В Кремле отреагировали на предложение о единой идеологии в России

Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма

Tекст: Елизавета Шишкова

«Обожаю эти феерические по глупости колонки и статьи, которые пишут некие группы за подписью тех, кто уже не то что писать, но и читать давно не может», – написала она в Telegram.

По словам дипломата, «опусы Боррелей и Байденов ими даже не правятся». Статья Борреля об Украине называется «В центре бури» (In the eye of the hurricane).

Захарова пояснила, что «In the Eye of the Hurricane» – это английское название эротического фильма 70-х годов «El ojo del huracan», снятого на родине Борреля в Испании. В год выхода фильма в прокат Боррелю было 24 года. «Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало», – написала официальный представитель Министерства иностранных дел.

Дипломат также привела сюжет фильма. «Молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина?» – иронично заключила Захарова.