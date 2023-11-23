Эксперт объяснил решение Кипра передать Сербии российские вертолеты

Эксперт Пантелеев объяснил механизм передачи российских военных вертолетов Кипром Сербии

Tекст: Олег Исайченко

«Если хронологически смотреть на эту историю, то станет понятно, что Сербия сформировала целый спектр заказов на вертолетную технику, и сделано это было довольно давно. Белград делал упор на вторичный рынок, но с учетом всей необходимой модернизации машин», – сказал Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

«Что касается конкретных переданных Ми-35, они изначально были закуплены Кипром у России. Соответственно, чтобы их можно было передать Сербии, потребовалось бы официальное соглашение Москвы. Это связано с тем, что любой реэкспорт нашей военной техники должен получить одобрение. Таково обязательное требование», – указывает собеседник.

«Учитывая, что речь идет о Сербии, с которой у нас довольно неплохие отношения, у России не было оснований вставлять палки в колеса при совершении сделки. Также не должен вызывать удивление тот факт, что эти вертолеты, несмотря на позицию США и ЕС, не были переданы Украине. Судя по всему, решение о сделке было принято до начала 2022 года, но подписали ее позже», – замечает он.

На фоне этого эксперт усомнился в возможности введения санкций американцами или европейцами в отношении Кипра из-за сделки с Рособоронэкспортом, в отношении которого введены рестрикции. «В соглашении есть три стороны – Москва, Белград и Никосия, баланс интересов каждой соблюден в полной мере. И даже если США начнут возмущаться, то им всегда могут напомнить, что диктовать правила игры на рынке они могут только на своем континенте», – пояснил аналитик.

«Так или иначе, в плюсе остаются все задействованные стороны. Как минимум, у киприотов отпадает потенциальная проблема с обслуживанием машин. А в случае с сербами, я полагаю, все вопросы, связанные с ремонтом, будут легко урегулированы», – заключил Пантелеев.

Накануне кипрский телеканал Sigma сообщил, что Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства. Отмечается, что вертолеты переданы на основании соглашения об их перепродаже, достигнутого в июне.

Президент Александр Вучич осмотрел вертолеты на военном аэродроме Батайница во второй половине дня в четверг. «Звук, который слышите от Ми-35, настолько зловещий... Есть и самолеты и все, но когда слышите этот прерывистый звук, остается только бежать и прятаться», – приводит его слова РИА «Новости». Вучич отметил, что «любит» Ми-35 больше, чем все другие вертолеты армии Сербии.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил готовность НАТО расширять сотрудничество с Сербией и заявил, что военный блок «полностью уважает» решение республики остаться нейтральной.