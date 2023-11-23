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Эксперт объяснил решение Кипра передать Сербии российские вертолеты
Эксперт Пантелеев объяснил механизм передачи российских военных вертолетов Кипром Сербии
Кипр не мог передать Сербии российские вертолеты без согласия Москвы. И оно, судя по всему, было получено. Если же США или ЕС будут недовольны тем, что техника прошла мимо Украины, стороны соглашения смогут напомнить американцам правила игры на рынке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее стало известно о передаче Кипром Сербии 11 вертолетов Ми-35 российского производства.
«Если хронологически смотреть на эту историю, то станет понятно, что Сербия сформировала целый спектр заказов на вертолетную технику, и сделано это было довольно давно. Белград делал упор на вторичный рынок, но с учетом всей необходимой модернизации машин», – сказал Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».
«Что касается конкретных переданных Ми-35, они изначально были закуплены Кипром у России. Соответственно, чтобы их можно было передать Сербии, потребовалось бы официальное соглашение Москвы. Это связано с тем, что любой реэкспорт нашей военной техники должен получить одобрение. Таково обязательное требование», – указывает собеседник.
«Учитывая, что речь идет о Сербии, с которой у нас довольно неплохие отношения, у России не было оснований вставлять палки в колеса при совершении сделки. Также не должен вызывать удивление тот факт, что эти вертолеты, несмотря на позицию США и ЕС, не были переданы Украине. Судя по всему, решение о сделке было принято до начала 2022 года, но подписали ее позже», – замечает он.
На фоне этого эксперт усомнился в возможности введения санкций американцами или европейцами в отношении Кипра из-за сделки с Рособоронэкспортом, в отношении которого введены рестрикции. «В соглашении есть три стороны – Москва, Белград и Никосия, баланс интересов каждой соблюден в полной мере. И даже если США начнут возмущаться, то им всегда могут напомнить, что диктовать правила игры на рынке они могут только на своем континенте», – пояснил аналитик.
«Так или иначе, в плюсе остаются все задействованные стороны. Как минимум, у киприотов отпадает потенциальная проблема с обслуживанием машин. А в случае с сербами, я полагаю, все вопросы, связанные с ремонтом, будут легко урегулированы», – заключил Пантелеев.
Накануне кипрский телеканал Sigma сообщил, что Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства. Отмечается, что вертолеты переданы на основании соглашения об их перепродаже, достигнутого в июне.
Президент Александр Вучич осмотрел вертолеты на военном аэродроме Батайница во второй половине дня в четверг. «Звук, который слышите от Ми-35, настолько зловещий... Есть и самолеты и все, но когда слышите этот прерывистый звук, остается только бежать и прятаться», – приводит его слова РИА «Новости». Вучич отметил, что «любит» Ми-35 больше, чем все другие вертолеты армии Сербии.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил готовность НАТО расширять сотрудничество с Сербией и заявил, что военный блок «полностью уважает» решение республики остаться нейтральной.