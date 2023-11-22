Началось выступление Путина на виртуальном саммите G20

Путин: Достижения России способны по-настоящему удивлять и вдохновлять

«Это яркое событие состоится в Сочи на федеральной территории «Сириус». Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей. Уже получено более 250 тысяч заявок из 183 стран. Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы. Об огромном, искреннем интересе к России, к нашей истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, который объединил молодых людей в самых разных государствах, во всех частях света», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

«Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодежь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами. До встречи, дорогие друзья, 1 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодежи», – сказал российский лидер.

«Безусловно, всех интересуют и достижения нашей страны. А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает международная выставка-форум «Россия». Именно на ее площадке проходит запуск обратного отсчета дней до предстоящего фестиваля: начиная с сегодняшнего дня, их остается ровно сто», – продолжил Путин.

«Конечно, мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством – талантливыми, целеустремленными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины. Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия – это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты», – подчеркнул президент.

Он добавил, что именно молодым людям предстоит определять будущее страны. Они уважают личную свободу, право на собственное мнение. «И вместе с тем им гораздо проще понять друг друга, ведь для них важно то, что объединяет, а не разъединяет людей. Таких же принципов признания самобытности и национальных интересов разных государств придерживается и Россия», – сказал Путин.