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    17 комментариев
    23 ноября 2023, 22:00

    Хуситы из Йемена сплясали на захваченном израильском сухогрузе Galaxy Leader

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На захваченном в Красном море судне Galaxy Leader станцевали йеменские хуситы-мятежники, видеозапись с плясками распространили в Сети.

    В ролике, опубликованном газетой Al Qastal News, запечатлены несколько человек на борту захваченного сухогруза. Девять из них встали вряд и исполнили некий танец под музыку, передает «Газета.Ru».

    Ранее саудовский телеканал Al Hadath сообщал, что йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля Galaxy Leader в водах Аденского залива.

    Позднее Израиль заявил, что захваченный сухогруз не имеет к нему отношения.

    21 ноября 2023, 20:33
    В ЮАР решили разорвать дипотношения с Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Парламент Южно-Африканской Республики (ЮАР) проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране, сообщает местное издание NCA.

    Также парламент решил разорвать дипломатические отношения и приостановить деятельность посла Израиля в ЮАР. Парламент заявил, что эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.

    Коментарии (15)
    21 ноября 2023, 23:50
    Нетаньяху заявил о необходимости принять тяжелое решение по сделке с ХАМАС

    Нетаньяху заявил о необходимости принять тяжелое решение по сделке об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников

    Нетаньяху заявил о необходимости принять тяжелое решение по сделке с ХАМАС
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение об освобождении части заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

    Перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками, Нетаньяху заявил, что предстоящее решение «полностью поддерживают» все службы безопасности Израиля.

    Нетаньяху отметил, что все израильские войска «останутся в безопасности во время режима прекращения огня», их «боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит ХАМАС и не выполнит остальные цели – «возвращение всех заложников» и «создание ситуации, при которой после ХАМАС сектор Газа более не будет представлять опасность для Израиля». Нетаньяху сказал, что палестинский анклав должен «перестать быть территорией, на которой процветает террор».

    Израильский премьер рассказал, что президент США Джо Байден оказал Израилю содействие, добившись для него улучшения условий сделки по освобождению заложников. Нетаньяху заявил: «Я общался с нашим другом, президентом США Джо Байденом, и я потребовал от него вмешаться, чтобы сделка была улучшена, и ее условия действительно были улучшены».

    Нетаньяху не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит в ближайшие часы утвердить израильским властям.

    Напомним, СМИ и источники сообщают, что режим прекращения огня будет установлен на четыре или пять дней, ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных.

    Коментарии (12)
    23 ноября 2023, 20:57
    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля

    ХАМАС заявило о поражении 33 единиц военной техники Израиля за последние 72 часа

    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил об уничтожении бойцами движения 33 единицы израильской военной техники за последние трое суток.

    Всего же с начала наземных операций Армии Израиля в секторе Газа были повреждены 335 израильских машин, заявил Убайда, его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее в МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

    Коментарии (11)
    21 ноября 2023, 17:52
    Стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем
    Стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем
    @ REUTERS/Ibraheem

    Tекст: Ольга Иванова

    Временное перемирие между израильской армией и формированиями радикальных движений ХАМАС и «Исламский джихад» продлится пять дней, сообщили источники ливанской газеты Al Shark, знакомые с черновиком соглашения.

    Также ХАМАС согласился отпускать ежедневно по 10 заложников, удерживаемых в плену с 7 октября, в обмен на 30 палестинских узниц из израильских тюрем, передает ТАСС.

    Израиль же согласился пропускать в сутки от 100 до 300 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен продлиться четыре дня.

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    23 ноября 2023, 15:24
    Посол Израиля назвал условие для создания палестинского государства

    Посол Израиля Бен Цви назвал условие для создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образование палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

    Отвечая на вопрос о возможности реализации концепции двух государств, Бен Цви заявил, что это выполнимо, подчеркнув, что израильская сторона неоднократно предлагала варианты для ее воплощения, передает ТАСС.

    «Мы даже предлагали различные варианты, их полно. Но еще никто нам не предложил вариант, который бы устроил те силы, которые хотят нас уничтожить», – сказал он. Дипломат подчеркнул, что создание палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю.

    Бен Цви добавил, что после решения вопроса освобождения заложников Израиль продолжит уничтожать структуры ХАМАС, поскольку с движением «нет смысла вести переговоры». «Если эти структуры останутся, кто нам даст гарантии, что через год-два это не повторится?» – сказал посол.

    Ранее Бен Цви назвал ожидаемую дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

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    23 ноября 2023, 10:53
    Йеменские хуситы заявили об ударе крылатыми ракетами по израильскому Эйлату

    Йеменские хуситы заявили о ракетном обстреле израильских военных объектов в Эйлате

    Tекст: Ольга Никитина

    Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по израильским военным объектам в городе Эйлате на юге еврейского государства, сообщил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что целью ударов стали военные объекты «израильского образования в Умм-эр-Рашраше (арабское название Эйлата – прим. ВЗГЛЯД) на юге оккупированной Палестины», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    В среду в Эйлате действовала воздушная тревога, предупреждающая об угрозе ракетного обстрела. В Армии обороны Израиля сообщали, что перехватили крылатую ракету в окрестностях города.

    9 ноября движение «Ансар Аллах» сообщало, что нанесло удар баллистическими ракетами по территории Израиля, были атакованы военные объекты в Эйлате.

    Коментарии (5)
    21 ноября 2023, 02:10
    Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом

    Представитель МИД Израиля Бен-Дор заявил об отказе страны сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль борется с терроризмом, поэтому не собирается работать с Международным уголовным судом в рамках расследования ситуации в Палестине, заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.

    Бен-Дор заявил, что его страна «защищает права» своих граждан. Израиль не доверяет следственным комиссиям МУС, полагая, что «повестка заранее известна». Как заявил Бен-Дор, Израиль учитывает «опыт после войны в секторе Газа в 2009 году», когда Совет ООН по правам человека создал «комиссию Голдстоуна по установлению фактов» военных преступлений Израиля. Израиль «не признал его доклад», передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу прокурор МУС в Гааге Карим Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.


    Коментарии (14)
    23 ноября 2023, 17:07
    Названы затраты Израиля на операцию в Газе

    Bloomberg сообщил о тратах Израиля на конфликт в Газе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Расходы правительства Израиля на проведение операции в секторе Газа достигнут 48 млрд долларов, при этом треть общей суммы предоставят США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Leader Capital Market.

    Сам Израиль «понесет две трети общих расходов, в то время как США оплатят остальную часть», передает ТАСС со ссылкой на агентство.

    Продолжение военных действий сейчас обходится бюджету страны в 270 млн долларов в день, говорится в публикации. Главный бухгалтер Министерства финансов Израиля Яли Ротенберг заявил, что есть возможность финансировать Израиль даже в более экстремальных ситуациях.

    Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Израилю.

    Коментарии (14)
    22 ноября 2023, 04:25
    Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС

    Haaretz сообщила о согласии властей Израиля на сделку о временном прекращении огня с ХАМАС

    Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Израиля проголосовал за сделку с палестинским движением ХАМАС, которая предусматривает временное прекращение огня в секторе Газа, сообщают СМИ.

    Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

    Ожидается обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haaretz.

    По данным Associated Press, «ХАМАС должен освободить 50 из примерно 240 заложников... в течение периода в четыре дня». Режим прекращения огня будет продлеваться на один день за каждые 10 освобожденных заложников. Сначала освободят женщин и детей.

    Напомним, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. Он также подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит ХАМАС.

    Коментарии (8)
    21 ноября 2023, 17:20
    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки США в единоличном порядке разрешить конфликт Палестины и Израиля нежизнеспособны, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС.

    По словам российского лидера, США стремятся стать единственным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, блокируя деятельность ближневосточного «квартета», следствием чего стала гуманитарная катастрофа в секторе Газа, передает ТАСС.

    «Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить «палестинский узел», – резюмировал Путин.

    Он также указал на риск распространения конфликта Палестины и Израиля. «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подчеркнул российский президент.

    Ранее Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (6)
    22 ноября 2023, 11:03
    Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

    Минюст Израиля опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

    Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных
    @ Annette Riedl/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках соглашения, достигнутого с ХАМАС, о возвращении удерживаемых в секторе Газа заложников.

    В списке фигурируют данные 300 палестинских заключенных – это вдвое больше числа, которое Израиль изначально согласился освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа 50 заложников, передает ТАСС сообщение радио Kan.

    В свою очередь газета The Times of Israel отмечает, что публикация списка позволяет израильтянам обжаловать освобождение конкретных заключенных в судебных инстанциях Израиля.

    По информации издания, в списке, опубликованном израильской стороной, фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

    После публикации, добавляет Kan, сделка между Израилем и ХАМАС переходит на стадию реализации.

    Израильский канал i24 добавил, что ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек. Сперва женщин и детей будут передавать Красному Кресту.

    Ранее в Армии обороны Израиля высказывали опасения по поводу того, что движение ХАМАС может использовать перемирие, чтобы пополнить боеприпасы и перегруппировать силы.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 13:58
    Кедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС

    Яков Кедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС

    Кедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Спасение жизней собственных граждан – важнейший приоритет для израильского государства. Тель-Авив готов пойти на риск ради освобождения евреев, однако после окончания сделки конфликт продолжится. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС.

    «Договоренности, достигнутые между ХАМАС и Израилем, не стоит воспринимать как перемирие или начало деэскалации конфликта. Речь идет исключительно об обмене заложников. Тель-Авив добивался этого с самого начал текущего противостояния. Долгое время сторонам не удавалось прийти к компромиссу. Теперь же ситуация изменилась», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Движение ХАМАС изрядно истрепало свои силы. Организация нуждается в приостановке огня, а сделка с передачей пленных может помочь им выиграть немного времени. Разумеется, это создает определенные риски для ЦАХАЛ. От наших противников можно ожидать любой провокации, однако мы готовы согласиться на предложенные условия», – подчеркивает собеседник.

    «Главным приоритетом Израиля в любой период истории было сохранение жизней его граждан. Спасение пусть и небольшого количества пленных неоценимо важно для каждого еврея. В настоящий момент известно, что ХАМАС обязался в течение четырех дней освободить 50 заложников. Речь идет о женщинах и детях», – уточняет эксперт.

    «При этом движение может продлить срок достигнутых договоренностей. Если они выпустят еще десять человек, то смогут увеличить режим прекращения огня еще на сутки. За это мы готовы передать им 150 палестинцев, которые были арестованы за незначительные правонарушения. Выпускать убийц никто не собирается», – считает Кедми.

    «Если ХАМАС захочет продлить перерыв в ведении военных действий на пять дней, то мы готовы довести количество выпущенных заключенных до 300. Таким образом получится соотношение 300 против 100. Это приемлемые цифры, на которые Тель-Авив способен пойти. Однако в данный момент всех заложников спасти не удастся», – акцентирует собеседник.

    «По данным нашей разведки, ХАМАС располагает 230 людьми в плену. Кроме того, часть израильтян удерживают бедуинские племена и более мелкие исламистские организации. Противники не пойдут на то, чтобы в мгновение ока потерять свой самый главный козырь и вернуть всех евреев домой», – подчеркивает эксперт.

    «Большинство граждан страны поддерживают данное решение. Тем не менее есть и противники договоренностей с ХАМАС. Часть людей опасаются того, что это объединение сумеет восстановить потерянные силы. Они отмечают, что давление со стороны ЦАХАЛ должно продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся окончательной победы», – рассказывает он.

    «Не думаю, что после завершения сделки стоит ожидать деэскалации конфликта. Израиль не раз заявлял о том, что наша цель заключается в полном уничтожении ХАМАС. Ни о каких компромиссах в текущей ситуации не может быть и речи. Операция непременно продолжится, и наши военные уже готовятся к дальнейшему продвижению вперед», – резюмирует Кедми.

    Ранее власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает издание Haaretz. Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза. Также ожидается, что между сторонами состоится обмен заложников. Предполагается, что режим прекращения огня продлится четыре дня.

    В канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщили, что данная инициатива станет первым шагом в масштабном плане действий по возвращению всех захваченных в плен граждан Израиля. Сообщается, что не менее 50 женщин и детей будут освобождены в обозначенный срок. Отмечается, что по окончании четырех дней ХАМАС будет иметь возможность продлить прекращение огня на сутки, выпустив еще десять заложников.

    Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

    Как сообщает Times of Israel, правительство страны уже подготовило список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках сделки. В настоящий момент израильской общественности дано 24 часа на то, чтобы обжаловать присутствие в документе того или иного человека.

    В опубликованном Израилем списке фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

    Отмечается, что их выпуск зависит от выполнения ХАМАС договоренностей по выдаче из плена 100 живых заложников. Как отметили в палестинской организации, соглашения о гуманитарном перемирии были достигнуты за счет неустанных и умелых усилий Катара, а также Египта. Они также подтвердили готовность освободить 50 заключенных в возрасте до 19 лет, но лишь при условии передачи ХАМАС со стороны Израиля 150 женщин и детей.

    В то же время в ЦАХАЛ настороженно относятся к кратковременной остановке огня. Пресс-секретарь армии страны Джонатан Конрикус отметил, что противники Тель-Авива могут использовать образовавшееся окно возможностей для пополнения боеприпасов и перегруппировки сил. Об этом пишет CNN. По его словам, ЦАХАЛ предпочел бы продолжить движение, однако планируемая пауза будет служить «крайне важным целям».

    Между тем в Москве приветствовали достигнутые между сторонами договоренности. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что именно к этому призывала Россия с самого начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом дипломат отметила усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва к деэскалации.

    Коментарии (11)
    22 ноября 2023, 05:04
    Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе

    Канцелярия Нетаньяху сообщила о решении Израиля приостановить военную операцию в Газе

    Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе
    @ IDF/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Израиля утвердил план, предусматривающий приостановку военной операции в секторе Газа, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Данный план объявлен первым этапом действий по возвращению «всех заложников». Сообщается, что не менее 50 женщин и детей, которых захватили палестинские боевики, освободят в течение четырех дней, на этот период «в боевых действиях наступит затишье». «Освобождение еще десяти похищенных даст еще один день затишья», – приводит ТАСС текст заявления канцелярии.

    В канцелярии подчеркнули, что после указанной паузы операция израильских сил в секторе Газа полностью возобновится. Как сообщают Kan и Ynet, соглашение поддержали все партии, в том числе религиозные сионисты, кроме трех министров от «Еврейской силы», хотя изначально «Религиозный сионизм» и «Еврейская сила» сомневались в договороспособности ХАМАС. Times of Israel пишет, что у израильской общественности есть 24 часа на обжалование в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных. Сделка может вступить в силу уже в четверг.

    ХАМАС подтвердило, что достигнуто «соглашение о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта». ХАМАС объявило о намерении отпустить «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем.

    Стороны прекращают «военные действия во всех районах сектора Газа», при этом «на четыре дня будет полностью остановлено воздушное движение на юге» анклава, на севере «воздушное движение будет приостанавливаться ежедневно на шесть часов». Должна быть обеспечена доставка гуманитарной помощи. Израиль обещал «не нападать и не арестовывать кого-либо во всех районах сектора Газа», сообщило ХАМАС.

    Напомним, Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. СМИ сообщали, что в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС состоится обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем.

    Коментарии (110)
    21 ноября 2023, 19:36
    СМИ: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам

    NBC: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам

    СМИ: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли предварительного соглашения по заложникам, для заключения сделки осталось получить одобрение со стороны властей еврейского государства, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников.

    По информации источников NBC, в соответствии с соглашением ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных, передает ТАСС.

    При этом решение о том, какие заключенные подлежат обмену, будет принимать Израиль. Также предварительное соглашение включает возможность прекращения огня на четыре-пять дней и снабжение сектора Газа топливом.

    Ранее стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 08:10
    Москва оценила соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе

    МИД России приветствовал соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе

    Москва оценила соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва приветствует достижение временного соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат добавила, что именно к этому призывала Москва с начала эскалации палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Захарова отметила особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва к деэскалации.

    Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили о решении страны приостановить военную операцию в Газе.

    Коментарии (3)
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    В России, в отличие от мирового тренда, набирает популярность активный зимний отдых на горнолыжных курортах. Даже президент России обеспокоен нехваткой мест в соответствующих отелях. Почему у россиян вырос интерес к активному зимнему виду отдыха и как с этим спросом справляется инфраструктура? Подробности

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    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

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    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

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    Победа ультраправых на выборах в Нидерландах шокировала Запад

    По итогам выборов в парламент Нидерландов первое место заняла ультраправая «Партия свободы». Это означает, что новым премьером страны при определенных обстоятельствах может стать лидер партии Герт Вилдерс. И пока западные СМИ называют его «худшим кошмаром ЕС», некоторые политики говорят о «ветре перемен» в Европе. В чем заключается причина подобных разногласий и какие возможности победа Вилдерса открывает для России? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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