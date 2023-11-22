Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.5 комментариев
Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.5 комментариев
22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.13 комментариев
Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.21 комментарий
Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится
Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.
«Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.
Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.
Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.
Режиссер Оливер Стоун: Путин вновь поставил Россию на ноги, вернул россиянам достоинство и уважение
Стоун в интервью сатирику Биллу Мару заявил, что в 90-е Россия «была разорена», «с ней было покончено». «Люди умирали. Мужчины умирали на десять лет раньше, женщины умирали на семь лет раньше. Ожидаемая продолжительность жизни была чудовищной», – приводит его слова RT со ссылкой на портал MovieWeb.
Российские граждане, как отметил Стоун, радовались, когда Путин «вновь поставил страну на ноги». Российский лидер помог многим вырваться из бедности, вернул россиянам достоинство и уважение «с 2000 года по сегодняшний день», сказал режиссер.
Однако успех России, по мнению Стоуна, не соответствует целям, которые сейчас ставят перед собой Соединенные Штаты. Вашингтон не хочет, чтобы Россия снова встала на ноги, и не хочет независимой России, сказал он. Режиссер указал на то, что американские власти хотели бы лишить Россию суверенитета, чтобы зайти на богатый огромным количеством ресурсов Евразийский континент.
Говоря о конфликте на Украине, Стоун напомнил о работе в этой стране американских биологических лабораторий и сделал намек о том, что их деятельность могла быть связана со вспышкой коронавируса COVID-19.
Ранее Стоун рассказывал, что во время общения с Путиным не ощутил от него воинственности. Американская пропаганда, по его словам, искажает образ президента России.
В Кремле отмечали, что Стоун хорошо знает Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения.
По словам российского лидера, США стремятся стать единственным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, блокируя деятельность ближневосточного «квартета», следствием чего стала гуманитарная катастрофа в секторе Газа, передает ТАСС.
«Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить «палестинский узел», – резюмировал Путин.
Он также указал на риск распространения конфликта Палестины и Израиля. «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подчеркнул российский президент.
Ранее Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта.
Путин назвал полезным продолжение обсуждения в БРИКС палестино-израильского конфликта
«Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.
Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС для обсуждения конфликта Израиля и Палестины
Как говорится в сообщении, 21 ноября президент Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС (в формате видеоконференцсвязи) для обсуждения палестино-израильского конфликта, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС.
Российский лидер планирует принять участие в онлайн-саммите G20 22 ноября, организованном Индией, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Путин и главы западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. Тема возможного выступления главы государства не сообщается.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не поехал на саммиты БРИКС и G20 в сентябре, потому что «дома дел достаточно» и чтобы «не создавать проблемы для друзей».
«Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под вашим руководством и вашей команды. Действительно, республика преобразилась просто», – сказал Путин, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову, передает ТАСС.
Он отметил, что «с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика… много еще предстоит сделать, мы это прекрасно понимаем. Это естественно, но то, что сделано, впечатляет».
Также Путин рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни. «Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», – сказал Путин, а также назвал современный восстановленный Грозный «совершенно замечательным городом».
Ранее Кадыров пригласил Путина посетить республику.
Напомним, Путин заявил о наращивании возможностей транспортного комплекса России.
В начале встречи Путин поинтересовался у Егорова о том, какие у ФНС прогнозы по налоговым поступлениям в бюджет России по итогам 2023 года. «Даниил Вячеславович, прогнозы какие у нас? Под 46 триллионов должны выйти, да?» – приводит его слова РИА «Новости».
Глава ФНС подтвердил озвученные планы: «Да, совершенно верно».
Также Егоров рассказал об итогах реформы налогообложения в части платежей. К примеру, сообщил, что теперь ФНС автоматически выдает все необходимые справки для участия в тендерных процедурах, найдено решение, которое позволяет сразу отгружать данные налоговой в бухгалтерские системы.
«Мало того, что это намного удобнее для всех участников процесса – и для государства, и главным образом для налогоплательщиков, это еще приводит к повышению собираемости», – отметил Путин.
Ранее Егоров сообщил, что Федеральная налоговая служба в настоящее время работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение, тестировать информационную систему начнут, как ожидается, в 2024 году.
Путин дал символический старт поставке нового общественного транспорта регионам
«Делаю это с удовольствием: разрешаю», – сказал Путин на просьбу главы Минтранса РФ Виталия Савельева разрешить движение техники, передает ТАСС.
Новые автобусы и другую технику получили Амурская, Волгоградская, Нижегородская и Оренбургская области, а также Чечня. В начале церемонии глава государства поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником.
Отмечается, что в Нижегородскую область только в этом году с привлечением средств Фонда национального благосостояния было поставлено 23 автобуса среднего класса, с участием ВЭБ.РФ идет реализация проекта развития городского наземного электрического транспорта региона, а за счет специальных казначейских кредитов планируется поставка 47 автобусов марки ПАЗ. В Волгоград в рамках профильного федерального проекта запланирована поставка в 2023 году 136 автобусов, в этом регионе также реализуется программа развития наземного электротранспорта.
В Чечню было поставлено 50 автобусов, еще 50 республика должна получить в январе следующего года. Оренбургу в 2023 году было передано 24 автобуса по этому же федеральному проекту, еще 38 должно быть поставлено в 2024 году, еще несколько десятков единиц такой техники Оренбуржье получит с привлечением средств ФНБ. В свою очередь Амурская область за счет специальных казначейских кредитов получила 25 автобусов, еще 10 получит до конца ноября, а с привлечением средств ФНБ планирует получить пять автобусов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что четкая и надежная работа транспортного комплекса России оказывает значительное влияние на качество жизни людей и укрепления экономики страны в целом.
Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины
«Уважаемый господин Милей, примите поздравления по случаю вашего избрания на пост президента», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что российско-аргентинские отношения основываются «на добрых традициях дружбы и взаимного уважения». Путин выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах и конструктивного диалога по актуальным международным вопросам, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на заявления избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, которые тот сделал в период предвыборной кампании.
Напомним, на выборах в Аргентине победил противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией крайне правый политик Хавьер Милей.
«На всех видах транспорта и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный», – приводит слова Путина «Звезда».
Глава государства отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями ежегодно перевозится более 10 млрд человек.
Напомним, Путин в День работника транспорта дал символический старт поставке общественного транспорта регионам.
Путин назвал своевременным решение провести внеочередной саммит БРИКС по Газе
«Считаем весьма своевременной инициативу президента ЮАР, как действующего председателя БРИКС, созвать внеочередной саммит нашего объединения для обсуждения острой ситуации в секторе Газа», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Онлайн-саммит БРИКС, посвященный обострению палестино-израильского конфликта, проходит во вторник. Ранее сообщалось, что в нем примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.
Кремль анонсировал переговоры Путина с главой Таджикистана Рахмоном в Москве
Стороны планируют обсудить дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие ключевые аспекты отношений России и Таджикистана. Кроме того, Путин и Рахмон обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике, говорится в сообщении на сайте Кремля.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.
В середине октября Путин обсудил с Рахмоном реализацию совместных инвестиционных проектов и создание предприятий с российским капиталом в республике.
Путин на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов, указал, что от четкой, надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. «Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Глава государства добавил, что российским властям нужно повышать скорость и комфортность общественного транспорта, он становится все более популярным среди жителей страны, и люди выбирают его как более быстрый и экономичный. Он подчеркнул, что на всех видах транспорта необходимо и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится более 10 млрд человек. По его мнению, необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.
Ранее Владимир Путин заявил, что транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России.
Путин назвал Тулеева настоящим народным губернатором
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер «с глубоким прискорбием узнал о кончине Амана Гумировича Тулеева». Глава государства отметил, что ушел из жизни человек «действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России», передает ТАСС.
Путин добавил, что Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Глава государства назвал Тулеева «настоящим народным губернатором, которому доверяли люди». «Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче. Примите мои соболезнования, слова поддержки и участия», – заключается в телеграмме.
Напомним, в понедельник стало известно, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет.