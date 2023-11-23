Ставропольский посол гостеприимства провела экскурсию по выставке «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

Шафрай рассказала молодежи о том, какими возможностями они могут воспользоваться, чтобы заявить о себе на всю страну, а также вдохновила участников на путешествия по России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я очень рада, что как мастер гостеприимства я получила возможность провести авторскую экскурсию на международной форуме-выставке «Россия», рассказать жителям страны о платформе «Россия – страна возможностей» и любимом Ставропольском крае. Прогулка прошла замечательно – когда ты видишь заинтересованные, горящие глаза экскурсантов, ты четко понимаешь, что идешь по жизни в верном направлении», – отметила Шафрай.

Экскурсия началась в павильоне №1 на экспозиции Движения Первых и президентской платформы «Россия – страна возможностей», где Шафрай познакомила молодежь с работой платформы. Далее в пешеходной прогулке мастер рассказала молодежи о потенциале регионов страны и привела интересные факты о России и ее субъектах. Отдельный блок экскурсии она посвятила мастерам гостеприимства – участникам туристического проекта президентской платформы, которые реализуют яркие туристические проекты, направленные на развитие регионов, сохранение традиций, продвижение локальных брендов, повышение культуры путешествий и уровня сервиса.

Завершилась прогулка на стенде Ставропольского края, главная концепция которого «Ставрополье – край для жизни». Участники встречи изучили «Дерево-бювет» с кроной в виде карты региона, попробовали знаменитую лечебную минеральную воду, познакомились с панорамами курортов, отдохнули в зелёном мультимедийном пространстве и поговорили с духом Ставрополья. В завершение экскурсии участники получили памятные сувениры от платформы «Россия – страна возможностей» и Ставропольского края.

Привлечь экскурсоводов страны на форум-выставку «Россия» на ВДНХ предложил президенту России Владимиру Путину победитель проекта «Мастера гостеприимства», экскурсовод из города Сысерть Александр Савичев в рамках Наблюдательного Совета платформы «Россия – страна возможностей» в июле прошлого года. Президент поддержал мастера и отметил, что экскурсоводы делают времяпрепровождение интересным, полезным и завораживающим, очень содержательным с точки зрения воспитания в человеке любви к Родине. С 4 по 12 апреля 2024 года более 2 тысяч экскурсоводов из разных уголков страны познакомят с выставкой-форумом «Россия» порядка 12 миллионов человек.

В день авторской экскурсии был объявлен старт нового четвертого сезона главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства». Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Его главная цель – поиск и поддержка профессионального развития специалистов индустрии гостеприимства и заинтересованной молодежи, кадровое обеспечение туристической отрасли.