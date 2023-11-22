Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.4 комментария
Путин и Рахмон продолжили переговоры утром за завтраком
Песков рассказал, что Путин и Рахмон продолжили переговоры утром за завтраком
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили переговоры вчера после обеда, а утром продолжили общение за неформальным завтраком, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«И они продолжили свое общение также за неформальным завтраком сегодня утром», – передает ТАСС его слова.
Ранее в ходе встречи Путин и Рахмон договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.