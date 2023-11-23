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    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Победы можно добиться и через оборону

    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    32 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    17 комментариев
    23 ноября 2023, 19:56

    Главу МИД Литвы попросили успокоиться после слов о нападении России на НАТО

    Главу МИД Литвы попросили успокоиться после слов о нападении России на НАТО
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литовский президент Гитанас Науседа попросил главу министерства иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса сохранять спокойствие после высказываний министра об угрозе со стороны России для стран НАТО.

    На этой неделе Ландсбергис выступил с утверждением, что Россия представляет угрозу для стран НАТО, поскольку ее не удается остановить на Украине. Комментируя высказывание министра, Науседа предложил ему «сесть и успокоиться», передает ТАСС.

    Президент Литвы подчеркнул, что подобные высказывания плохо сказываются на имидже страны и могут сказаться на поведении потенциальных инвесторов в ее экономику.

    Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил против мирного соглашения между Россией и Украиной.

    22 ноября 2023, 21:29
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве и бланк текста присяги

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, в том числе соответствующий образец бланка, указ подписан в связи с принятием в апреле нового закона «О гражданстве РФ».

    Документ содержит 173 страницы и утверждает другие бланки и документы, касающиеся гражданства, передает ТАСС.

    Прежние президентские нормативные акты утрачивают силу. Между тем сам текст присяги гражданина России остался прежним.

    В апреле Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России. Напомним, закон сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД. Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт его прекращения.

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    22 ноября 2023, 21:08
    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами

    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с притворившимися Зеленским пранкерами

    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами
    @ Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали фрагмент розыгрыша певца Шарлота, задержанного ночью после возвращения в Россию.

    Пранкеры позвонили Шарлоту под видом президента Украины Владимира Зеленского. Думая, что разговаривает с украинским лидером, певец исполнил гимн Украины и проскандировал речевку радикалов с украинского Майдана «Кто не скачет – тот москаль». Запись звонка пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

    Эдуард Шарлот – певец и блогер из Самары – наиболее известен из-за эпатажного поведения. Ранее он разместил видео, на котором сжигает паспорт, и заявил, что больше не считает себя гражданином России. Однако затем попросил в интернете деньги на обратный билет. Ночью 22 ноября Шарлот вернулся в Россию из Армении и был задержан в аэропорту Петербурга. В среду суд арестовал его на 13 суток за хулиганство.

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    23 ноября 2023, 08:53
    Командир катера Черноморского флота погиб при атаке дронов ВСУ

    Командир катера Черноморского флота Никитин погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта «Серна», старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб в ходе отражения одной из атак украинских морских дронов в Крыму, сообщили в пресс-службе Черноморского казачьего округа.

    Никитин, прощание с которым состоялось 20 ноября в Новороссийске, был казаком хуторского общества «Невский», передает РИА «Новости».

    В сообщении Черноморского казачьего округа говорится, что база Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму была атакована ночью четырьмя надводными катерами-камикадзе ВСУ. Их целью были российские десантные катера проекта 11770 «Серна», одним из которых командовал Никитин. Старший мичман геройски погиб, спасая свой корабль. Посмертно он представлен к ордену Мужества.

    У Никитина остались жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория. В округе заверили, что заботиться о семье погибшего героя будут не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО «Невский».

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    23 ноября 2023, 13:24
    Дерипаска сравнил ситуацию в экономике России с «ударом попы об лед»
    Дерипаска сравнил ситуацию в экономике России с «ударом попы об лед»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский бюджет в следующем году с учетом снижения цен на все основные экспортные товары нашей страны может не досчитаться 10–12 трлн рублей, выходом из этого «капкана» могут стать только серьезные экономические изменения», считает бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска.

    Дерипаска в своем Telegram-канале написал, что в мире продолжается «мягкая посадка» (soft landing), то есть снижаются цены на биржевые товары.

    «А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед», – полагает предприниматель.

    Такая ситуация в российской экономике, по его мнению, вызвана тем, «самодурством госкапитализма», а также «задавленным экономическим ростом».

    На этой неделе глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что общие поступления налогов и сборов в бюджетную систему за десять месяцев 2023 года составили 37,6 трлн рублей – на 3,6 трлн рублей больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом глава ФНС считает, что к концу года показатель достигнет 46 трлн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что произошло это благодаря бизнесу, не связанному с нефтью и газом.

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    23 ноября 2023, 10:20
    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ журналист «России-24» Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, скончался, сообщил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

    «Скончался наш коллега по дороге в Джанкой в шесть утра. Борис Максудов скончался от полученных ранений», – сообщил Соловьев в эфире канала «Соловьев Live». Фрагмент передачи опубликован в его Telegram-канале.

    Соболезнования в связи со смертью российского журналиста выразила в том же эфире официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что наши журналисты уже много лет являются целью киевского режима. Причем украинские власти считают их «законной» целью, указала она.

    Накануне сообщалось, что Максудов, который в составе съемочной группы готовил материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, получил ранение и был эвакуирован.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявлял, что ВСУ ударили по группе российских журналистов в качестве мести от бессилия.

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    23 ноября 2023, 15:32
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и другие страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают неприемлемым терроризм в любых его проявлениях, заявил российский президент Владимир Путин.

    «Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», – сказал глава государства в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

    Путин отметил последовательное укрепление сотрудничества стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов в области борьбы с терроризмом и рассказал о проведении операции «Наемник».

    «В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», – сказал он.

    В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ.

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    23 ноября 2023, 16:20
    Роскосмос отказался отправлять космонавта на МКС на корабле Starliner
    Роскосмос отказался отправлять космонавта на МКС на корабле Starliner
    @ Nasa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский космонавт не полетит на Международную космическую станцию (МКС) на корабле CST-100 Starliner, поскольку безопасность судна пока не изучена в полной мере, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

    Говоря о том, сможет ли космонавт из России войти в состав экипажа первого регулярного запуска Starliner, Крикалев заявил, что это новый корабль, безопасность которого еще анализируется, и «наши люди сядут тогда, когда будет безопасность подтверждена», передает «Интерфакс».

    В состав экипажа первой регулярной миссии пилотируемого корабля Starliner к МКС вошли астронавты NASA Скотт Тингл и Майкл Финк, а также канадский астронавт Джошуа Кутрык. Имя четвертого члена экипажа пока неизвестно. Миссия запланирована на начало 2025 года.

    Ранее в Роскосмосе задумались об освоении спутников Марса.

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    23 ноября 2023, 15:15
    На «Москвиче» рассказали о создаваемых Renault трудностях для работы завода
    На «Москвиче» рассказали о создаваемых Renault трудностях для работы завода
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская компания Renault, в прошлом владевшая производственной площадкой «Рено Россия» в Москве, где сейчас располагается завод «Москвич», не оставила на предприятии никаких технологий и комплектующих и намеренно избавлялась от всех ответственных поставщиков автокомпонентов, рассказал директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков.

    Он напомнил, что бывший иностранный собственник решил закрыть завод в Москве и свернуть бизнес в России одномоментно. На заводе французское руководство не оставило ни технологий, ни комплектующих, передает РИА «Новости».

    Масляков добавил, что бывшие владельцы завода также избавлялись от всех ответственных поставщиков автокомпонентов и переводили все производство на иностранные комплектующие. Поэтому, пояснил он, на заводе «Москвич» фактически заново выстраивали производство.

    Ранее Масляков заявил, что в 2024 году «Москвич» планирует выпустить на своем заводе порядка 50 тыс. автомобилей бренда.

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    23 ноября 2023, 05:50
    Роскачество обнаружило в пельменях сою и перемолотые кости

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскачество проверило пельмени 20 наиболее популярных торговых марок в России, в них были обнаружены соя, перемолотые кости и патогенный бактерии, говорится в результатах исследования.

    Перемолотые кости были обнаружены в пельменях «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar. Поясняется, что следы костной ткани могли попасть в продукцию из-за использования мяса механической обвалки, передает ТАСС.

    В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии: в продукции «Вкусвилл» обнаружены листерии, а в продукции «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» – сальмонеллы.

    Кроме того, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» была обнаружена кишечная палочка.

    Отмечается, что всего в ходе исследования было выявлено 13 торговых марок с нарушениями по микробиологии. В продукции «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Мираторг», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон» и Caesar проблем с микробиологией нет.

    Соевый белок не был заявлен в составе, но был выявлен в пельменях «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.

    Ранее Роскачество проверило пшеничную муку российского рынка и признало все образцы безопасными, однако отметило, что в 40% исследованных образцов обнаружены следы пестицидов.

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    23 ноября 2023, 02:41
    Кипр передал Сербии 11 вертолетов Ми-35

    Tекст: Ольга Иванова

    Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства, сообщил кипрский телеканал Sigma.

    Отмечается, что вертолеты переданы на основании соглашения об их перепродаже в июне 2022 года, передает РИА «Новости».

    Официально о передаче вертолетов не сообщалось.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил готовность НАТО расширять сотрудничество с Сербией и заявил, что военный блок «полностью уважает» решение республики остаться нейтральной.

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    22 ноября 2023, 20:20
    Минченко назвал недостатки внедрения государственной идеологии в России

    Минченко: Введение единой идеологии в России поддержат только родившиеся до 1964 года

    Минченко назвал недостатки внедрения государственной идеологии в России
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В истории России был пример доминирования одной конкретной идеологии, ни к чему хорошему это не привело, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал предложение главы СК Александра Бастрыкина прописать в Конституции понятие государственной идеологии.

    «Сегодня в России существует около десятка идеологий», – отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.

    По его словам, наибольшее распространение получила идеология неосоветизма. «Она подразумевает отсылки к советскому наследию как к чему-то позитивному, что можно использовать в реальной практике», – уточнил собеседник.

    «Вторая по популярности – это идея России как «сверхцивилизации» и уникальной цивилизации. По сути, черты подобной идеологии можно найти в истории страны и при царях, и при генсеках, и при нынешних властях», – напомнил политолог. Кроме того, существует большое количество дополняющих квазиидеологий, добавил Минченко. «Однако целостной системы ценностей сегодня никто не предлагает», – считает эксперт.

    «Стоит добавить, что в мире тоже произошел крах идеологий. А раз так, то зачем нам ломиться в ту дверь, которая ведет даже не в комнату, а в пустоту?» – риторически отметил спикер. Собеседник усомнился в том, что рассуждения об установлении какой-либо идеологии в России приведут к чему-то на практике.

    «Если бы с подобной инициативой выступили политические партии, которые придерживаются определенных идеологий, и они получили бы поддержку на выборах – тогда да. Но у нас даже традиционные религии, включая православие, не являются идеологическим компасом для большинства граждан страны», – указал Минченко.

    Эксперт также перечислил доводы против установления единой идеологии в России. «Во-первых, у нас нет примеров успешных государств, близких к нам по ментальности и уровню развития общества, которые жили бы с некой официальной идеологией и процветали. Когда нам говорят: «Давайте заведем идеологию!», напрашивается вопрос: «Как где? Как в каком государстве?» – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, в истории нашей страны был пример доминирования марксистско-ленинской идеологии, – продолжил эксперт. – Он привел к тому, что в какой-то момент во главе государства оказался очень неумный человек, который находился в плену каких-то идеологических стереотипов. Я имею в виду Михаила Горбачева».

    «В-третьих, стоит упомянуть поколенческий разрез. Запрос на идеологию есть у поколения беби-бумеров – то есть тех, кто родился в период примерно с 1946 по 1964 годы», – детализировал спикер.

    «Поколению X (1965-1980 годы) рассказывать про единственно верную идеологию просто смешно, потому что сперва нам врали коммунисты, а затем нам врали сторонники либерального капитализма. И в обоих случаях это не сработало», – напоминает политолог.

    По мнению эксперта, поколение Y (1981-1996 годы) также выступит против того, чтобы им навязали единую идеологию. «Поэтому я как человек, который сформировался в эпоху самого матерого разгула идеологии, могу сказать так: официальная идеология у нас ничего не вызывала, кроме отвращения и смеха», – резюмировал Минченко.

    Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин, выступая на 17-й Международной научно-практической конференции «Державинские чтения», заявил, что общество не может жить без идеологии. По его словам, это элементарные понятия государства и права.

    Он напомнил, что одной из задач СВО является «денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма». Эта задача в настоящее время решается, а потому, считает он, следует подумать о том, чтобы сформулировать в России единую идеологию с учетом современных реалий и думая о перспективах развития российского общества. Председатель СК призвал продолжить работу над Конституцией и сформулировать, а затем закрепить в ней государственную идеологию.

    В Кремле предложение Бастрыкина назвали мнением авторитетного человека. «Это достаточно новое заявление, это, безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет. Вы знаете, что от президента не было никаких заявлений», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о точке зрения, и никаких актов, противоречащих Конституции, в этом заявлении нет.

    Напомним, в ст. 13 Конституции говорится, что в России признается идеологическое многообразие и ни одна идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

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    23 ноября 2023, 17:32
    На военной технике России появился новый тактический символ
    На военной технике России появился новый тактический символ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне СВО, символ заметили на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

    На бронетранспортере белой краской видны перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники, передает ТАСС, опубликовавший фото.

    Напомним, на военной технике были нанесены другие тактические знаки: белые круги, используемые группой войск «Отважные», а также знаки Z и V, ставшие уже символами СВО.

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    23 ноября 2023, 16:04
    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова

    Симоньян: Военкор Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой

    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший ранение при атаке со стороны ВСУ, умер от потери крови по пути в Джанкой, где ему должны были провести операцию, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что «Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать».

    Она добавила, что ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на российских журналистов, которые вели съемки в Запорожской области. Симоньян выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким Максудова.

    Ранее в четверг телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области, скончался. В Кремле назвали произошедшее большой трагедией.

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    23 ноября 2023, 09:38
    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе

    Президент Чехии Павел предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе

    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чехия и весь Североатлантический альянс воспринимает Россию как «угрозу номер один в Европе», к такой «угрозе» следует «реалистично готовиться», заявил президент республики Петр Павел.

    «Все армии серьезно относятся к ней (к якобы исходящей от России «угрозе» – прим. ВЗГЛЯД), все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание Blesk. Заявление прозвучало на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой. Он добавил, что у России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события.

    При этом российский лидер шутил, что «окно в Европу» можно «прикрыть, когда дует, чтобы не простудиться».

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    22 ноября 2023, 20:38
    Финляндия приняла решение о почти полном закрытии границы с Россией

    Правительство Финляндии приняло решение о почти полном закрытии границы с Россией

    Финляндия приняла решение о почти полном закрытии границы с Россией
    @ JANNE KURONEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финское правительство приняло решение о закрытии трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

    В ночь на 25 ноября будут закрыты все пункты пропуска, кроме самого северного – «Райа-Йоосеппи», сказал Орпо на пресс-конференции, транслируемой Yle, передает «Коммерсант».

    Так, будут закрыты КПП «Куусамо», «Салла» и «Вартиус». «Наша задача – обеспечить безопасность финнов», – заявил финский премьер.

    Ранее стало известно о готовности финского правительства закрыть почти все КПП на границе с Россией.

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      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

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      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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