвагу при исполнении долга.

    Наград удостоены оператор по исследованию скважин Олег Гуреев, мастер по исследованию скважин Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов, повар Денис Скворцов, передает ТАСС.

    Напомним, в конце июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Тогда три человека пострадали, семь пропали без вести.

    Коментарии (2)
    24 ноября 2023, 15:52
    Путин: Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя
    Путин: Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Технологии искусственного интеллекта не способны заменить живых специалистов, но могут стать для них хорошим подспорьем, уверен президент России Владимир Путин.

    «Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», – заявил глава государства на конференции по искусственному интеллекту, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве представили нейросетевую модель «Сбера» GigaChat. Представитель Кремля с помощью этой технологии «примерил» лицо Илона Маска.

    В ноябре Росздравнадзор приостановил использование медизделия с ИИ Botkin.AI. Руководитель экспертного совета ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Глеб Кузнецов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил провал искусственного интеллекта в медицине.

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    24 ноября 2023, 17:20
    Путин пошутил про замену Грефа искусственным интеллектом

    Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке

    Путин пошутил про замену Грефа искусственным интеллектом
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф сам себе копает яму, развивая в компании решения на основе ИИ по автоматизации работы высшего менеджмента.

    Главный исследователь данных в блоке «Стратегия и развитие» Сбербанка Виктория Дочкина рассказала президенту, что недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на основе ИИ считалась недостижимой, а теперь это становится реальностью.

    «Ваша работа не приведет к увольнению?» – спросил Путин, показывая на Грефа. «Копаешь сам себе», – пошутил президент.

    Также президент ознакомился с возможностями ИИ по генерации речи и музыки.

    Ранее президент России заявил о необходимости нарастить мощности российских суперкомпьютеров.

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    24 ноября 2023, 20:37
    Путин предложил Совбезу обсудить работу российских загранучреждений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности страны в пятницу предложил обсудить работу российских загранучреждений.

    «Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности», – сказал глава государства, открывая совещание, передает ТАСС.

    Российский лидер также предложил поговорить о взаимодействии с ближайшими соседями на постсоветском пространстве. С докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.

    На прошлой неделе Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий.

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    24 ноября 2023, 22:22
    Политолог: Предложения Путина по развитию ИИ приведут к росту зарплат в стране

    Профессор ВШЭ Баширов: Путин на конференции по искусственному интеллекту очертил технологическое измерение многополярного мира

    Политолог: Предложения Путина по развитию ИИ приведут к росту зарплат в стране
    @ kremlin.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин – один из немногих мировых лидеров, кто уделяет внимание искусственному интеллекту. Президент понимает, что ИИ – это инструмент достижения нового уровня жизни граждан и путь к созданию экономики высоких зарплат, сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВШЭ Марат Баширов. В пятницу Путин принял участие в пленарном заседании на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности».

    «Президент понимает, что искусственный интеллект – это уже не далекое будущее, а реальность. Потому он делает технологии ИИ инструментом достижения нового уровня жизни граждан и создания экономики высоких заработных плат. Каким образом одно будет развивать другое? А очень просто. ИИ будет серьезно сдерживать субъективность принятия решений, в том числе и государственных», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    По словам эксперта, если у вас, как госслужащего, есть определенная задача – значит, у вас есть под нее бюджет. «И вы должны решить: когда и какой проект запускать, сколько выделить средств на каждом этапе его реализации, какова эффективность одного трека по сравнению с другими», – перечислил профессор.

    «Сегодня эти вопросы находятся во власти чиновника, но в ближайшем будущем он сможет принимать решения на основе данных ИИ, который учтет абсолютно все факторы, а также сделает сравнительный анализ вариантов решений и предложит наиболее оптимальный вариант», – полагает эксперт.

    «В последние годы правительство по поручению президента занималось цифровизацией бизнеса. Госкорпорации получали ключевые показатели эффективности и работали по ним. Следующий этап – работа с экономикой данных, их накоплением и "обраткой". Именно это позволит принимать решения объективно. Поэтому повышение эффективности госслужащих неотвратимо приведет к лучшему расходованию средств и сил – а значит, усилит экономику и уровень жизни россиян», – указал эксперт.

    «Кроме того, управление этими процессами при росте цифровизации потребует совершенно другой квалификации специалистов. А чем выше квалификация человека, тем больше вы будете ему платить. Вот тот подход, о котором президент сказал на конференции», – подчеркнул спикер.

    «Характерно, что за последние годы отрасли экономики в полтора раза расширили степень использования ИИ.

    С другой стороны, вскоре нам придется отвечать на этические вопросы, связанные с работой ИИ.

    Например, какой может быть степень безвредного использования ИИ? Как обезопасить человека? Какими должны быть критерии безопасности? Вероятно, все это потребует закрепления новых норм в законодательстве. Сейчас идет речь о том, что нам нужен так называемый Цифровой кодекс. Он будет определять границы использования персональной информации и ИИ», – напомнил специалист.

    «Это очень серьезные вопросы. Поэтому Путин – один из немногих мировых лидеров, кто вплотную занялся темой ИИ. Здесь сравнивать можно только с Китаем, где в госпрограмме поставлена задача стать лидерами в области ИИ к 2030 году. Другие страны тоже к этому стремятся. Поэтому российский лидер сегодня очертил принципы формирования технологического измерения многополярного мира. Он прекрасно понимает, что ИИ трансграничен», – заметил эксперт.

    «При этом Россия готова сотрудничать со всеми желающими странами в сфере ИИ, делиться опытом и реализовывать совместные проекты. В этом вопросе нужна кооперация, синергия. В отношениях с Пекином у нас такое доверие есть. Возможно, у нас с Китаем должен быть единый стандарт в сфере использования ИИ. А вот в случае с Соединенными Штатами я бы подумал, нужен ли нам такой партнер в этой области», – резюмировал Баширов.

    Ранее в пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности».

    «Во многом здесь, на этой площадке мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенные результаты. Так, за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в полтора раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта», – напомнил российский лидер.

    Он привел пример, «что называется, из реальной жизни, из реального сектора – сферы ТЭК». «Компания «Газпром нефть», применяя технологии искусственного интеллекта, сумела значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасной логистики по Северному морскому пути и ряд других задач», – сказал Путин.

    По его словам, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования. «Граждане видят, как искусственный интеллект делает более простыми и удобными многие повседневные процессы, улучшает качество управления, механизмы предоставления государственных услуг, все шире применяется в организациях, на предприятиях, в работе регионов», – напомнил глава государства.

    При этом президент подчеркнул: искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником, предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга здоровья людей.

    Кроме того, президент назвал основные критерии Национальной стратегии развития искусственного интеллекта и озвучил несколько соответствующих предложений. Основное – создать механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам. Особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта.

    Глава государства также призвал нарастить не менее чем на порядок действующие мощности российских суперкомпьютеров. Кроме того, нужно существенно расширить подготовку кадров, ученых-разработчиков. Еще одно предложение касается увеличения финансирования исследований в сфере применения генеративного ИИ и больших языковых моделей. Также необходимо сформировать специальную образовательную программу по теории, практике разработки и применения искусственного интеллекта с особым акцентом на большие языковые и генеративные модели, отметил глава государства. Слушателями такой программы должны стать руководители крупнейших компаний, федеральных и региональных органов власти, вузов и системы среднего профессионального образования.

    «Отмечу, что Россия сейчас входит в число тех немногих, кстати говоря, стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели. Это разработки «Сбера», сейчас только тоже говорили об этом, – GigaChat и Kandinsky, а также «Яндекс» – это YandexGPT и «Шедеврум», – подчеркнул Путин.

    Глава государства упомянул необходимость развития технологического суверенитета России, поскольку западные системы «работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой просто игнорируют и отменяют российскую, скажем, культуру», «вот такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам».

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    23 ноября 2023, 19:29
    Эксперты выяснили, чем гордятся россияне

    Политолог Асафов: Россияне гордятся достижениями страны, которые из мечты превратились в реальность

    Эксперты выяснили, чем гордятся россияне
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россияне гордятся своей страной, потому что видят успехи государства в развитии науки, промышленности, инфраструктуры, реализации масштабных проектов, а также в освоении космоса. Именно поэтому выставка «Россия», где представлены лучшие достижения страны, приводит посетителей в восторг. К таким выводам пришли политологи и социологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Россия: почему мы гордимся нашей страной?».

    «Мы хотим гордиться нашей страной. Социология дает ответ – мы хотим жить в великой стране. Гордость за страну очень важна. Основанием для гордости является принадлежность к достижениям. Этот запрос общества – важная составная часть нашей личности», – пояснил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, как правило россияне обращают внимание на те важные вещи, которые из мечты превратились в реальность. «Это Крымский мост, космодром «Восточный», Чемпионат мира футболу в 2018 году, газопровод «Сила Сибири», Sukhoi Superjet 100. В России были реализованы не менее значимые проекты и в других сферах: платежная система «Мир», «Пушкинская карта». Все эти проекты и еще сотни других проектов создают гордость за страну, которая нас консолидирует, вселяет в нас уверенность в том, что мы на правильной стороне истории», – напомнил он.

    «Достижения нашей страны связаны с фигурой президента Владимира Путина. Многие решения принимаются по его поручениям. Самые масштабные проекты, развитие целых отраслей, в том числе совершенно новых, были либо поддержаны, либо инициированы президентом», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    Эксперт добавил, что глава государства всегда готов поддержать смелые и амбициозные идеи молодых исследователей, предпринимателей и управленцев. «К тому же, он сам задает стране цели и задачи, масштаб и прорывной характер которых вдохновляет людей быть частью происходящих изменений», – пояснил он.

    «Президент понимает, что развитие государства зависит от развития науки и технологий. Наши ученые работают на самом высоком уровне, молодые люди видят перспективу развития своей карьеры в науке», – согласился Александр Мажуга, первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Он подчеркнул, что большая часть стран в мире не уделяет должного внимания фундаментальной науке, «потому что это дорого и не сразу приносит результат». Россия же по-прежнему делает акцент на развитии фундаментальной науки. «Например, у нас есть Сибирский кольцевой источник фотонов. У нас строится отечественный коллайдер. Есть источник нейтронов «ПИК». Все это даст приоритет нашему государству с точки зрения научно-технологического развития», – полагает депутат.

    «Что касается достижений в оборонной сфере, то здесь многое зависит от идеологии страны в части промышленной политики. Мы с гордостью вспоминаем достижения советского периода, когда были созданы образцы техники, не только не уступающие западным, но и превосходящие их», – пояснил Александр Спиридонов, замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле. По этой причине Россия продолжает делать ставку на развитие технологического суверенитета, и создании мощных армии и флота. «У нас начали строиться атомные подводные лодки нового поколения, стратегические атомные ракетоносцы – это высочайшие достижения науки и техники. Мы развиваем собственное радиоэлектронное оборудование, собственные двигатели для самолетов», – перечислил депутат.

    Отдельно эксперты отмечают восстановление новых регионов, где реализуются масштабные проекты страны. «Это стройка XXI века: практически полное восстановление городов, социальной, транспортной инфраструктуры. Каждый субъект нашей страны взял шефство над тем или иным населенным пунктом возвращенных регионов. Качество жизни новых граждан России уже гораздо лучше, чем при Украине», – подчеркнул Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ. По его словам, работа в новых регионах – это еще и серьезный вызов для управленцев новой волны. «Для работы в Донбассе и Новороссии отбираются лучшие кадры и практики. Люди осознанно едут туда передавать свой опыт и знания, чтобы ускорить интеграцию новых регионов», – добавил политолог.

    Яркой и зрелищной площадкой для демонстрации достижений страны стала выставка-форум «Россия» на ВДНХ. «Показательно, что подавляющее большинство посетителей этой выставки, а именно – 86%, говорят, что она превзошла все ожидания», – рассказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    По его словам, 97% посетителей выставки оценивают ее положительно, а 79% готовы посетить выставку повторно. «Ключевые эмоции, которые испытывают посетители выставки: гордость, интерес, восторг, радость, любопытство. При этом гордость – доминирующая эмоция. Что это за гордость? Это гордость за страну, за президента, за наши новые успехи, которые достигаются невзирая на тяжелую политическую обстановку в мире. Страна не стоит на месте!», – добавил он.

    Напомним, ранее сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Также газета ВЗГЛЯД писала о том, что выставка «Россия» объединила лучшие достижения нашей страны за 20 лет.

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    24 ноября 2023, 16:32
    Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России
    Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Общие усилия в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ) уже приносят результаты, человечество начинает новую главу своего существования, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Во многом здесь, на этой площадке, мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенный результат. Так, за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в полтора раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта», – сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey, передает РИА «Новости».

    Президент привел в пример использование ИИ в компании «Газпром», которая смогла сократить затраты на обустройство скважин и решить проблемы логистики.

    «Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение, во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования. Это, на мой взгляд, совершенно очевидные вещи», – добавил президент.

    Ранее на выставке ИИ сочинил для Путина сказку про Новый год.

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    24 ноября 2023, 14:55
    Путин прибыл на выставку разработок ИИ в рамках конференции AI Journey

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках конференции AI Journey в Москве.

    Глава государства примет участие в пленарном заседании конференции под названием «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА «Новости».

    Конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, внедрению ИИ в развитие науки, бизнеса и общества.

    В рамках конференции выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.

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