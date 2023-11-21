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    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    0 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    23 комментария
    21 ноября 2023, 17:20

    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки США в единоличном порядке разрешить конфликт Палестины и Израиля нежизнеспособны, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС.

    По словам российского лидера, США стремятся стать единственным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, блокируя деятельность ближневосточного «квартета», следствием чего стала гуманитарная катастрофа в секторе Газа, передает ТАСС.

    «Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить «палестинский узел», – резюмировал Путин.

    Он также указал на риск распространения конфликта Палестины и Израиля. «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подчеркнул российский президент.

    Ранее Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта.

    21 ноября 2023, 14:31
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

    Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

    «Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

    Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.

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    20 ноября 2023, 18:43
    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном

    Axios: Советник Байдена просит в Израиль не провоцировать «Хезболлу на конфликт»

    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Амос Хохштейн, старший советник президента США Джо Байдена, прибыл в Израиль с целью убедить партнеров не допустить широкомасштабной войны с Ливаном, пишет портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.

    «Часть администрации Байдена обеспокоена тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более крупной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт», – пишет Axios.

    Как отмечает издание, Хохштейн прибыл в Израиль сразу после очередной эскалации на израильско-ливанской границе. Ожидается, что он встретится с министром обороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером и начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к усилению конфликта с «Хезболлой».

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    21 ноября 2023, 02:10
    Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом

    Представитель МИД Израиля Бен-Дор заявил об отказе страны сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль борется с терроризмом, поэтому не собирается работать с Международным уголовным судом в рамках расследования ситуации в Палестине, заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.

    Бен-Дор заявил, что его страна «защищает права» своих граждан. Израиль не доверяет следственным комиссиям МУС, полагая, что «повестка заранее известна». Как заявил Бен-Дор, Израиль учитывает «опыт после войны в секторе Газа в 2009 году», когда Совет ООН по правам человека создал «комиссию Голдстоуна по установлению фактов» военных преступлений Израиля. Израиль «не признал его доклад», передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу прокурор МУС в Гааге Карим Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.


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    20 ноября 2023, 20:21
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    @ IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана хотят подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля из-за его действий в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

    Отмечается, что Иран уже сформировал специальную комиссию для подготовки иска в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что имеется большое количество доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде.

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    20 ноября 2023, 20:12
    Путин отметил преображение Чечни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта отметил послевоенное преображение Чечни, при этом он подчеркнул, что много еще предстоит сделать, но уже сделанное впечатляет.

    «Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под вашим руководством и вашей команды. Действительно, республика преобразилась просто», – сказал Путин, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову, передает ТАСС.

    Он отметил, что «с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика… много еще предстоит сделать, мы это прекрасно понимаем. Это естественно, но то, что сделано, впечатляет».

    Также Путин рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни. «Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», – сказал Путин, а также назвал современный восстановленный Грозный «совершенно замечательным городом».

    Ранее Кадыров пригласил Путина посетить республику.

    Напомним, Путин заявил о наращивании возможностей транспортного комплекса России.

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    20 ноября 2023, 19:41
    Путин дал символический старт поставке общественного транспорта регионам

    Путин дал символический старт поставке нового общественного транспорта регионам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время участия по видеосвязи в мероприятии, приуроченном ко Дню работника транспорта, дал символический старт поставке крупной партии новой техники для общественного транспорта нескольким регионам страны.

    «Делаю это с удовольствием: разрешаю», – сказал Путин на просьбу главы Минтранса РФ Виталия Савельева разрешить движение техники, передает ТАСС.

    Новые автобусы и другую технику получили Амурская, Волгоградская, Нижегородская и Оренбургская области, а также Чечня. В начале церемонии глава государства поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником.

    Отмечается, что в Нижегородскую область только в этом  году с привлечением средств Фонда национального благосостояния было поставлено 23 автобуса среднего класса, с участием ВЭБ.РФ идет реализация проекта развития городского наземного электрического транспорта региона, а за счет специальных казначейских кредитов планируется поставка 47 автобусов марки ПАЗ. В Волгоград в рамках профильного федерального проекта запланирована поставка в 2023 году 136 автобусов, в этом регионе также реализуется программа развития наземного электротранспорта.

    В Чечню было поставлено 50 автобусов, еще 50 республика должна получить в январе следующего года. Оренбургу в 2023 году было передано 24 автобуса по этому же федеральному проекту, еще 38 должно быть поставлено в 2024 году, еще несколько десятков единиц такой техники Оренбуржье получит с привлечением средств ФНБ. В свою очередь Амурская область за счет специальных казначейских кредитов получила 25 автобусов, еще 10 получит до конца ноября, а с привлечением средств ФНБ планирует получить пять автобусов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что четкая и надежная работа транспортного комплекса России оказывает значительное влияние на качество жизни людей и укрепления экономики страны в целом.

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    20 ноября 2023, 20:29
    Путин призвал повысить комфорт поездок в общественном транспорте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поездки в общественном транспорте должны стать комфортнее, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии передачи партии нового общественного транспорта в Амурскую, Волгоградскую, Нижегородскую и Оренбургскую области, а также в Чечню.

    «На всех видах транспорта и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный», – приводит слова Путина «Звезда».

    Глава государства отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями ежегодно перевозится более 10 млрд человек.

    Напомним, Путин в День работника транспорта дал символический старт поставке общественного транспорта регионам.

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    21 ноября 2023, 10:32
    Страны Персидского залива выдвинули условие финансовой помощи Газе

    Kan: Страны Персидского залива готовы финансово помочь Газе, но при условии реформ в ПНА

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны Персидского залива после окончания конфликта в секторе Газа могут оказать анклаву финансовую помощь, но при условии существенных реформ в Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщили израильские СМИ.

    По данным телерадиокомпании Kan, арабские страны Персидского залива в том числе ждут смены палестинского руководства. Как утверждает израильская гостелерадиокомпания, союзники Палестины уже неоднократно вкладывались в восстановление Газы после операций, проведенных Армией обороны Израиля, и теперь опасаются, что их инвестиции вновь окажутся напрасными, передает ТАСС.

    Вторым условием для финансовой помощи анклаву, как сообщает Kan, стало согласие Израиля на принятие дорожной карты урегулирования «палестинского вопроса».

    Сообщается, что оказать помощь в восстановлении Газы страны Персидского залива призывали высокопоставленные чиновники из других стран, в том числе американские.

    11 ноября глава Палестины Махмуд Аббас сообщал, что власти страны готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Иерусалиме.

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    20 ноября 2023, 20:46
    Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль близок к договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью освобождения заложников, подтвердил президент США Джо Байден журналистам.

    Он подчеркнул, что не готов публично рассуждать на эту тему, но, отвечая на вопрос, близка ли такая сделка, ответил утвердительно, а затем показал сложенные крестом пальцы, как символ надежды на успех, передает ТАСС.

    В Белом доме накануне заявляли, что участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения.

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    20 ноября 2023, 19:25
    Путин заявил о наращивании возможностей транспортного комплекса России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Четкая и надежная работа транспортного комплекса России оказывает значительное влияние на качество жизни людей и укрепление экономики страны в целом, заявил президент Владимир Путин во время участия по видеосвязи в мероприятии, приуроченному ко Дню работника транспорта.

    Путин на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов, указал, что от четкой, надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. «Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства добавил, что российским властям нужно повышать скорость и комфортность общественного транспорта, он становится все более популярным среди жителей страны, и люди выбирают его как более быстрый и экономичный. Он подчеркнул, что на всех видах транспорта необходимо и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится более 10 млрд человек. По его мнению, необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.

    Ранее Владимир Путин заявил, что транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России.

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    21 ноября 2023, 10:39
    Путин встретился с главой ФНС Егоровым

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым; беседа состоялась поздно вечером накануне, 20 ноября.

    В начале встречи Путин поинтересовался у Егорова о том, какие у ФНС прогнозы по налоговым поступлениям в бюджет России по итогам 2023 года. «Даниил Вячеславович, прогнозы какие у нас? Под 46 триллионов должны выйти, да?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава ФНС подтвердил озвученные планы: «Да, совершенно верно».

    Также Егоров рассказал об итогах реформы налогообложения в части платежей. К примеру, сообщил, что теперь ФНС автоматически выдает все необходимые справки для участия в тендерных процедурах, найдено решение, которое позволяет сразу отгружать данные налоговой в бухгалтерские системы.

    «Мало того, что это намного удобнее для всех участников процесса – и для государства, и главным образом для налогоплательщиков, это еще приводит к повышению собираемости», – отметил Путин.

    Ранее Егоров сообщил, что Федеральная налоговая служба в настоящее время работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение, тестировать информационную систему начнут, как ожидается, в 2024 году.

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    21 ноября 2023, 09:50
    Анонсированы переговоры контактной группы по Газе в Москве

    МИД Турции: Контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве

    Контактная группа по урегулированию ситуации в Газе во вторник проведет в Москве переговоры, сообщили в МИД Турции.

    Главы МИД семи стран – Турции, Египта, Саудовской Аравии, Индонезии, Иордании, Катара и Нигерии, создавших контактную группу по Газе, намерены посетить Москву в рамках дипломатического тура, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «На саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств, который прошел 11 ноября в Эр-Рияде, приняли решение о создании контактной группы, основной целью которой является скорейшее объявление о прекращении огня и доставка гуманитарной помощи в Газу», – приводит РИА «Новости» сообщение МИД Турции.

    В дипломатическом ведомстве добавили, что накануне группа совершила свой первый визит в Пекин, встретившись с министром иностранных дел КНР. Во вторник контакты состоятся уже в Москве, а в среду контактная группа должна провести встречи в Париже и Лондоне. Там запланированы встречи с президентом Франции и премьер-министром Британии.

    Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Эр-Рияда назвал США условие для договоренности по Газе.

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    21 ноября 2023, 12:42
    На Украине сообщили о резком сокращении поставок снарядов из США из-за Израиля

    ABC News: США на 30% сократили поставки снарядов Украине после обострения конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    После 7 октября, когда произошло нападение радикальной группировки ХАМАС на Израиль, Соединенные Штаты более чем на 30% сократили поставки артиллерийских снарядов вооруженным силам Украины, сообщили американские СМИ со ссылкой на украинского чиновника.

    Неназванный источник сообщил каналу ABC News, что запасы 155-мм снарядов составляют примерно 60–70% от общих поставок ВСУ. Он подчеркнул, что поставки Израилю повлияли на то, как США помогают вооружениями киевскому режиму, передает RT.

    Американские СМИ писали ранее, что Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов.

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    21 ноября 2023, 06:47
    Второй самолет МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из России

    Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из Дагестана в Египет

    Tекст: Антон Антонов

    Из Дагестана в Египет вылетел второй самолет Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Самолет с продуктами, детским питанием, одеждой, обувью и предметами гигиены общим весом более 27 тонн направляется из аэропорта Махачкалы в аэропорт города Эль-Ариш. Гуманитарную помощь передадут в сектор Газа через Египетское общество Красного Полумесяца, передает ТАСС.

    На прошлой неделе спецборт с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет. 20 ноября Ил-76 вылетел из Махачкалы в Египет с 27 тоннами гумпомощи населению Газы.

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    21 ноября 2023, 10:35
    Президент Таджикистана прибыл в Москву для переговоров с Путиным

    Президент Таджикистана Рахмон прибыл в Москву для переговоров с Путиным

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию, у него запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

    Кадры прибытия Рахмона показал канал «Россия-24».

    Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, на встрече Владимир Путин и Эмомали Рахмон должны обсудить вопросы двустороннего стратегического партнерства, региональной и международной повестки. По итогам планируется подписание ряда документов.

    В пресс-службе таджикского лидера сообщили, что вместе с ним в Россию отправились главы МИД, Минобороны, МВД, Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Министерства промышленности, Минтруда, Минсельхоза, Минобразования республики и другие высокопоставленные чиновники.

    Отметим, что в октябре Путин обсудил с Рахмоном реализацию совместных инвестпроектов и создание предприятий с российским капиталом в республике.

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