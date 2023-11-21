Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.0 комментариев
Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке
Попытки США в единоличном порядке разрешить конфликт Палестины и Израиля нежизнеспособны, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС.
По словам российского лидера, США стремятся стать единственным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, блокируя деятельность ближневосточного «квартета», следствием чего стала гуманитарная катастрофа в секторе Газа, передает ТАСС.
«Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить «палестинский узел», – резюмировал Путин.
Он также указал на риск распространения конфликта Палестины и Израиля. «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подчеркнул российский президент.
Ранее Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта.